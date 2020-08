Lähdekorpi ja Ylitalo vahvistivat avoimen luokan armadaansa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kari Lähdekorven valpas hevostutka havaitsi 4-vuotiaan Demon onthe Hillin. Amerikkalaismenijä tuo suurhevosenomistajan arsenaaliin pohjoista ulottuvuutta, sillä ruuna menee treeniin Petri Salmelalle.

Reijo Liljendahlin treenistä käsin tämän kauden kilpaillut Demon onthe Hill siirtyy Kari Lähdekorven ja Ylitalo Garden's Stable Oy:n eli Arvo Ylitalon omistukseen.

4-vuotiaan amerikkalaisravurin voittosumma on päälle 1,5 miljoonaa kruunua. Kaksi- ja kolmevuotiaana Marcus Melanderin väreissä USA:ssa kisannut ruuna keräsi suurista ikäluokkalähdöistä mojovan tilin.

Ruotsiin muutettuaan Demon onthe Hill on kisannut kahdeksan kertaa, ja voittotili on tämän kauden osalta vielä avaamatta. Kolmossijoja on tullut kaksi kappaletta.

Koko uran saldo on: 22 kisaa, neljä ykkössijaa, kaksi kakkosta ja neljä kolmosta.

”Demon onthe Hill ei riitä parhaille nelivuotiaille, mutta innostuin ruunasta, kun se meni kengät jalassa täyden matkan 12,3”, Lähdekorpi valaisee.

Lähdekorpi kertoo, että Demon onthe Hill ei ollut avoimilla markkinoilla myynnissä, vaan hän sai sen ostettua kontaktiensa kautta.

”Vapailla markkinoilla tällainen hevonen olisi mennyt kaupaksi saman tien.”

Lähdekorpi jatkaa, että kun hänellä ja Ylitalolla on Harri Koivusella valmennuksessa jo kolme avoimen sarjan hevosta, Demon onthe Hill suuntaa Petri Salmelalle treeniin.

”Meidän Hanna (Lähdekorpi) sanoi, että hän ei tule surulliseksi, vaikka ruuna muualle valmennukseen meneekin. Hänellä alkaa olla jo liikaa hevosia. Pohjoisessa on avoimen luokan hevoselle markkinarako. Mulla on ollut aiemminkin Salmelalla hevosia, muun muassa Prey Frontline. Lisäksi tallilla hoitajana työskentelevä Anne Raatikainen on mulle tuttu, sillä hän oli mulla töissä 5-6 vuotta”, Lähdekorpi kertoo.

Lähdekorven hevosista Tinten tulee Ruotsista Suomeen. Hän on myynyt ruunasta puolikkaan Jarno Kauhaselle.

”Taas on mulla ja Jarnolla yhteinen hevonen, mikä on mukava juttu. Tinten menee Kauhasille treeniin. Se vetää vähän takastaan, ja Jarppi osaa varmasti katsoa, että mikä siinä kiikastaa.”

Hanna Lähdekorven luona valmentautuneesta Tintenistä on ollut isot odotukset.

”Kun mä ostin sen, niin ajattelin, että tällä tehdään suuria. Se meni keskipitkän matkan 14,5, mutta lahjoja on parempaankin. Hanna itse sanoi, että annetaan jonkun toisen koettaa ruunalla.”

Cameron Evosta on hierottu kauppaa italialaisten kanssa. Mitä tälle hankkeelle kuuluu?

”Italialaiset kävivät katsomassa oria tiistaina Porissa, mutta eivät kiinnostuneet. Homma on siis edelleen auki.”