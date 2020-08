Always Ready paranemassa - Derby mahdollista

Hannu Laakkosella on jännät ajat. Hänen talliinsa tuli viime viikolla kaksi huippulupausta: nelivuotias Always Ready ja kolmevuotias Road To Hill. Always Ready oli kuitenkin kipeänä, mutta tänään tuli hyviä uutisia - Derby on vielä mahdollinen.

Anu Leppänen

Hannu Laakkosen tallissa on kovat hevoset tällä hetkellä.

Jokimaan lisenssivalmentaja Hannu Laakkosella on vain neljä hevosta valmennuslistallaan, mutta varsinkin viime viikosta alkaen sitäkin mielenkiintoisemmat. Veljensä Mikko Laakkonen siirsi kaksi hevosta lupaavimmasta päästä Hannun valmennukseen. Always Ready (Ready Cash) on tämän vuoden Derbyn puhutuimpia nimiä Suomessa ja kolmevuotias Road To Hill (Muscle Hill) meni torstaina 15,1 täydellä matkalla uransa toisessa startissa (kaksi voittoa) raskaalla reissulla. Tämäkin ori jäi tuon Jokimaan juoksunsa jälkeen Laakkoselle.

Always Readyn tiimoilta Laakkosella on nyt hyviä uutisia. Vajaan kahden viikon päästä ajettaviin Derbyn karsintoihin on vielä mahdollista ehtiä mukaan, jos kaikki menee hyvin.

"Nelivuotias tähystettiin viime viikolla, kun se saapui meille, ja kurkku oli valitettavasti aika kipeä", Laakkonen kertoo.

"Tänään tähystettiin uudestaan, ja tilanne oli selvästi parempi. Ei täysin puhdas, mutta paljon parempi. Kun oli kuitenkin ajettu kevyitä vetojakin tässä välissä, parempi näkymä antaa uskoa, että tästä päästään pian eteenpäin. Huomenna saamme verikokeiden tulokset. Huomenissa ajetaan taas kevyitä vetoja, ja jos veriarvot ovat kohdallaan, ensi viikolla alkuviikosta ajetaan taas vähän kovempaakin. Derby on näin mahdollisuuksien rajoissa. Kuitenkin Always Ready on niin hyvä hevonen, ettei sillä lähdetä leikkimään. Jos hevonen on terve, se voi startata. Muuten tähdätään pitemmälle tulevaisuuteen. Jos ori olisi hyvä karsintojen aikaan, se voisi olla jo oikein hyvässä iskussa finaalissa, mutta mennään päivä kerrallaan."

Myös kolmevuotias Road To Hill on todella lupaava. Onko tähtäin Kriteriumissa?

"Aika näyttää. Tosiaankin on kyseessä jännä varsa, mutta hyvin raakile kropaltaan vielä. Sekin tähystettiin tänään, ja siellä ei ollut mitään ongelmaa, mutta muuten heppa ei ole valmis. Jalkoja jouduttiin vähän hoitamaan Jokimaan startin jälkeen. Kykyjä olisi, mutta en ole ihan varma, ehtiikö ori tarpeeksi valmiiksi Kriteriumia ajatellen. Omistajalla ei ole hätää hevostensa kanssa, joten koitetaan tehdä mahdollisimman hyvä työ niiden kanssa."

Mitä kuuluu muille valmennettaville?

"Big Man Ev loukkasi jalkansa Mikkelissä niin pahoin, että se jouduttiin lopettamaan. Knows Bestistä (Knows Nothing) odotan kyllä edelleen paljon. Viisivuotiskausi on näille derbyhevosille usein välikausi, ja vähän niin kävi nyt meillekin. Suur-Hollolaan tähdättiin. Sieltä ei tullut satoa, ja nyt tähdätään tavallaan jo ensi vuoden Hollolaan. Uskon että meille tulee ruunasta vielä paljon iloa. Se voisi olla startissa taas noin kuukauden päästä."

Pääset tästä Hannu Laakkosen valmennettaviin.

Ville Toivonen

Mikko Laakkonen.