Viikon vieras: ”Tuleva lauantai voi olla mun unelmieni täyttymys”

Riksun Tähti ja Sanna Loukusa ovat valmiina omien uriensa kovimpaan haasteeseen, lauantaiseen Lappeenrannan Villinmiehen Tammakilpaan.

Monelle pohjoissuomalaiselle tulee Pudasjärven Jyrkkäkoskesta mieleen railakas rytmimusiikki ja pidäkkeetön ilonpito. Jyrkkäkosken juhannus oli 1980- ja 90-luvuilla käsite rymyfestivaalien kentässä. Tapahtuman vetonauloina toimivat kotimaan kirkkaimmat tähdet, ja heidän mukanaan seurasi tuhansien juhlijoiden joukko.

Jyrkkäkoskentiellä osataan tehdä töitäkin. Siellä harjoittaa uutterasti ammattiaan yksi maamme pohjoisimmista ravivalmentajista, Sanna Loukusa.

Loukusa työskenteli noin 14 vuotta Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön tallityön ohjaajana ja koulun hevosten vastuuvalmentajana. Sitten hevosalan koulutus loppui, mutta Loukusa jäi. Hän pyörittää valmennustoimintaansa koulun tiloissa, jotka ovat Pudasjärven kaupungin omistuksessa.

Myöskin koulun tallimestarina toiminut Raimo Hyvärinen jäi Sannansa luokse.

”Hän on mun tallipoika”, Loukusa naurahtaa.

Muita työntekijöitä ei tallissa olekaan. Karsinoissa hirnahtelee parikymmentä heinänpurijaa.

”Se on meille optimimäärä, pystytään kahdestaan hoitamaan hevoset hyvin. Enempää ei ole tarkoitus ottaa. Starttareiden ohella tässä on varsoja varsin paljon opetettavana. Osa niistä jää tänne sitten treeniin, osa lähtee opetuksen jälkeen kotiin.”

Puitteet ovat erinomaiset. Talli on rakennettu vuonna 2004, ja karsinapaikkoja on peräti 42. Paikat on suunniteltu ajatuksella. Käytössä on harjoitusrata, hiittisuora, hiekkamonttu ja metsälenkkejä.

Suomessa ammattivalmentajat tapaavat hakeutua Etelä-Suomeen suurien raviratojen äärelle. Loukusan lokaatio tuntuu tässä valossa syrjäiseltä.

”Riippuu miten asiaa katsoo. Tässä on kuitenkin kohtalaisen lähellä Oulun, Rovaniemen, Tornion ja Kajaanin radat. Bodeniinkaan ei ole pitkä matka. Toki Lappeenranta tuntui olevan aika sivussa”, Loukusa virnistää viitaten hänen ja tallinsa timantin Riksun Tähden taannoiseen kilpareissuun.

Loukusa aloitti sivutoimisena yrittäjänä ja valmentajana jo 2017. Hän vuokrasi tuolloin koulun tallista karsinoita. Kun hevosalan opetus tuli Pudasjärvellä tiensä päähän, kaupunki kyseli Loukusan halukkuutta jatkaa tiloissa yrittäjänä. Hän tarttui tarjoukseen. Virallisesti Loukusa aloitti talliyrittäjänä tämän vuoden alussa.

”Tämä on sitä, mitä haluan tehdä. Elämä ja työskentely hevosten kanssa on antoisaa. Hommia pitää toki paiskia, eikä mikään tule tässä ammatissa helpolla.”

Loukusa on Koillismaan kasvatteja. Hevoset ovat kuuluneet lapsuudesta lähtien hänen elämäänsä.

”Olin 7-vuotias, kun mun setä toi lämminveriravurinsa meille treeniin. Mun kotipaikka sijaitsee tuossa 30 kilometrin päässä.”

Samassa koulussa, missä hän myöhemmin tulisi toimimaan tallityönohjaajana, Loukusa suoritti maatalouden perustutkinnon ja hevosenhoitajan tutkinnon. Sen päälle hän kävi Ypäjällä vuoden ravijatkolinjaa, mistä tuli eväitä talliyrittäjän taipaleelle.

Koulujen jälkeen Loukusa työskenteli Ranualla ravitallilla. Sitten hän astui hevosalalta hetkeksi sivuun ja otti vastaan työpaikan Pudasjärveltä Kontion talotehtaalta.

Hevoset vetivät kuitenkin puoleensa, ja vuonna 2005 Loukusa aloitti OSAO:lla tallityönohjaajana. Loukusa oli tuohon aikaan reilu parikymppinen.

”Työ nuorten kanssa oli mielenkiintoista, kun sai seurata heidän kehittymistään. Ja kun pystyi olemaan työn puitteissa hevosten kanssa, niin sehän oli mahtavaa.”

Vaikka talliarki pyöriikin Loukusan ja Hyvärisen voimin, kuuluu heidän verkostoonsa alansa ammattilaisia. Matti Kyyhkynen käy kengittämässä ja Tuija Karjalainen hieromassa tallin hevoset. Paletin täydentää eläinlääkäri Ritva Kaikkonen.

Kilpailumatkoille lähtevät yleensä sekä Loukusa että Hyvärinen.

”Kun olemme reissuissa, paikallinen Hevospalvelu Tuomaala ja lähipiiri auttavat hevosten hoidossa ja ruokkimisessa. Systeemi pelaa hyvin”, Loukusa valaisee.

Loukusa sanoo, ettei hänellä ole ammatillisessa mielessä sen suurempia esikuvia. Treenimetodit ovat hioutuneet ajan saatossa ja käytännön opettamina. Loukusa vannoo hevosen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin nimiin. Paitsi fyysinen myös psyykkinen puoli on arvossaan.

”Hevosten ehdoilla ja hevosten yksilöllisten tarpeiden mukaan treenataan. Tärkeintä on pitää hevosten mieli virkeänä. Ne saavat olla paljon ulkona ja saavat sinne heinänsä. Meidän ravureita hierotaan säännöllisesti, ja jalkoihin käytetään lampaanvillakääreitä, niin ennaltaehkäisevästi kuin toipilaita parantamaan.”

Loukusa on saanut uraansa aloittelevalle valmentajalle elintärkeän lippulaivan Riksun Tähdestä. Viisivuotias tamma on kisannut kymmenen kertaa, ja voittoja on lohjennut peräti seitsemän. Lisäksi plakkarissa on kaksi kakkosta.

Tuorein täysosuma tuli viime viikon torstaina Lappeenrannan Villinmiehen Tammakilvan karsinnasta. Suuri finaali on edessä lauantaina. Joko valmentajaa jännittää?

”Joo, kyllä mää olen jännittäjätyyppi, mutta onneksi tässä on niin paljon puuhaa, ettei asiaa oikein ehdi ajatellakaan. Kyllähän lauantai on mun valmentajauran suurin päivä. Loppukisaan pääsy oli jo niin iso asia. Kaikki mitä siihen päälle tulee, on plussaa.”

Ravikuningas Apassin lähisukulaisen Riksun Tähden kasvattaja on maineikas Riina Keskinen. Pudasjärveläinen Joen Talli omistaa tamman. Tallinimen taakse kätkeytyy Lanton perhe. Joen Talli muistetaan kymmenen vuoden takaisen Kriterium-finalisti Joe's Postman Patin kasvattajana.

”Omistajiakin tuntuu jo jännittävän. Hekin tulevat Lappeenrantaan paikan päälle seuraamaan finaalia. Heille iso kiitos siitä, että ovat luottaneet tammansa mun treeniin.”

Riksun Tähti saapui Loukusan tallille keväällä 2019. Hän kertoo, että tamman lahjakkuus oli heti ilmeistä, ja ravi rullasi sulavasti. Riksun Tähti ei olekaan laukannut kilpailutilanteessa sitten viime lokakuun.

Loukusa kehuu myös Riksun Tähden luonnetta.

”Kotioloissa tamma on tosi mukava ja helppo hevonen.”

Vaikka Villinmiehen Tammakilvan ykköspalkinto on kouriintuntuva 30 000 euroa, ei Loukusa lähde hakemaan suojattiinsa lisävauhtia varuste- tai kengitysviilauksilla.

”Olen sillä tavalla taikauskoinen, että jos menestystä on tullut, niin pyrin tekemään kaikki rutiinitkin samalla tavalla.”

Loukusa kertoo, että Riksun Tähdelle kuuluu finaaliviikolla hyvää.

”Tamma on pirteällä mielellä. Riksun Tähti matkusti karsintareissulla moitteetta. Ruoka ja juoma maistui. Menemme jälleen samaan paikkaan, noin 15 kilometrin päässä Lappeen raviradalta sijaitsevalle Tiina Kauppisen tallille, yöksi.”

Loukusa tunnustaa Riksun Tähden merkityksen hänen uralleen.

”Kun täällä syrjässä kuitenkin ollaan, niin onhan se iso asia saada näkyvyyttä. Riksun Tähden menestyttyä on hevosia tarjottu treeniin ihan Helsinkiä myöten, mutta ei-oota on pitänyt myydä.”

Ravivalmentajan päivät ovat pitkiä. Loukusa sanoo, ettei muille harrastuksille jää aikaa.

”Mutta en mää muuta kaipaakaan. Tässä on työ ja harrastus samassa.”

Kun työ on vaativaa, unelmat toimivat arjen polttomoottorina. Mistä Sanna Loukusa haaveilee?

”Kun saisi tallin varsoja kehitettyä kilpahevosina eteenpäin. Ja tietty tuleva lauantai voi olla mun unelmieni täyttymys.”