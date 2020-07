Cameron Evo kaupan - Kari Lähdekorpi: "Todella harvoinhan tämän tason hevosia on myynnissä"

Tuore Joensuu-ajon ykkönen Cameron Evo on kiinnostanut ostajia ulkomaita myöten. Kauppoja ei kuitenkaan ole vielä syntynyt.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Koivusten tallin Cameron Evon kurssi on korkealla. Oriilla on allaan Joensuu-ajon voitto ja Kultaloimen kakkonen. Oriin omistavat Iivo Niskanen, Kari Lähdekorpi, Arvo Ylitalo ja Jethro Rostedt.

Lauantaina Joensuu-ajossa vakuuttanut Cameron Evo on osaomistajansa Kari Lähdekorven mukaan myynnissä. Hintakin kerrotaan kysyjille.

"Päivän hinta on 120 000 euroa. Summa elää kaiken aikaa, tottakai. Näinhän se menee hevosten kanssa. Seuraavan kisan jälkeen se voi olla taas enemmän - tai sitten vähemmän", Lähdekorpi kommentoi.

Tuhansia hevoskauppoja solmineen Lähdekorven mielestä pyynti on markkinatilannetta vastaava.

"Todella harvoinhan tämän tason hevosia on myynnissä."

Lähdekorpi jatkaa, että Cameron Evoa ei olla aktiivisesti kaupittelemassa, mutta tiettäväksi on tehty, että 6-vuotias ori on myynnissä.

"Ennen Suur-Hollolaa italialaiset olivat hyvin kiinnostuneita. Pyynti oli silloin 60 000 euroa. Suur-Hollolan jälkeen italialaisten mielenkiinto lopahti. Joensuu-ajon voiton jälkeenkään ei ole tullut ostajilta yhteydenottoja", Lähdekorpi paljastaa.

Cameron Evon ravi on toisinaan murentunut loppua kohti. Muistissa ovat tämän vuoden Suur-Hollola-ajon alkuerä ja viimevuotinen Suur-Hollola-ajon finaali.

"Ravin hukkuminen on johtunut siitä, että takakengätkin on otettu pois. Se on ihan selvä juttu."

Cameron Evo kilpailee seuraavan kerran ensi viikon tiistaina Porin avoimessa ryhmässä.

Otsikkoa muokattu 13.19