Erovyöry raviurheilun luottamustehtävistä: Eriksson, Nivola ja nyt Harri Voutilainen Uutiset Riku Niittynen Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton varapuheenjohtaja Harri Voutilainen on uusin esteellisyyden takia raviurheilun järjestötoiminnasta eronnut.

Anu Leppänen

Hannu Nivola on paitsi Suomen merkittävimpiä hevoskasvattajia, myös tärkeä järjestötoimija alalla. Nyt hän on eronnut kotiratansa Turun hallituksen puheenjohtajan paikalta. Nivola on yksi monesta eronneesta viime viikoilta.