Road To Hill jää pois Teivosta - Always Ready starttaa ensi viikolla Uutiset Riku Niittynen Teivon lauantain kriteriumfinaali huippuikäluokassa on varsinainen herkkupala, mutta yksi mielenkiintoisimmista hevosista koko porukassa, Road To Hill, joutuukin jäämään pois.

Terhi Piispa-Helisten

Road To Hill joutuu jäämään pois kriteriumfinaalista, mutta Laakkosen tallin toinen kova lupaus, kuvan Always Ready, on sen sijaan starttaamassa ensi viikolla.

Kriteriumin tappioton hevonen neljässä startissaan, Road To Hill (Muscle Hill), on tappioton myös lauantain jälkeen. Valitettavasti vain se ei pysty puolustamaan tappiotonta riviään 112500 euron ykköspalkinnon finaalissa. "Ori on nyt vain niin köpö raviltaan, ettei se pysty mitenkään starttaamaan", valmentaja Hannu Laakkonen raportoi. "Onhan tämä pettymys, mutta ei ehkä niin iso minulle, kuin voisi kuvitella. Jotenkin alitajuisesti aavistin, että näin voisi käydä. Hevonen oli jo tulleessaan todella jäykkä liikkeissään. Se palautui toisesta startistaan meillä paremmin, ja siksi tämä Kriterium-suunnitelma pidettiin hengissä. Ensimmäisen startin jälkeen se ei meinannut palautua ollenkaan. Esitys oli silloinkin jäätävä, mutta startin jälkeen oli vaikeaa." "Kriteriumkarsinnan jälkeen on ollut taas isoja ongelmia, ja olisi väärin hevosta kohtaan yrittää startata. Se on valtava lahjakkuus, ja pitää vain ajatella, että mennään Derbyyn sitten. Tällä on sellainen luokka sisässään, että jos kaikki natsaa, sillä voidaan päästä vaikka kuinka pitkälle. Nyt se ei vain ole valmis tällaiseen, joten täytyy laittaa jäitä hattuun. Olisi tarvittu muutama kuukausi lisää aikaa tämän hevosen kanssa, niin sitten tilanne olisi ehkä ollut toisenlainen." "Harmittaa, mutta tämä on kova laji, ja olen tottunut siihen, että melkein mitä tahansa voi käydä. Esimerkiksi Ruotsin Kriteriumissa Mikon (Laakkonen, valmentajan veli, joka omistaa Road To Hillin ja Always Readyn) ja minun ori Manny Muscle (Muscle Hill) oli kipeä. Oltiin toiveikkaita, kun hevonen oli ollut tosi hyvä koko alku-uran. Valmentaja Reijo Liljendahlilla oli kuitenkin ollut hevosia kipeänä, ja haluttiin varmistaa Mannyn kilpailukunto, eli otettiin vielä päivää ennen verikoe. Arvot olivat hyvät, mutta startin jälkeen ne olivat ihan pielessä, joten niin vain se ehti siihen väliin vielä sairastua." Mitä tallin muille hevosille, erityisesti Derbyn kakkoselle Always Readylle, kuuluu? "Hyvää. Se starttaa ensi torstaina Jokimaalla. Tuntuu, että ori menee vain eteenpäin koko ajan tällä hetkellä, joten aika mielenkiintoiselta tuntuu sen kanssa jatkokin. Ajateltiin, että saadaan helppo startti torstailta, mutta Stonecapes Queilakin on palaamassa siinä lähdössä, joten ei se nyt ihan niin mennyt, kuitenkaan." Aiheet Hannu Laakkonen Mikko Laakkonen Road To Hill Lämminverikriterium Always Ready Manny Muscle