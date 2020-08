Viikon vieras: Kun isoveli pyykkikoneen suomenhevoseen vaihtoi

Kauko Sokkanen on saanut verenperintönä sekä harrastuksen että työn. Kun Sokkanen sulki Outokummussa toimineen K-kauppansa ovet, ravasivat hevoset takaisin hänen elämäänsä. Hänen omistamansa ja kasvattamansa Comway Cotter on Vermon keskiviikkoisen Toto65-kierroksen suurin suosikki.

Timo Sokkanen

Kauko Sokkanen ja hänen siitostammansa Com Saga Mulon tilalla elokuussa 2020. Taustalla siintelee Pyhäselkä. Matkaa Joensuun keskustaan on linnuntietä vain seitsemän kilometriä.

Hevoskipinä iski 67-vuotiaaseen Kauko Sokkaseen perinteisellä tavalla. Lapsuuden maisemaan kuului erottamattomana osana hevonen. Tämä uskollinen palvelija teki heinätyöt, ja Sokkanen yleni kymmenenvuotiaana ajamaan hevosen vetämällä haravakoneella. Niinä nuoruuden hetkinä syntyi yhteys uljaaseen eläimeen.

Sokkasen sukujuuret kulkeutuvat menetettyyn Karjalaan. Hänen isoisänsä Juho Sokkanen oli kuuluisa hevoskauppias, joka hankki Joensuun Mulon kylästä edelleen suvun hallussa olevan tilan 1947.

Juho Sokkanen kiersi hevosmarkkinoilla Seinäjokea myöten. Monesta aikalaisestaan poiketen hän teki kauppaa avoimin kortein. Ostaja tiesi, mistä myyjän tavoitti. Kauko Sokkanen muistaa, että hänen isoisällään oli lehdessä ilmoitus, jossa tiedotettiin:

”Myydään hyviä hevosia Mulon pysäkillä. -Juho Sokkanen”

Kauko Sokkanen on neljän veljen parvesta nuorin. Veljesten isä oli kyläkauppias Kaarlo Sokkanen, jonka tuttavapiiriin kuului etunimikaima Kaarlo Partanen. Kaarlo Sokkanen teki myös hevoskauppaa. Hän tapasi sanoa Partaselle: ”Aja sinä kilpaa, niin minä keskityn myymään kilpureita”.

Kaikki Sokkasen veljekset olivat hevoshenkisiä. Heidän raviharrastuksensa syveni 1970-luvun puolivälissä, kun veljistä toiseksi vanhin Matti hankki suomenhevosen Martti Rouhiaiselta. Kaupassa Rouhiainen sai pyykkikoneen ja Matti Sokkanen Jalavei-nimisen etuveiläisen ruunan.

Esikoinen Pentti aloitti Jalaveilla kilvanajon. Veljesten äiti oli ommellut hänen ajonuttunsa niskaan perheen kyläkaupan K-Market Matleenan mainoksen.

Veljeksistä kolmanneksi vanhin Esko hakeutui puolestaan töihin Joensuun raviradan toimistoon. Hänen elämän liekkinsä sammui vuonna 1988. Manttelinperijäksi toimistoon tuli Matti Kervinen, ja hän jatkaa toimessaan edelleen.

Sokkasen perheen kuopus Kauko käynnisti ohjastajan uransa vuonna 1979 korkealta ja kovaa. Kaksi ensimmäistä yritystä toivat Jalavein kanssa voitot. Kolmas startti palautti kuitenkin nuoren miehen maan pinnalle. Eläinlääkäri veti Jalavein lähdöstä pois.

Lämminveriset olivat astuneet mukaan kuvaan, kun Sokkaset kävivät ostamassa kuuluisassa Pukaron kartanossa pidetystä huutokaupasta kaksi varsaa. Toinen oli lahjakas P.G. Alter Ego, jonka ura katkesi ennen aikojaan. Toinen oli P.G. Finess, joka ei kilparadoille selvinnyt, mutta sen varsalla Minnalla Kauko Sokkanen ohjasti kahdeksan voittoa.

Sokkasen ohjastajauran suurin saavutus tuli jo 1980, kun Joensuussa kahdella osamatkalla käydyistä läänimestaruusajoista lohkesi kultaa hevosella Tilora. Sen veljet Esko ja Pentti olivat hakeneet Ruotsin huutokaupasta. He lähtivät oria tai ruunaa ostamaan, mutta toivat tamman mukanaan. Tilora ei ollutkaan hassumpi menijä, sillä voittoja tamma ravasi 13 kappaletta.

Sokkanen työskenteli veljensä Matin kaupassa, mutta vuonna 1986 hän lähti Outokumpuun itsenäiseksi yrittäjäksi. K-Market lähikauppiaan työ vaati kaiken tarmon, ja raveille jäävä aika kaventui niukaksi.

”Siinä meni 10-15 vuotta, etten seurannut lajia lainkaan. 22 vuotta toimin lähikauppiaana ja tein sinä aikana viidenkymmenen vuoden työt”, Kauko Sokkanen sanoo.

Vuonna 2007 kääntyi uusi lehti. Sokkanen myi kauppansa, ja harrastukselle oli jälleen aikaa. Hän hankki asiakkaaltaan Viileke-nimisen ruunan ja teki paluun kilparadoille kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen.

Viileke toimi hyvänä sisäänheittäjänä, mutta menestystä ruuna ei radoilta niittänyt.

Sokkasen seuraava hevonen muutti kurssin. Tuulennopea ruotsalaistamma Com Saga ei voittanut usein, mutta osasi ajoittaa täysosumat oikeisiin paikkoihin. Sokkanen pääsi tuulettamaan omistaja-valmentajan roolissa ykkösiä Mikkelin vuoden 2012 kuninkuusraviviikonloppuna rankkasateen piiskatessa Kalevankangasta ja Vermon Levi Cupin finaalissa. Ohjat hän luotti ammattilaisten käsiin.

Toki kilpaa Sokkanen ajoi edelleen pienemmissä lähdöissä. Ja tulee vastakin ajamaan, vaikka edelliset starttimerkinnät ovat kolmen vuoden takaa.

Sokkasen hevosharrastus on viriiliä. Vanhimman veljensä asuttamalla Mulon kotitilalla on neljä hevosta, Com Sagan lisäksi kolme omaa suomenhevoskasvattia. Niiden nimet on johdettu kotikylä Mulon mukaan.

Timo Korvenheimon hoivissa Orimattilan hevoskylässä kortteeraa puolestaan ”neljä ja puoli ravuria”: Com Sagan varsat Comway Cotter, Eskil Cotter ja Alma Cotter sekä nelivuotias tamma Donanja Cotter. Lisäksi Sokkanen omistaa nettihuutokaupasta ostetusta ruotsalaisruuna Fusion Scoopista puolikkaan.

Miten Korvenheimo valikoitui Sokkasen luottovalmentajaksi?

”Etsin Donanja Cotterille paikkaa ammattitallista. Tarjosin tammaa treeniin kuudelle itäsuomalaiselle valmentajalle, mutta heillä kaikilla oli tallit täynnä. Sitten jostain juolahti Timo mieleen. Soitin hänelle, ja hän sanoi, että tilaa ei ole, mutta odota pari päivää. Sitten hän soitti takaisin ja sanoi, että nyt on tilaa, ei kun tänne vaan.”

Sokkanen kehuu, että yhteistyö on sujunut kitkatta.

”Nytkin kun lähden katsomaan Comway Cotterin Vermon-kisaa, kuljen Timon tallin kautta mennen tullen. Käyn samalla ajamassa varsoja. Timo on sanonut, että aina saapi tulla ajamaan.”

4-vuotias Comway Cotter on lähtenyt tällä kaudella suorastaan lentoon. Ruuna on tämän vuoden osalta viiden kisan jälkeen tappioton. Voitot ovat tulleet toinen toistaan jykevempien juoksujen jälkeen. Comway Cotter onkin Vermon keskiviikkoillan Toto65-pelin pankki.

”Ruuna ei vielä viime vuonna saanut juonen päästä kiinni. Ohjastajat ovat sanoneet, että ei se edelleenkään täysin ymmärrä homman nimeä, vaan laiskottelee välillä. Tuntuisi siltä, että reservissä on varaa.”

Kauden päätavoitetta Derbyä kohti mennään hyviksi havaituin korvenheimomaisin metodein eli tiheästi starttailemalla. Sokkanen kertoo, että keskiviikkoisen kisan jälkeen ajetaan 22. elokuuta Cartivet Meetingin finaali, ja siitä on vain neljä päivää Derbyn karsintoihin.

”Kun ruuna on vähän laiskansorttinen ravuri, niin tiivis rytmi sopii hyvin.”

Myös nuoremmat Com Sagan varsat vaikuttavat lahjakkailta.

”Timo on sanonut, että mitä nuorempi, sen parempi. Olenkin leikilläni vastannut, että herran pieksut miten hyviä varsoja Com Saga sitten ajan saatossa periyttääkään!”, Sokkanen naurahtaa.

Sokkasen lämminverikasvattien Cotter-takaliite tulee hänen omasta nimestään. Cotter tarkoittaa sokkaa.

Sokkanen asuu Joensuun keskustassa, ja hän on tuttu talkoohahmo Linnunlahden raviradalla. Kun Joensuussa järjestettiin viisi vuotta sitten Kuninkuusravit, sanoi radan hallituksen jäsen Petri Makkonen, että Sokkanen kävi vain kerran talkoissa - tuli kaksi kuukautta ennen Kuninkuusraveja ja lähti kuukausi kisojen jälkeen.

”Talkoilu on tärkeä osa suomalaista raviperinnettä. Radoilta löytyy aina jotain tehtävää. Toivottavasti myös nuorempi polvi aktivoituu toimintaan mukaan.”

Kauppiasura loi Sokkaselle laajan tuttavaverkoston. Sen hän viritti raviurheilun parasta palvelemaan ideoimalla Joensuuhun vuonna 2009 K-Plussa-ravit.

”Parhaimmillaan raveissa on ollut väkeä 3 600 henkeä ja yli 60 sponsoria. Aluksi yhteistyökumppanien etsintä oli varsin vaivalloista, mutta kun hommaa teki tarpeeksi pitkäjänteisesti, alkoi se tuottaa tulosta.”

Koronan vuoksi K-Plussa -ravitapahtuma jäi tänä kesänä väliin, mutta jatkoa seuraa ensi vuonna.

”Asiasta on jo sovittu Keskon aluejohtajan kanssa.”

Tässäkin kohtaa Sokkanen näkee avainasiana nuoremman väen vihkimisen ravien pariin. Hänen mukaansa raveja pitää nykyistä painokkaammin myydä koko perheen ohjelmallisena tapahtumana, muuten koittaa harrastajakato, kun luonto korjaa ikääntyvää lajiporukkaa pois.

Ravipolitiikkaan Sokkanen ei halua tempautua mukaan.

”Tarkastelen asioita lähinnä hevosenomistajan roolista. Sehän tässä on, että luukusta kolahtaa laskua laskun perään. Nyt pitäisi Hippoksessa miettiä, että onko joka asiasta tarpeen rokottaa omistajaa ja voisiko laskutusta järkiperäistää niputtamalla maksuja yhteen.”