11,5-aikainen norjalaistamma Matti Riipiselle

Arkistokuva: Ville Toivonen

Satakunta-ajon sankari Sokker ja muut Matti Riipisen treenattavat saavat seurakseen norjalaistamma Nuclear Tilen.

Tamma Nuclear Tile noteerasi ennätyksensä 11,5 vuoden 2019 Jarlsberg GP:n karsinnassa tappiottomana uransa lopettaneen Hillary B.R.:n vanavedessä. Nuclear Tile sijoittui kyseisessä kisassa kolmanneksi.

Nuclear Tile on 5-vuotias, ja tamman voittosumma on karttunut noin 20 000 euron edestä. Muscle Massiven tytär on kisannut urallaan 36 kertaa. Voittoja on tullut ainoastaan yksi, mutta muita totosijoja on irronnut kahdeksan kappaletta.

Nuclear Tile on kilpaillut lähinnä Norjassa. Kahdesti tamma on startannut Ruotsissa. Nuclear Tile valmentautui Lionelin takaa tutun Göran Antonsenin käsissä.

”Raunion Tapanin kautta löysimme tamman. Se saapuu Suomeen ensi viikon alussa. Kova ennätys suhteessa voittosummaan herätti mielenkiinnon. Tamman ympärille kasataan kymmenen osakkaan kimppa”, kertoo Matti Riipinen.

Hevoskauppa Norjasta Suomeen on käynyt viime aikoina vilkkaana. Riipisen mukaan norjalaisten myyntihalukkuutta on nostanut heikäläisen raviurheilun laskeva trendi. Lisäksi hän sanoo, että eurolla on nyt ostovoimaa, kun Norjan kruunun kurssi on heikentynyt.