Lähtöjen sähköistä arvontaohjelmistoa ei voi lahjoa – näin se toimii!

94 prosenttia hevosista ilmoitetaan lähtöihin sähköisesti, mikä selkeyttää kilpailujen järjestämistä.

Raviväen keskusteluissa yksi kestoaihe on, kuinka hevoset arvotaan ravilähtöihin.

Käytännössä arvonta tapahtuu järjestävällä raviradalla saman tien, kun tulevien ravien lähtölistat on saatu kuntoon. Itse arvontajärjestelmä on vakio. Arvonnan tekee kaikkiin maan yli 350 raveihin Suomen Hippoksen tietokone.

"Kun lähtölista on muuten valmis, siis mukaan on valittu hevoset, joilla on parhaat karsintapisteet ja kaikki kuskit on saatu soviteltua, sitten se on vain napin painallus Heppa-järjestelmässä", kertoo Teivon raviradan kilpailusihteeri Heikki Haavisto.

Järjestelmä näyttää arpojalle lähtölistan, eikä arvontaa pysty tekemään toiseen kertaan. Lähtöradat tallentuvat kaikista sarjoista saman tien valmiiksi Heppaan.

Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen vahvistaa, että järjestelmä on automaattinen eikä sitä voida uusia.

"Me emme edes tiedä tai näe, milloin milläkin radalla sitä arvontanäppäintä painetaan."

Heikki Haavisto toivottaa katsomaan paikan päälle, kuinka homma hoituu. Muutama on tilaisuutta käyttänytkin, kun on alkanut epäillä, miksi oman hevosen surkea tuuri lähtöratojen suhteen jatkuu.

Huonot radat voivat todennäköisyyslaskennan lakien mukaan osua peräkkäin montakin kertaa. Pitkässä juoksussa tilanne tasoittuu, mutta täysin tasapuoliseen osumaan tarvittaisiin lähtöjä enemmän kuin mitä ravuri juoksee urallaan.

Videolla Vermon kilpailusihteeri Miika Lähdeniemi ja kilpailukoordinaattori Jarkko Korhonen näyttävät videolla, kuinka ensi keskiviikon Toto65-ravien lähtölistat arvottiin torstaina Vermossa ja miten listoista muokataan lähtöjärjestys ja käsiohjelma.

Ohjelma käy vielä Veikkauksessa tarkistuksessa, minkä jälkeen se tallentuu sekä Veikkauksen pelisivustolle että Heppa-järjestelmään näkyviin.

