Varsakimppa mielessä Ypäjälle käy Tommi Ala-Nikkolan tie

Ypäjän perjantaiseen huutokauppaan on vielä myynnissä hyvin lippuja.

Kaijaleena Runsten

Viime syksyn huutokaupassa Ypäjän suuren maneesin halli oli täysi. Ostajat pääsevät tutustumaan varsoihin tänäkin vuonna koko iltapäivän ajan. Myynti alkaa kello 18.

Seitsemän valmentajaa huutaa Ypäjältä vuotiaan lämminverivarsan ja kokoaa kimpan sen ympärille. Varsojen hintahaitari vaihtelee hieman valmentajittain, mutta kaikki kertovat tavoittelevansa enintään 10 000 euroa maksavaa varsaa.

Tommi Ala-Nikkola kertoo, että kiinnostusta kimppaan on ollut. "Ainakin yhden kimpan saan kasaan varmasti."

Ilmajoella valmentava ja Seinäjoen radalla hiittaava Ala-Nikkola kertoo, että kimppaan on tulossa näillä näkymin sekä ensi kertaa hevosta omistava ja että ainakin yksi Roperton suurkimpan jäsen.

"Ropertto on pitänyt ravikipinää yllä, vaikka se ei ole päässyt nyt 5-vuotiskaudellaan terveysvaivojen vuoksi vielä kilpailemaan."

Seinäjoen maatalousnäyttelyssä perustettu 800 osuuden kimppa on saanut kokea sekä hevosenomistamisen mukavaa puolta viime vuonna, kun ori pärjäsi mukavasti. "Mutta nyt on sitten myös ollut niitä varjopuolia."

Muilla kimppaa perustavilla valmentajilla on rinnallaan erikseen kimpanvetäjä.

"Mulla on täällä hetkellä treenissä 10 hevosta ja 12:en on mahdollisuus. Se on sellainen määrä, että ehdin hoitaa myös kimpan", Ala-Nikkola sanoo.

Siksi hän myös rajasi kimpan koon vähän muita valmentajia pienemmäksi, 10 osuuteen.

"Pystyn sitä hallinnoimaan ja hoitamaan siihen kuuluvan homman. Aikaa se toki vaatii ja kirjanpidon avoimuus on tärkeää. Mutta nykypäivän tiedonkulku whatsapilla ja sähköpostilla on nopeaa ryhmällekin. Samoin videota ja kuvaa pystyy lähettämään helposti."

Ala-Nikkola toteaa lähtevänsä Ypäjälle hyvillä mielin ja tosissaan. Sopivia varsoja on tarjolla. Yksi selvä ehto hänellä kuitenkin on.

"Kimppaan lähtevien kanssa on sovittu, että ostamme vain meiluisen varsan. Jos mun budjettiin sopivaa ei löydy huomenna, niin jatkan ostamista sen jälkeen. Syksyn aikana varsa kuitenkin hankitaan."

Kimppaa ovat perustamassa myös Joni-Petteri Irri (Tampere). Timo Korvenheimo (Orimattila–Lahti), Maarit Ollikainen (Kajaani), Christa Packalén (Hollola–Lahti), Nina Pettersson-Perklén (Siuntio-Vermo) ja Emma Väre (Vihti–Vermo).

Kimpat jakautuvat 10–20 osuuteen. Vain yksi kimppa saatetaan jakaa jopa 30 osuuteen.

Kaikilla valmentajilla on ennestään kokemusta kimppaomistuksessa olevista hevosista, samoin kimpanvetäjät ovat kokeneita. Kimpoissa noudatetaan samoja kirjallisia sääntöjä kuin meneillään oelvissa Raviliigoissa.

Kun Raviliiga loppuu. niin jatkomahdollisuutta haetaan niille, jotka ovat hevosenomistamisesta kiinnostuneet. Kimpat ovat siksi myös aiempaa pienempiä.

"Näin pääsee syvemmälle lajiin", analysoi Nina Pettersson-Perklén Ravistudiossa keskiviikkona eroa Raviliigaan, jossa omistajia oli hevosta kohden jopa tuhat kuten Mascate Matchilla.

Myös ryhmä muita valmentajia on Raviliigan tiedotteen mukaan kiinnostunut kimpan perustamisesta ja saapuu huutokauppaan "sillä silmällä".

Starinitan toimitusjohtaja ja Suomen hevosomistajien keskusliiton toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kannustaa hankkimaan lipun tänään maksamalla sen Starinitan tilille.

Tämän jutun ilmestyessä lippuja oli myynnissä vielä reilu sata. Nummenmaa arvioi, että niitä jää myyntiin myös perjantaina paikan päälle.

"Mutta jotta varmistaa itselleen paikan, tulee lähettää lipusta kopio meille toimistolle ja siksi kannattaa toimia jo tänään."

On myös liikkunut perätön huhu, että huutokauppa-alueelle pääsisi katsomaan hevosia ilmaiseksi.

"Tämä ei pidä paikkansa. Alueelle päästäkseen ja hevosiin tutustuakseen pitää olla ostettuna lippu", Nummenmaa painottaa.

Lipunmyynnin taustalla on koronatilanne. Järjestäjät varautuivat ennalta siihen, että ennen huutokauppaa ehtisi tulla uusia tiukennuksia yleisötapahtumiin. Siksi paikalle otetaan enintään 500 henkilöä, joista myyjiä on 135 ja järjestäjiä 65. Lisäksi etäostajia palvelemaan paikalle tulee nelisenkymmentä raviammattilaista.

Kun Ypäjän isoon maneesiin mahtuu istumaan tuhat henkeä, niin näillä ostajamäärillä koronan vaatimia turvavälejä voidaan noudattaa hyvin.

90 euron lipun hinnan saa takaisin, jos tekee oston. Lipun hinta sisältää ruokailun ja huutokauppaohjelman.

Ostajat pääsevät tutustumaan varsoihin kello 12 alkaen. Meklari Lauri Hyvönen aloittaa myynnin kello 18.

TotoTV uutisoi viime vuoden tapaan huutokaupan suorana.

Tästä pääset suoraan Starinitan sivulle huutokauppojen lipunmyyntiä koskeviin ohjeisiin.

