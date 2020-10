Teivainen heittämällä 8000. voittoon - videolla tunnelmat uran merkkipaalun ylityttyä

"On tossa noita saumoja", arvioi Antti Teivainen ennen lauantain raveja. Olihan niitä. Kun viisi lähtöä oli ajettu, Antti oli ottanut puuttuvat kolme ja saavuttanut maagisen 8000 voiton rajapyykin. Samaan ei ole kotimaassa pystynyt kukaan.

Elina Paavola

Voittaja x 8000. Antti Teivainen on legendaarisella hevososaamisellaan ja välittömällä esiintymisellään voittanut yleisöä puolelleen. Se näkyi ja kuului Teivossakin lauantaina.

Teivon lauantain raveissa päästiin kunnolla tunnelmaan jo ennen päälähtöjä, molempien rotujen Kriteriumeja.

Yleisön kannustus viidennen lähdön loppusuoralla oli nimittäin "kuin vanhaan hyvään aikaan", kun Antti Teivainen ohjasti ruuna Hymynkaretta ykköseksi komealla kirillä. Nurmijärveläisohjastajan merkkipaaluajokki tulee Jämsästä Tero Mäenpään valmennustallista.

"Kyllä kuului minulle vahvasti", Teivainen myhäili radan voittajahaastattelussa.

"Kovasti tuntuivat kannustavan katsojat minua, kiitoksia vaan!"

Viime vuonna syövän selättänyt Teivainen ohjastaa muutenkin kuin parhaina päivinään. Mies on hyvässä fyysisessä kunnossa, ja se näkyy. Ruotsissa vaikuttava Jorma Kontio yli 11 000 voitollaan on eniten ykkösia ajanut suomalainen raviohjastaja. Kontio on lauantaina Teivossa paikalla kilpailemassa Kriteriumissa.

Eniten voittoja kotimaassa on kuitenkin saavuttanut Teivainen, 60. Molemmat mainitut ovat kotoisin Oulun Heinäpäästä, kuten ovat myös kuuluisat Korven veljekset. Oulun eteläisen kaupunginosan anti suomalaiselle raviurheilulle on siis hämmästyttävä.

Kriterium-päivän lopuksi 16-vuotiaana virallisen kilvan-ajon aloittanut Antti Teivainen valottaa videohaastattelussa tunnelmia merkkipaalun saavuttamisesta: "Kyllä tämä on ollut kutsumusammatti."

Hän myös arvioi Kriterium-finalistiensa Elanin ja Core Catcherin suoritukset.

(Videohaastattelu: Kaijaleena Runsten)