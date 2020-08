Viikon vieras: Terveisiä Käräjävuoren huipulta

Ammatikseen takkoja muuraavalla Jari Autiolla on tavannut olla 1990-luvulta lähtien vähintäänkin yksi menestyjä hoivissaan. Lapsuuden leikit antoivat hänelle sytykkeet kilvanajoon.

Ville Toivonen

Voittoputkessa ravaava lahjakas Muckelymimmy ja lauantaina Toto75-avauksessa kisaava Enon Vilppi pitävät Jari Autiota otsikoissa. Kurikan muurarin muita menestyshevosia ovat olleet Utun Ruutu, Chippen ja Anthony.

Jari Autio pitää yhdessä avopuolisonsa Katja Luoman kanssa tallia Kurikassa hevoskeskittymästään kuuluisan Käräjävuoren huipulla. Tällä hetkellä karsinoissa asustaa kymmenkunta heinänpurijaa.

Autio manaa, että nykyään ei enää ole tallityttöjä ja -poikia tarjolla apukäsiksi. Ennen heitä oli ruuhkaksi asti.

”Ajat ovat muuttuneet, ja aika pitkälle Katjan kanssa kahdestaan hoidetaan tallia”, Autio lausuu.

Syyskuussa 59 vuotta täyttävä Autio innostui hevosista jo puoli vuosisataa sitten.

”Naapurin suomenhevosella laskettiin kaverin kanssa kilpaa. Kun oli vain yksi hevonen, otettiin aikaa ja nopeampi voitti. Sain paremmat ajat, ja sekös kaveria sapetti. Hän kävi sitten ilman lupaa harjoittelemassa, ja hänen paappansa sai tietää. Kaveri sai selkäsaunan, ja hänen kilvanajonsa loppuivat siihen.”

Ajokortin kera Autio on ohjastanut kilpaa 40 vuotta. Värikäs tarinankertoja muistaa, että ensimmäinen yritys ei tuonut menestystä.

”Miten olisi voinutkaan, kun yksi lapualainen oli koko ajan poikittain edessä.”

Toisesta kisastaan Autiolle tulivat jo paremmat tunnelmat.

”Se oli Teivossa, ja laskin loppusuoralla Mäkelän Tuomosta ohi. Olin kolmas, mutta tunne oli vahva, kun pääsi legendan edelle.”

Kolmas startti toden sanoi, ja nuoren miehen voittotili sai ensimmäisen talletuksensa.

”Se oli kolmevuotislähtö Vaasassa. Iso, musta tamma Pyryn Helle oli ajokkina. Tuntui, kuin olisi maailman valloittanut.”

Ei varmasti olisi nuori Autio uskonut tuolloin, että seuraavaa voittoa pitäisi odottaa 17 vuotta. Välillä oli kausia, ettei Autio ajanut lainkaan kilpaa.

”Ensin oli huonoa tuuria, kun Pyryn Helteen molemmat varsat kuolivat nelivuotiaina. Ne olivat tosi lahjakkaita. Sitten oli kaikenlaista kiirettä ja työhommaa”, muurarina työskentelevä Autio valaisee.

Kurssi alkoi kääntyä 1998, kun Aution ja Luoman suomenhevonen Filisteri puhkesi kukkaan. Ruuna otti yhden kauden aikana kuusi voittoa. Filisteri menestyi Luoman ratsastamana myös montéssa.

Sitten talliin tuli Utun Ruutu.

Elettiin joulukuuta 1998, kun Autio lähti lehti-ilmoituksen innostamana Pohjois-Karjalaan, Liperiin. Ilmoituksessa kaupiteltiin vokkerilaista varsaa ”vain tosiostajalle”. Kun Autio näki kaupanteon kohteen, se oli hänen mukaansa ”ihan olematon”.

Autio tiedusteli myyjältä, että eikö hänellä olisi toista hevosta tarjolla? Ettei tulisi tehtyä vallan hukkareissua.

Kasvattaja Pentti Tiilikainen näytti 8-vuotiaan Utun Ruutunsa, ja sanoi, että tämä voisi olla kaupan. Ori oli aloittanut uransa esimerkillisesti, mutta viime aikoina meno oli alkanut hiipua.

Autio tarttui tarjoukseen.

”Utun Ruutua oli takavuosina treenattu paljon. Me vaan hoidettiin, ruokittiin ja ajettiin kilpaa.”

Ori avasi Aution ja Luoman treenistä huhtikuussa 1999. Ryhtiliike oli mykistävä. Utun Ruutu marssi halki kesän tappiottomana. Ori otti kahdeksan voittoa putkeen – näistä valtaosan lauantaitasolta. Porin Kuninkuusraveissa Utun Ruutu vei nimiinsä oman täytelähtönsä sekä lauantaina että sunnuntaina.

”Oli se komiaa. Väkeä oli lehterit täynnä”, Autio herkistyy.

Vaadittiin Viesker ja kumppanit, ennen kuin Utun Ruudun kultaputki katkesi syyskuun Tähtisprintterissä. Jatkossa voittotahti harveni.

”Ongelmia alkoi ilmetä. Ei olisi riemulla rajaa, kun saisi tuollaisen hevosen uutena.”

Vuosituhat vaihtui, ja pariskunnan Autio-Luoma menestys jatkui. Autio oli Vaasassa ajamassa kilpaa, kun hän volttiringissä manasi ohjastettavansa rajallisuutta Markku Hietaselle.

”Markku sanoi siihen, notta hänellä on sulle sopiva myynnissä, tule Laihialle katsomaan.”

Kyseessä oli Hietasen oma kasvatti Chippen. 5-vuotiaaksi varttunut tamma oli avannut kilpauransa lupaavasti, ja Aution ja Luoman väreissä vauhti kiihtyi entisestään.

Chippen kiisi ajan oloihin kohahduttavan kovan ennätyksensä 12,6 kesällä 2003 Mikkelissä.

”Pojat kävivät hikipäässä prässäämässä tammaa. Kummasti ne prässääjät katosivat lopussa.”

Autio kertoo, että Chippenillä oli urallaan varaa vielä parempaankin, mutta tamma ei päässyt vaivojen vuoksi hyödyntämään koko potentiaaliaan.

”Chippen oli luonteeltaan kiivas. Se tulisuus tuli emänisältä Arnie's Aimilta.”

Samaa maata oli Chippenin paras varsa, vuonna 2006 syntynyt Anthony.

”Se pääsi juoksemaan varsin vähän kilpaa, kun ruuna teloi koko ajan itseään.”

Anthony juoksi viime vuosiin asti jatkuneella urallaan kuitenkin 80 starttia ja otti peräti 24 voittoa. Ruuna oli jo varhain monen hevosihmisen tutkassa, sillä harvalla oli noihin aikoihin tallissaan varsaa, jonka emä oli 12-aikainen ja isä Andover Hall.

”Anthonya yritettiin kaupitellakin. Kiinnostuneita kyllä oli, mutta kenelläkään ei ollut rahaa tarpeeksi”, Autio naurahtaa.

Tällä hetkellä Utun Ruudun manttelinperijänä tallissa on Enon Vilppi. Chippenin ja Anthonyn kavionjäljillä kohti menestystä kulkee puolestaan neljä kertaa putkeen ja joka kerralla ylivoimaisesti voittanut Muckelymimmy.

”Se muuten äännetään sitten ”muskelimimmi”, Autio opastaa ja jatkaa:

”Tamma on kyllä syntynyt voiton päivänä. Ei siitä pikkuvarsana pystynyt vielä mitään lupaamaan, mutta eka startti Teivossa näytti sen, että tässä on potkua. Mimmi on nimensä mukaisesti tosi hyväpaikkainen.”

Aution ja Luoman treenimetodeihin kuuluu se, että hevoset liikkuvat luonnollisesti.

”Muckelymimmy treenaa itse itseään. Niin tekee myös Enon Vilppi. Sillä on nokialaiset renkaat, joiden kanssa se pelaa. Välillä se tekee omaa keppijumppaansa. Ori on oikea ikiliikkuja.”

”Lisäksi meillä on taivahan isän kävelytyskone. Siinä hevoset liikkuvat kaiket päivät. Meidän hevosia myös uitetaan ja kahluutetaan, täällä on siihen hommaan hyvät edellytykset. Radalla ei käydä kuin kisoissa. Hiitit vain kuumentavat hevosia ja sitten ne ovat alttiita loukkaamaan itsensä.”

Enon Vilpin ympärille on kasattu iso omistajakimppa, jossa on mukana uusia harrastajia ja ravien paluumuuttajia. Aution usko oriiseensa on vankkumaton, ilmoittihan hän Enon Vilpin mukaan tämän vuoden kuninkuuskisaankin.

”Korona sotki kevään kilpailurytmin. Ensi vuonna sitten näytetään muille närhen munat. Hevonen on kovassa iskussa, ja odotan lauantain startista ilman muuta menestystä”, Autio lupaa Killerin Toto75-kierroksen avauskohteesta kisaavasta Enon Vilpistä.

”Enon Vilppi on maailman helpoin treenattava. Se on muutenkin niin mukava hevonen. Aina hymyssä suin. Kun kuljetuskopin ovi klopsahtaa, niin ori on ensimmäisenä menossa.”

Kun keskustelu lähtee rönsyilemään ravipolitiikkaan, Autio ei pidä kynttiläänsä vakan alla.

”Kyllä tää Hippoksen toiminta vetää synkäksi. Mulla on pelko, että taas kun koronatilanne pahenee, niin Hippoksessa painetaan paniikkinappulaa ja laitetaan ravit jäihin. Niin kuin tehtiin keväällä. Ihan käsittämätön päätös”, Autio murahtaa.

”Tää on niin hieno laji, että mää luulin, ettei mikään voi tätä tappaa. Monta hämminkiä on ollut, mutta aina ravit on selvinnyt. Mutta nyt en ole yhtään varma. Hippos vain paikkaa vanhoja virheitään uusilla.”

Mitä Aution mielestä sitten pitäisi ensimmäisenä tehdä?

”Ei sieltä mitään yksittäistä asiaa nouse esille, vaan toimintaa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti. Ja se kentän väen päähän potkiminen pitää lopettaa. Velvoitteita ja maksuja keksitään aktiiveille lisää, samalla kun Hippoksen oma organisaatio paisuu kuin hiivataikina.”

”Esimerkiksi tää kantakirjaussysteemi on täyttä humpuukia ja ajan haaskausta. Kaikki turha pitää jättää pois ja keskittyä lajin kannalta olennaiseen”, lataa Autio terveiset Käräjävuoren huipulta.