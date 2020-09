Lisää ykkössarjalaisia Etelä-Pohjanmaalle

Seinäjoen raviradan kupeessa valmentava Matti Matinlauri on saanut talliinsa konkariruuna Pajas Facen.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Pajas Face kirii kuvassa uransa arvokkaimpaan voittoon Suur-Hollola-viikonloppuna Tommi Kylliäisen ohjastamana. Jatkossa ruuna vahvistaa Etelä-Pohjanmaan isokenkäisten kaartia.

Aiemmin tänään uutisoitiin, että Farzad Boko muutti Matias Salolta Antti Ala-Rantalalle. Salolta suuntasi toinenkin ykkössarjalainen Etelä-Pohjanmaalle, kun Pajas Face siirtyi Matti Matinlaurin muonavahvuuteen.

Pajas Face on tuttu näky Toto75-piireissä. Lutfi Kolgjinin osakasvattama 8-vuotias ruuna on kisannut urallaan 78 kertaa, ottanut yhdeksän voittoa ja 19 muuta totosijaa. Pajas Facen voittosumma on hieman yli 145 000 euroa. Ennätys kirjataan lukemin 10,6. Sen ruuna riuhtaisi synnyinmaassaan Ruotsissa.

Suomessa Pajas Facen paras meriitti on vuoden 2019 Suur-Hollola-viikonloppuna tullut avoimen sarjan voitto. Ruuna jätti tuolloin taakseen T.Rexin ja kumppanit.

”Hevosen entisiin omistajiin kuulunut tuttavani tarjosi ruunaa mulle, ja iskin heti kiinni. Pajas Face vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Ruunan taakse muodostettiin kimppa, ja hevonen muutti meille perjantaina”, Matti Matinlauri kertoo.

Avauskisa uusista väreistä koittanee Seinäjoella Superlauantaina 17. lokakuuta.

”Kyseessä on vähän heikosti istuva 15 hevosen ryhmäajo, jossa ruuna joutuu voittosummansa vuoksi lähtemään peräkontin paikalta. Mutta ajetaan sieltä ja tutustutaan hevoseen.”

Matinlauri kehuu uuden suojattinsa luonnetta.

”Pajas Face on kuin ihmisen mieli. Sille riittää, että se tekee yhden hevosen työt. Se ei halua välttämättä vääntää kahden edestä.”

Matinlaurin kymmenen valmennettavan yksikkö on kokenut muutenkin muutoksia.

”Vanhempia hevosia vaihdettiin nuorempiin. Tässä on kolme kaksivuotiasta ja kaksi yksivuotiasta. Niitä on kiva viedä eteenpäin. Jos sitten lauantairaveja päästäisiin kiertämään The Sweden ja Pajas Facen kanssa.”