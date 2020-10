Suonperällä uusi lupaus – Landen Paukku muutti Ylivieskaan ja tekee tuloaan

Tappiottoman supertähden Landen Paukun isännällä Jani Suonperällä on käsissään lahjakas aihio, viisivuotias Sipras. Landen Paukullekin kuuluu parempaa.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kolmea Suomen ennätystä hallussaan pitävällä Landen Paukulla Derbyn, Oulu Expressin, Pikkuprinssin, Pikkukunkun, Pikkupelimanni-ajon ja Satakunta-ajon voittanut Jani Suonperä on saanut valmennukseensa uuden lahjakkuuden.

Suomenhevosillaan mainiosti menestyneelle Jani Suonperälle tuli hiljattain treeniin mielenkiintoinen Siporin poika Sipras.

Viisivuotiaan emä on Satakunta-ajon vuonna 2009 edelleen voimassa olevalla SE-tuloksella 26,9 nimiinsä vienyt Passin Liina. Sipras on tamman toinen jälkeläinen. Esikoinen Vonkari voitti viimeksi eilen. Sipraksen täysveli kohenteli Turussa ennätyksensä lukemiin 28,4ke.

Sipras avasi uransa nelivuotiaana Antti Tupamäen käsistä kolmen voiton suoralla. Sen jälkeen alkoi vastustaa, eivätkä tämän vuoden kuusi kisaa ole tuoneet yhtään totosijaa.

”Ruuna on jännittäjätyyppi. Sehän vei viimeisimmässä kisassaankin (Keskisuomalainen Derby-karsinta) Anttia jo alleajossa ja oli sitten itse startissa kierroksen jälkeen valmis. Sipraksella on ollut vasemmassa kintereessä vähän sanomista, se pikkuisen turvottelee, mutta sen kanssa pystyy kyllä elämään”, Jani Suonperä kertoo.

Hän jatkaa, että Sipras on osallistunut hänellä ollessaan kaksiin harjoitusraveihin.

”Ajattelin jo ilmoittaa ruunan perjantaiksi Ouluun, mutta en ole siihen vielä täysin tyytyväinen. Sipras vaatii vielä hiomista, mutta kyllä siinä ainesta on.”

Suonperän hevoset – mukaan lukien tappioton tähti Landen Paukku – ovat muuttaneet Ylivieskan raviradalla sijaitsevaan Satu Haaraojan talliin. Myös mies viihtyy hyvin Ylivieskassa, vaikka hänen osoitteensa virallisesti edelleen Kaustisella onkin.

”Tykkään treenata täällä, sillä tarjolla on vaihtoehtoja. On mäkiä ja suoraa, ja Ylivieskan rata on harjoituspäivinäkin kunnossa”, Suonperä sanoo.

Vastoinkäymisistä kärsineelle Landen Paukulle kuuluu parempaa, vaikka kahdentoista kisan jälkeen edelleen tappiottomana uraansa jatkava ori perinteisen syyssairauden potikin.

”Tallin muissakin hevosissa on ollut samaa tautia; jalat turpoavat ja kuume nousee. Landen Paukullakin sitä oli 39,6 astetta, mutta kun kuume käy korkealla, se tulee nopeasti alaskin. Näitä rapakkokelien vitsauksia nämä ovat.”

Viimeksi vuoden 2019 Derbyssä kilpailleen Landen Paukun hankosidevamma on hallinnassa, ja Suonperä kertoo treenanneensa oria ree'ellä.

”Nyt tuli tuon taudin vuoksi paussi, mutta muuten on vedetty rekeä joka toinen päivä. Näin jatketaan vuodenvaihteeseen saakka, ja sitten aletaan katsoa starttia. Tarkempia suunnitelmia ei ole tehty, kun ne tahtovat aina pettää. Täysin hevosen ehdoilla edetään, mutta valoisin mielin katson tulevaan. Landen Paukku on kotiutunut hyvin tänne Ylivieskaan.”

Suonperä koki itsekin kesällä kovia, mutta nyt terveyshuolet ovat takanapäin.

”Kaikki on kunnossa, ja on ollut kiva päästä ajamaan vähän useammin kilpaa. Mielelläni sitä ajaisi vieläkin enemmän, joten hevosia saa ilmoitella mulle”, sanoo tämänvuotisessa amatööriohjastajien SM-finaalissa viidenneksi sijoittunut Suonperä.