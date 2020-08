Sannimaria vaihtoi jääkiekon raviurheiluun

Mia Nilsson

Sannimaria Puotilan hoitama Globalizer voitti 15.8. tammojen lyhyen matkan E3-finaalin Rommessa. Kilometriaika 1.10,9 on Ruotsin ennätys.

"Olen aina ollut kiinnostunut hevosista, ja aloitin ratsastamisen alta 10-vuotiaana. Vuokrasin joitakin poneja ja ratsuja, mutta omaa hevosta minulla ei ole koskaan kuitenkaan ollut", Sannimaria Puotila kertoo.

Hevoset eivät ole olleet Askolan kunnasta kotoisin olevan Sannimarian ainoa intohimon kohde, sillä jääkiekko on ollut iso osa hänen elämäänsä.

"Kaikki meidän perheenjäsenemme ovat pelanneet jääkiekkoa, ja suoritinkin lukion neljässä vuodessa Kuortaneen urheilulukiossa naisjääkiekkoilijoille suunnatulla linjalla. Pelasin lukioaikana naisten SM-liigaa Kuortaneen joukkueessa, ja lukioaika oli oikein mukava ajanjakso elämässäni. Nykyään minulla ei ole mahdollista ajankäytöllisesti pelata jääkiekkoa korkeimmalla tasolla, mutta veri vetää takaisin jäälle, yritän aina kun on mahdollista päästä jäälle kiekon ja mailan kanssa."

"Lukion jälkeen palasin takaisin Lahden seudulle, ja suoritin Salpauksen koulutuskeskuksessa hevosenhoitajan tutkinnon. Minulla ei tosiaan ollut minkäänlaista kokemusta raviurheilusta ennen Salpaukseen menoa, mutta halusin kuitenkin valita ravipuolen erikoistumisalakseni, halusin oppia uutta ja ratsastuspuolihan oli minulle entuudestaan tuttua,” kertoo Sannimaria.

"Hevosenhoitajatutkintoon liittyvät harjoittelut tein Markku Niemisellä sekä Stella Hagelstamilla. Valmistumiseni jälkeen olin kesän 2016 Teemu Okkolinilla töissä."

Sitten olikin aika vaihtaa maisemaa toiselle mantereelle.

"Syksyllä lähdin kolmeksi kuukaudeksi töihin Hunterton farmille Yhdysvaltoihin. Viihdyin jenkeissä tosi hyvin. Hunterton Farm auttoi minua saamaan vuoden viisumin Yhdysvaltoihin ja olin lähes koko 2017 vuoden Kentuckyssa Hunterton Farmilla töissä. Oli tosi mielenkiintoista tehdä töitä siitostammojen ja varsojen parissa. Ja onhan Kentucky jo itsessään huippupaikka hevosista kiinnostuneelle asua”, kehuu Sannimaria Hunterton Farmia työ- ja asuinpaikkana.

Yhdysvaltain komennuksen jälkeen oli vuorossa hevosenhoitajan työ Suomessa.

"Olin vajaan vuoden Christa Packalenilla töissä vuoden 2018 aikana, mutta mieleni teki lähteä jälleen ulkomaille, ja vuoden 2018 lopulla lähdin töihin Staron siittolaan Etelä-Ruotsiin. Staffan Nilssonin myytyä Staron siittolan tiluksineen viime vuoden lopulla, loppuivat myös minun työni siellä."

"Palattuani takaisin Suomeen oli jo mielessä kypsynyt ajatus alan vaihdosta ja ehkäpä jonkin uuden koulun aloittaminen. Koronaepidemian takia töiden löytäminen ei ollut helppoa Suomessa, ja samoihin aikoihin näin Jerry Riordanin hakevan työntekijää Facebookin kautta. Ja toukokuusta lähtien olenkin ollut Halmstadissa Riordanin palveluksessa”, kertaa Sannimaria viimeisimpiä käänteitä työhistoriassaan.

Jerry Riordan on todellinen kosmopoliitti. Hän aloitti valmentajana synnyinmaassaan Yhdysvalloissa, tämän jälkeen suuntana oli Italia ja viimeiset vuoden Riordan on pitänyt valmennustalliaan Halmstadissa. Riordanin viime vuosien menestyshevosia ovat muun muassa olleet Ringostarr Treb, Twister Bi, Aetos Kronos sekä viimeisimpänä E3-finaalin kaksi viikkoa sitten voittanut Globalizer.

"Jerry on todella hyvä työnantaja, joka kannustaa meitä työntekijöitä itsenäiseen työskentelyyn. Hevosen hyvinvointi on kaikessa toiminnassa etusijalla, ja Jerry ei puutu sen suuremmin päivittäiseen tekemiseemme, kunhan hevosten hyvinvointi asetetaan etusijalle."

"Meillä on oikein mukava työporukka, joka koostuu melkein pelkästään suomalaisista. Tarrimaan Helihän on ollut meistä pisimpään Riordanilla töissä. Helin ja minun lisäksi Ari Nahkuri ja Iida Rahkonen ovat täällä töissä. Meidän suomalaisten lisäksi on yksi serbialainen kaveri töissä, joten suomella ja englannilla pärjää työpaikalla oikein hyvin”, naurahtaa Sannimaria.

"Viihdyn tosi hyvin täällä Riordanilla, passihevoseni ovat todella hienoja, ja viikko sitten minun passini Globalizer voitti tammojen E3-finaalin Rommessa uudella Ruotsin ennätyksellä 1.10,9a 1640. Voittaa tuollainen lähtö lähtöradalta 12, oli kyllä aika mieleenpainuva hetki!"

"Halmstad on asuinpaikkana mukava kaupunki, ja ruotsin kielikin on jollakin tapaa tarttunut Ruotsin vuosien aikana. Ymmärrän ihan hyvin puhuttua ruotsia, ja kunhan itse uskaltaisi alkaa puhumaan ruotsia. Kynnys on vähän liian korkea”, toteaa Sannimaria jonka unelmana on kuitenkin lähteä takaisin Yhdysvaltoihin.

"Tulevaisuuden haaveena olisi tosiaan uusi työreissu Kentuckyyn. Toki puitteet Hunterton Farmilla olivat todella hienot, mutta viihdyin muutenkin tosi hyvin Kentuckyssa. Paikalliset ihmiset ovat todella mukavia, ja jollakin tapaa ilmapiiri on todella positiivinen. Tottakai Kentucky on kaikille hevosista kiinnostuneille ihmisille lähes unelmapaikka asua, mutta sanoisin että Yhdysvalloissa viettämäni aika teki minuun kokonaisvaltaisesti todella syvän vaikutuksen, ja haluan asua ja työskennellä uudestaan rapakon takana."

Työ hevosten parissa on antanut paljon.

"Ovathan nämä hevosenhoitajavuodet avartaneet paljon maailmaa, on oppinut uusia kieliä sekä saanut paljon uusia tuttuja. Olen saanut paljon arvokasta elämänkokemusta."