Viikon vieras: ”Hevosia on ollut hirveä ikävä”

Kuva: Jorma Pihlava

A.T. -hevosistaan tunnettu suomenhevoskasvatuksen grand old maneihin kuuluva Aapo Teperi virittää kisastudion kotiinsa, kun hänen A.T. Veetinsä asettuu huippuvireisenä Seinäjoella starttiviivalle. A.T. Veeti asuu Pasi ja Katri Teinin tallissa naapuripitäjä Eurassa.

Puhetta tulee harvaan, mutta sanat ovat tarkkaan puntaroituja.

”Toista vuotta ollaan tässä kotona ilman hevosia. Ei siihen totu. Hirveä ikävä on. Joka aamu tekee mieli mennä talliin”, lausuu Aapo Teperi.

Elokuun lopulla 83 vuotta täyttävä Teperi varttui Karjalankannaksella Räisälän kuntaan kuuluneessa Tiurin kylässä. Neuvostoliittoon liittämisen jälkeen Räisälän nimeksi muuttui Melnikovo, ja ennen niin eläväinen paikka autioitui. Nykyään kunta kuuluu Leningradin alueen Käkisalmen piiriin.

Räisälä oli tunnettu hevosistaan. Myös Teperin lapsuudenkotona oli kauranpurijoita, mutta hänen mukaansa ne eivät olleet ravureita, vaan isä-Veikon työhevosia.

Evakkotie vei Teperin perheen monen muun räisäläläisen tavoin Satakuntaan. Siellä käynnistyi Aapo Teperin raviurheilun oppikoulu.

”Setäni Mikko Teperin ohjastamia kisoja kävin katsomassa Kokemäen raviradalla. Ilmapiiri alkoi innostaa, ja hommasin itsekin ajoluvan. Yhtään starttia en kuitenkaan ohjastanut.”

Kasvattaminen alkoi jo varhain kiehtoa Aapo Teperiä. Nimenomaan suomenhevosten kasvattaminen.

”Oli mulla lämminveritammakin, Villinmiehen Tammakisan ensimmäinen voittaja April Day. Se varsoi mun luona kahdesti, mutta ei se oikein omalta tuntunut. Suomenhevosmies olen.”

Teperi on harjoittanut laadukasta kasvatustyötään Köyliön keskustassa, kauniin mutta pahamaineisen Köyliönjärven rannalla. Tarun mukaan talonpoika Lalli lahtasi kirveellään kyseisen järven jäälle 1100-luvulla piispa Henrikin.

Teperin kasvatuskarriääri on kestänyt noin 40 vuotta. Ja työ jatkuu, vaikka hevosia ei enää kotona olekaan. Teperin omistama A.T. Erika tulee kantamaan tammasuvun soihtua eteenpäin.

”Olen sanonut, että astutan tamman, kun se menee valiovauhtia. Vielä pitäisi petrata pari kymmenystä”, naurahtaa Teperi kuninkuuskisaan osallistuvan A.T. Veetin tallikaverina Pasi Teinin luona Eurassa valmentautuvasta 25,7-aikaisesta tammasta.

A.T. Veetin emä ja A.T. Erikan emänemä on Teperin kasvatustyön kulmakivi A.T. Viksu. Se edustaa Teperien omaa tammalinjaa. A.T. Viksun emä on Veikko Teperin kasvattama Sulinan Tyttö.

A.T. Viksun isä on Vokker.

”Tykkäsin pienikokoisesta Vokkerista, vaikka kaverini sanoi, ettei astuttaisi sillä edes pässiään. Onneksi luotin vaistooni, ja niin syntyi A.T. Viksu. Se oli heti niin mieluinen, etten halunnut myydä tammaa, vaan pidin sen itselläni.”

A.T. Viksu periytti kymmenen varsaa. On suorastaan uskomatonta, että näistä peräti neljä – A.T. Visku, A.T. Eko, A.T. Veli ja A.T. Veeti - on ravannut tiensä siihen suureen suomenhevosihmisten unelmaan, kuninkuuskisaan.

Vielä uskomattomamman tamman tarinasta tekee se, että A.T. Viksu oli itse ”viittä vaille” kuningatar. Tamma voitti Ylivieskan vuoden 1997 seppeletaistossa kaksi ensimmäistä osamatkaa. Myös 3100 metrin osalta näytti hyvältä, kun Pekka Korpi latasi ajokillaan johtoon.

Sitten tapahtui käänne, jota Korpi edelleen jossittelee. Hän laski kupeelle edenneen Vilmiiran A.T. Viksun edelle. Vilmiira oli valmis varhain, ja A.T. Viksu peruutti sen takana porukan halki. Vintar karkasi 0,6 sekunnin erolla kuningattareksi.

”On se kuulemma Pekkaa harmittanut. Ja harmittaa se minuakin. Tamma oli siinä kunnossa, että se olisi pystynyt kuningattareksi.”

Emänsä menetyksen korjasi vuonna 2010 A.T. Eko. Einari Vidgrénin omistama ori kruunattiin Oulussa kuninkaaksi Eero Hakkaraisen valmentamana ja ohjastamana. Teperi ei kuitenkaan päässyt paikan päälle voittoa juhlistamaan.

”Olin toipilaana, kun sääriluuni oli katkennut. Ladoin heinäpaaleja kuivuriin. Jalka jäi jotenkin jumiin, ja lensin selälleni. Kuului hirvittävä pamahdus, kun luu meni poikki.”

Teperi seurasi kymmenen vuoden takaiset tapahtumat TV:n välityksellä. Kun kuninkuus oli ratkennut, väkeä virtasi onnittelukäynneille ja puhelin pirisi taukoamatta.

”Oli se hieno tunne, kun työ palkittiin sillä suurimmalla saavutuksella. Toki sitä mielellään olisi ollut siellä kunniakehässäkin juhlistamassa voittoa.”

Einari Vidgrén halusi juhlia kuninkuutta myös kasvattajan kanssa. Hän ehdotti Teperille, että he istuisivat iltaa Vermossa raveja seuraten, hyvin syöden ja saavutusta läpi käyden.

”Kysyin Einarilta, että kun olen vielä jalan vuoksi tällainen klemppana, niin siirretäänkö juhlia? Se sopi Einarille. Mutta ei me enää ehditty tavata, kun Einari kuoli. Hän oli hieno mies”, muistelee Teperi lokakuussa 2010 menehtynyttä Vidgréniä.

Kokenut kasvattaja kiittelee suomenhevoshuipun tasoa, mutta kantaa huolta rodun kapeista sukuhaaroista ja sukusiitosasteen noususta.

”Tammoja kannattaisi astuttaa erilaisilla ja nuorilla oreilla. Muuten menevät suvut ahtaaksi. Tämä asia pitää kaikkien ottaa vakavasti, jotta suomenhevosella on tulevaisuus.”

Teperi peräänkuuluttaa suomenhevosten parissa toimivilta ihmisiltä kärsivällisyyttä. Rodun edustajat vaativat hänen mukaansa aikaa kypsyäkseen. Elävinä todisteina tästä ovat Teperin omat kasvatit A.T. Veeti ja A.T. Veli. Ensin mainittu debytoi kuninkuuskisassa 13- ja jälkimmäinen 14-vuotiaana.

”Suomenhevoskasvattajat tekevät arvokasta ja hienoa työtä. Varsinkin Lumiahon Markkua ja Parviaisen Heikkiä kunnioitan äärettömästi.”

Kuten kymmenen vuotta aiemmin, myöskään tällä kertaa Teperi ei lähde paikan päälle seuraamaan kuninkuusmittelöä. Köyliöön viritetään oma kisakatsomo.

”Joka ilta tulee raveja katseltua. Tässä kotosalla kannustetaan A.T. Veetiä. Toivon, että ori olisi kokonaiskisassa siellä puolivälissä, mutta on se kunto vaan niin hyvä, että saattaa A.T. Veeti ylemmäksikin yltää.”