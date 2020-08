Ihamuotila: "Wishing Dreams palautui huonosti - Korvenojan varsat jäljessä"

Terhi Piispa-Helisten

Haastattelussa Juho Ihamuotila.

Wishing Dreams oli Tammakriteriumin finaalissa neljäs keulajuoksun jälkeen. Eilen se palasi Kouvolan Tammasarjassa jättisuosikkina pikkupaussilta. Wishing Dreams haki nopeudellaan helposti keulan ensimmäisellä takasuoralla, mutta lopussa ruuti oli yllättävän märkää.

"Olihan Wishing Dreams helpommalla Tammakriteriumin jälkeen jonkin aikaa, mutta kyllä sen silti piti olla paremmassa valmiudessa, kuin tuo mitä nähtiin", Juho Ihamuotila arvioi.

"Oltiin me treenattu ihan hyvin ennen tätäkin lähtöä. Tamma ei palautunut normaalisti, ja se tutkitaan tänään (perjantaina). Meillä ei ole ollut vielä hevosia tuossa talleja kiertävässä kurkkutulehduksessa, ja vähän pelottaa, että saatiinko me se tauti nyt? Esimerkiksi keskiviikon Derbyn karsinnoissa meidän tammat (Galway Girl ja Believe Yor Dream) suorittivat oikein hienosti, ja tallin formi on muutenkin ollut hyvä."

"Galway Girl oli jopa lähellä finaalipaikkaa, mutta en jossittele. Noin sillä noita hevosia vastaan piti tuolta paikalta ajaa, mutta voimia jäi sitten varastoonkin. Kuitenkin olen hyvin huolissani tuosta ilmoitettujen hevosten määrästä kuuteen Derbyn karsintaan. Syntyyköhän Suomessa tarpeeksi juoksijasukuisia varsoja, jotta laji voisi jatkossakin voida hyvin?"

Tuomas Korvenojalta tulleet kaksivuotiaat varsat ovat tällä hetkellä kuuma peruna, mitä sanot niistä?

"Voin vain kommentoida nykytilannetta. En tietenkään tiedä, mitä aiemmin on tapahtunut tai millaisia keskusteluja osapuolten välillä on käyty. Tämän hetken tilanne on kuitenkin se, että uudet Korvenojalta tulleet varsat ovat tosi selvästi jäljessä ikätovereitaan."