Heppa-järjestelmä auttaa lähtölistojen teossa – muttei korvaa ihmistä täysin

Vermon raviradalla Miika Lähdeniemi ja Jarkko Korhonen (oik.) arpoivat torstaina tietokoneen kautta Hippoksen järjestelmällä ensi keskiviikon ravien lähtölistat. Arvonta voidaan tehdä vain kerran eli hevosia ja ohjastajia koskevien tietojen pitää olla sitä ennen täysin kunnossa.

Sähköinen ilmoittautuminen tuli kaikille raviradoille vuoden 2008 alussa. Sen jälkeen hevosten ilmoittaminen raveihin on siirtynyt nopeasti tehtäväksi Suomen Hippoksen ylläpitämän Heppa-järjestelmän kautta.

Jo kolmen vuoden ajan 94 prosenttia hevosista on ilmoitettu sähköisesti.

"Tosi vähän tulee enää puheluita. Poikkeuksena on tietyt ihmiset, jotka tykkäävät muutenkin jutella sarjoista ja esimerkiksi samalla kysyä, onko jossain sarjassa tilaa. Tavallaan sitä keskustelua kyllä ihan kaipaa", kertoo Teivon raviradan pitkäaikainen kilpailusihteeri Heikki Haavisto.

Ilmoittautumisaika umpeutuu yleensä ravipäivää edeltävän viikon vastaavana aamuna kello 9. Radoilla on tässä hieman porrastusta, jotta Heppa-järjestelmä ei kuormittuisi aamun tunteina.

Teivossa ja muillakin ympäri vuoden ajavilla radoilla on kesällä hieman vähemmän tarjontaa hevosista, kun kesäratojen ansiosta raveja on enemmän.

"Heinäkuussa ei ole ruuhkaa. Sitten syys–lokakuussa meille tulee enemmän mutta talvella on jopa hevospulaa sarjoihin. Se näkyy määritysten teossa. Ei auta tehdä erikoissarjoja."

Kun hevosia on vähän, se tarkoittaa, että hevosia koetetaan kysellä lisää samalla kun tarkistetaan valmentajilta päällekkäisyyksiä ohjastajissa.

Muutoin itse kilpailuohjelman teko on nopea prosessi.

"Heppajärjestelmä on viety niin pitkälle, että se osaa katsoa hevosten pistejärjestykset ihan itse. Meillä Pertti Saari on tässä työssä lisäksi suurena apuna. Se, että soitellaan valmentajille, on isoin työ", Heikki Haavisto valottaa.

Lähtöjä kootessa tarkistetaan myös valmentajien mahdolliset laittamat ehdot sekä sarjojen siirtotoiveet.

Viime mainituissa on vaaran paikkansa, minkä myös Haavisto tunnistaa.

"Siirtomahdollisuus on jonkun verran aiheuttanut epävarmuutta. Ihmiset ajattelevat, että jos hevonen on kello 9 mukana, homma on sillä selvä. Siitä voi tulla harmistusta, kun jokin myös toiseen sarjaan ilmoitettu saattaa kiilata paremmilla pisteillä mukaan."

"Näissä ei vehkeillä. Parhaan osaamisemme mukaan hoidamme", Haavisto korostaa.

Tälle kesälle sattui lähtölistojen tekoon kaksikin virhetilannetta, jotka ovat herättäneet epäilyä ratojen ja Hippoksen toimintaan.

Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen painottaa kuitenkin, että enemmistö kilpailusihteereistä on kokeneita, mikä näkyy toimintavarmuutena.

Hippoksessa ei ole tullut tietoon tilanteita, joissa varasarjaan ilmoitettuja hevosia ei olisi huomattu ottaa mukaan ja sen vuoksi olisi jouduttu järjestämään lähtölistaa uusiksi.

Sen sijaan Rovaniemellä tapahtui pari viikkoa sitten inhimillinen virhe. Voittosumman mukaan määräytyvän lähdön lähtöradat oli arvottu normaalisti. Lista ehti ulos, minkä jälkeen hevoset järjestettiin radoille oikein ja lista julkaistiin sen vuoksi uudelleen. Arvontaa ei siis edes pitänyt tähän lähtöön käyttää.

Toinen listan korjaaminen sattui kuninkuusraviviikonloppuna, kun kylmäveristen kolmos- vastaan kakkosdivisioonafinaalin listalta jäi kaksi sinne kuuluvaa pois.

"Karsinnoista pidetään pistetaulukkoa käsin täällä Hippoksessa. Se ei tule automaattisesti Hepasta". Pekonen selventää.

Yhden karsinnan pisteet merkittiin listalle vasta pari päivää ennen Seinäjoen ilmoittautumisten päättymistä. Pekosen mukaan Seinäjoella oli kuitenkin jo ehditty tulostaa vanha lista, mistä seurasi, että kaksi hevosta piti vaihtaa.

Hippoksen tietohallintopäällikkö Jukka Niskanen kertoo, että myös divisioonapisteiden automatisointi on mahdollista.

"Muun muassa Kavioliigan pisteethän päivittyvät jo reaaliajassa Heppa-järjestelmään heti, kun tulokset julkaistaan. Ensi vuonna tuota ongelmaa divisioonapisteissäkään ei enää ole."

