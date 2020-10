Alapekkala osti Nurmokselta kaksi varsaa – toinen kiisi avauskisassaan täyden voltin 15,4

Torniossa treenaavan Kari Alapekkalan tallissa on kalusto vaihtunut. Tulopuolella on kaksi mielenkiintoista varsaa ex-torniolaiselta Timo Nurmokselta.

Ville Toivonen

Kohti tuhatta voittoa kipuava torniolainen Kari Alapekkala teki kauppaa ex-torniolaisen Timo Nurmoksen kanssa.

Kari Alapekkala osti Timo Nurmokselta kaksi suvukasta ravuria, 4-vuotiaan Fortune Hossin (isä: Scarlet Knight, emä: Decadent Pagan, josta Araw ja Zo Zo Hoss) ja vuotta nuoremman Rocker Savagen (isä: E.L. Rocket, emä: Emily Savage).

”Tein kaupat nopeasti. Timpalta on ennenkin tullut mulle hevosia, ja luottamus on kunnossa. Tarkemmin en tunne hevosten taustoja enkä kysellytkään. Fortune Hossin avausstartin katsoin ja vaikutuin siitä. Rocker Savagesta Timo sanoi, että se on pian koelähtövalmis”, Kari Alapekkala kertoo.

Lisäksi Alapekkala hankki Nurmokselta starttihevosen, kuusi kertaa kilpailleen ja noin 62 000 kruunua ansainneen Torrent d'Invernen. Sen hän myi jo eteenpäin Aarne Lintulahdelle.

Tulokkaat saapuivat Tornioon sunnuntaina.

”Heti sunnuntaina ja maanantaina ajoin niillä hölkkää. Terveiltä ja oikein mieluisilta vaikuttivat kummatkin. Viikon sisällä ajan kovemmat treenit, ja jatkoa mietitään sitten sen perusteella. Molemmista nuoremmistakin on tullut jo ostokyselyitä, ja tottahan kaupat voidaan tehdä. Jos ei tehdä, niin sitten aletaan itse treenata.”

Fortune Hoss voitti uransa avauksen Solvallassa viime vuoden lokakuussa. Ruuna tykitti täyden voltin 15,4-vauhdilla läpi ja jätti lähintä vastustajaansa kymmenillä metreillä. Uran toisen startin tärveli laukka. Tällä kaudella Fortune Hoss ei ole kisannut.

”En tiedä mitä ongelmia siinä on ollut, mutta hyvältä ruuna nyt vaikuttaa.”

Alapekkalan kokeneemmista treenattavista Willy Fogin ura loppui vaivojen vuoksi. M.T.Miss Molly on kantavana Knows Nothingista, ja tamma vetäytyi kilparadoilta sukuaan jatkamaan.

Tallin tähti, 13:sta startistaan kahdeksan voittanut tammalahjakkuus Zola Soft jäi tauolle.

”Järkeviä lähtöjä ei ollut tarjolla, enkä halua ajaa 4-vuotiaalla tammalla kokeneempia vastaan rahasarjoissa. Tahdon laitella Zola Softia, mutta ei tässä pitkää paussia ole tarkoitus pitää.”