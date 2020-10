Tunteiden Kriterium ja Timo Nurmoksen hallintaa kummallakin puolella

Elina Paavola

Usein hevosurheilun työn sankarit, hevosenhoitajat, jäävät turhan vähälle huomiolle. Kriteriumin ykkössankari Sahara Jaeburn ja sen hoitaja Tessa Länsimäki olivat Teivon radalla lauantaina kuitenkin ansaitusti valokeilassa.

Valmentaja Nurmos ei ollut paikalla, mutta moni paikalla ollut voiton taustalta otti Sahara Jaeburnin komean esityksen tunteikkaasti. Voittajaoriin omistaja ja kasvattaja, tamperelaislähtöinen eläinlääkäri Petra Huhti esimerkiksi muistutti oman raviuransa käytännössä alkaneen saman kaviouran kuvioista aikanaan. Saharan ravitalli, jolla Huhti vaikuttaa ja jonka omistajan Oskari Mäenpään isä Tuomo aikanaan perusti, sijaitsee Keuruulla Keski-Suomessa.

Timo Nurmos on Ruotsin puolella nimetty Kriteriumkuninkaaksi, sillä siellä hän on ottanut peräti seitsemän Kriteriumia reilu 20-vuotisella urallaan naapurimaan kamaralla. Kevät oli tallille sairastelujen myötä vaisumpaa, mutta syksyn suurkilpailukausi on tuonut Stall Nurmoksen taas entistä vahvempana esille. Lähes samaan aikaan, kun Sahara Jaeburn näytti voimansa Teivossa, Nurmoksen talli otti kaksi ensimmäistä 75-kohdetta Skellefteåssa, ja toisessa kohteessa tuli vielä kaksoisvoitto talliin. Skellefteån kierrokselta tuli talliin vielä kolmaskin tikku, kun Seismic Wave, potentiaalinen huippuhevonen, otti hopeadivisioonan.

Sahara on viime vuodet ollut maamme isoimpia kasvattajia. Se on satsannut sekä tammojen että oriiden laatuun. Kriteriumin voitto oli Saharalle ensimmäinen Suomessa, mutta Ruotsissa kasvateista Sahara Dynamite voitti sekä Kriteriuminsa että Derbynsä. Valmentajan nimi oli Nurmos ja ohjastajan Kriteriumissa Örjan Kihlström, Derbyssä Kontio. Tämän päivän voitto on loogista jatkumoa Saharan pariskunnan satsauksille.

Voitto tuli niin sanotusti raskaimman kautta. Sahara Jaeburn taivalsi koko 2600 metrin kisan keulassa ravanneen Pekka Korven ajokin Magical Princessin ulkopuolelta. Hevosen, joka oli tehnyt kilpailtavan matkan tammojen ikäluokkansa ME:n karsinnassa, jonka tuloksen alitti finaalissa. Erittäin suositun ja tunteikkaan hahmon Reino Palomäen, 85, suojatti An-Dorra, kiri juuri maalilinjalla myös edelle Korven tammasta.

Voitto taisi mennä tunteisiin myös ohjastajalla Jorma Kontiolla, sillä juuri Teivosta alkoi hänenkin uransa nousunsa kohti kansainvälistä huippua. Kontio muutti Oulusta 1970-luvun loppupuolella juuri Teivoon, ja hänen kaksi ensimmäistä voittoansa Kriteriumissa ohjastajana, Mini Bunter vuonna 1979 ja Ebony Eyes 1992 tulivat myös valmentajana, nimenomaan Teivon valmentajana.

"Kyllä me Ruotsissa viihdymme, mutta kyllä tämä jotenkin kotoisalta tuntuu", Kontio sanoi, silmäkulmaansa jostain syystä pyyhkäisten.

"Emme ole muuttamassa takaisin Enköpingistä tänne. Kuitenkin täällä on tapahtunut monta merkittävää asiaa minun urallani ja elämässäni, muutakin kuin ravivoittoja. Ensimmäinen Kriterium oli tietysti jollain tavalla tärkeä, mutta en osaa erotella niitä voittoja, kaikki tuntuvat rakkailta. Kaikki ovat olleet huippuhevosia aikanaan. Sahara Jaeburn on vielä raakile, joten jos se saa kaiken potentiaalinsa käyttöön ja keskittyy urheilemiseen, siitä tulee hirmukova jatkossakin. Ori on vielä käytännössä lapsi, joka pälyilee kaikkea muutakin kuin urheilemiseen liittyvää. En ollut huolissani johtavan rinnalla, sillä hevonen oli aivan eri tuntuinen, kuin tappioon päättyneessä karsintajuoksussaan heti lämmittelyajosta asti tänään. Sen kengitys keveni hieman - edelleen mennään rautakengästä - ja korvat avattiin ensimmäistä kertaa kisassa. Kotona sitä oli harjoiteltu, mutta nyt se ehkä antoi tavittavan lisävaihteen, jotta ote voitosta loppusuoralla saatiin."

"Vedin korvapallonarun loppusuoralle tultaessa ja hevonen nykäisi heti uuden vaihteen silmään. Tiukkaa oli, ja kaikki oli pelissä, mutta niin saa ollakin tuolla juoksulla."

Kontio teki 100-prosenttista jälkeä Teivossa, sillä toinen ajokkinsa oli Vixus Katja Melkon tallista. Vixus nimittäin kiri nyt ohi ravikuningas Evartin loppumetreillä. Vixushan oli Seinäjoen kuninkuusravien kolmonen.

"Vixus on vasta seitsemän, ja ensi kausi on tosi mielenkiintoinen. Esitys oli hyvä, mutta se on ollut sitä koko ajan. Onhan ori tämän kauden nopein suomenhevonen Bjerken 19,2-tuloksellaan. Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi kautta ja uudestaan Seinäjokea (kuninkuusravit 2021 ajetaan myös siellä)."

"Aina sinä kehveli ajat edelle", huikkasi Pekka Korpi veljellisesti tuodessaan kilpailunumeroja takaisin sisäänkirjoitukseen.

"Sama miten ajetaan, niin aina täällä käy näin."

Korpi ja Kontio ovat siis saman Oulun Heinäpään kaupunginosan kasvatteja, kuten on Teivon lauantain kolmaskin sankari, 8000 ohjastetun rajapyykin saavuttanut Antti Teivainenkin.

Yksi lauantain sankareista oli voittajahevosen hoitaja Tessa Länsimäki. Toisen sukupolven hevososaaja on ollut nyt viisi vuotta Timo Nurmoksen tallin luottohoitajia, ja voitto oli myös ainkin hoitajan isälle pohjalaiselle ravivalmentajalle Juha Länsimäelle tunteikas. Voit katsoa ja kuunnella isä-Länsimäen haastattelun alta.

Juttua on päivitetty 3.10. 2020 kello 19.34. Korjattu Petra Huhti myös kasvattajaksi Sahara Jaeburnille.