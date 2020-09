Kari Eriksson luopuu Oulun raviradan puheenjohtajuudesta – ehdokkuus Hippoksen hallitukseen harkinnassa

Erikssonin mukaan häntä on pyydetty myös haastamaan keskusjärjestön puheenjohtaja Juha Rehula, mutta toistaiseksi vastaus on ollut kielteinen.

Kari Salonen

Vaikka Suomen Hippoksen puheenjohtajuudessa on paljon seremoniallista puolta, Kari Eriksson painottaa kentän tuntemusta. "Isoja päätöksiä ei voi hoitaa vip-alueelta käsin", hän toteaa.

Oulun raviradan pitkäaikainen tukipilari ja hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson aikoo luovuttaa johtotehtävän eteenpäin.

"Meillä on hyvä hallitus ja hyvä yhteishenki. Kukaan ei ole korvaamaton. Meillä on syyskokouksessa erovuorossa kolme ja tarkoitukseni on jäädä pois", hän sanoo.

Eriksson, joka hoitaa ammatikseen vaativia asianajajan tehtäviä, toteaa, että kiireisen työn ja raviradan myös aikaa vievien tehtävien yhdistäminen on hankalaa.

"Toki tilanne harmittaa. Oulun ravirata on minulle erittäin rakas. Olen tehnyt 15 vuoden ajan sen eteen töitä. Ihan toiseksi työksikin sitä voi kutsua", hän myöntää.

"Olisi kuitenkin hyvä, jos ihmiset älyäisivät siirtyä pois luottamustehtävistä ennen kuin heidät siirretään pois."

MT laski kesäkuussa, että Suomen Hippoksen valtuuskunnassa keski-ikä on vähintään 59 vuotta ja 42 jäsenestä kolme on naisia. Samantapainen jakauma on tyypillinen useimmissa raviradan taustaorganisaation tai hevosjalostusliiton hallituksissa.

Eriksson lupaa jäädä mentoriksi tukemaan hallitusta ja toivon mukaan löytyviä nuorempia päättäjiä. Pohjolan Hevosystävät ry:n syyskokous pidetään Erikssonin mukaan tänä vuonna normaalia myöhempään joulukuussa, jotta kaikki tarvittava tieto budjettia varten on saatavissa.

Kari Eriksson on Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen ja vaikuttanut myös keskusjärjestön hallituksessa. Hän joutui varapuheenjohtajana ottamaan hoitaakseen hankalan varsojen tunnistusskandaalin selvittämisen, kun puheenjohtaja Antti Lehtisalo erosi maaliskuussa 2018. Toukokuun lopussa hän hävisi puheenjohtajuuden Juha Rehulalle ja hän luopui hallituspaikastaan saman vuoden syksyllä.

Tällä hetkellä Eriksson on valtuuskunnasta kootun seurantatyöryhmän puheenjohtaja. Se käy läpi nykyisen strategian toteutumista ja hevosalan tunnuslukuja hallituksen apuna syksyn ajan.

Oletko ajatellut haastaa Rehulan, kun tämän toimikausi tulee täyteen marraskuussa?

"Minua on pyydetty ryhtymään ehdolle Hippoksen hallituksen jäseneksi ja myös haastamaan nykyistä puheenjohtajaa. Olen ainakin tähän asti kieltäytynyt haastamasta", Eriksson vastaa.

"Hallituksen ehdokkuutta kyllä vielä harkitsen."

Hän käy läpi vuoden 2018 käänteitä. Hän olisi toivonut voivansa jatkaa Lehtisalon puheenjohtajakauden loppuun eli marraskuuhun.

"Olisin saanut tehtyä ne, mitkä halusin. Oli tarkoitus saada liittojen kanssa aikaan uusi tunnistamissopimus. Sitä ei ole tehty vieläkään", hän toteaa.

Myös jalostustoimintaan liittyvien sääntöjen uudistus, jonka tunnistamisen epäselvyydet toivat esiin, on edelleen tekemättä, Eriksson katsoo.

"Se harmittaa. Ne koskettavat kaikkea raviurheilun kentän toimintaa koko ajan."

Tunnistamisen käytänteitä on muutettu samalla, kun on siirrytty yhä pidemmälle sähköiseen rekisteröintiin. Poliittinen keskustelu tunnistamisesta ja kilpailuoikeuksien määräytymisestä on kuitenkin käymättä. Se on edessä viimeistään, kun EU uudistaa hevospassijärjestelmää.

Hippoksen perustivat aikanaan raviurheilujärjestö Ravirengas ja hevosjalostusliitot.

"Se on siten yhdistysten yhdistys. Nyt liittojen asema on aika lailla löysässä hirressä oloa, vaikka ne tekevät pienellä rahalla suuren määrän työtä kentällä. Se aiheuttaa turhautumista", Eriksson tulkitsee.

"Olen tätä pohtinut. Mutta se on niin iso työmäärä, että se on sitten taas toinen urakka", hän sanoo viitaten syihin, miksi aikoo luopua Oulun puheenjohtajuudesta.

Sinänsä Oulun radan tilanne on Erikssonin mukaan hyvä, vaikka koronatauon aikana hevospelejä siirtyi Ruotsin kohteisiin eikä hevospelaaminen ole palautunut entiselle tasolleen.

"Koronan jälkeen ravitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Erityisesti Oulu Express lauantaina tuntui, että raveihin on palannut se iloisuus, joka aiemmin niissä oli."

Ainakin Oulussa toimihenkilöt ja yleisö ovat sitoutuneet tarkasti poikkeusajan sääntöihin. "Tärkeintä kaikille on, että päästään ajamaan raveja, vaikka se tapahtuukin vähän hankalimmissa tilanteissa."

Selvästi Erikssonilla on yhä nälkää raviurheilun käänteisiin, kun eletään ratkaisevia aikoja. Pelimyyntien mukana Veikkauksen tuloutukset vähenevät. Vaikka maan hallitus lupasikin budjettiriihessä korvata pudotukset tänä ja ensi vuonna kaikille Veikkauksen tuotoista rahoitusta saaville, ei hengähdysaikaa pitäisi käyttää väärin.

Erikssonia huolettaa, että saatu aikalisä aiheuttaa sen, että lykätään ensin asiaa ja sitten tehdään liian hätiköityjä ratkaisuja.

"Meillä on hyvin toimiva ravirataverkosto. Jos tehdään rakenteellisia ratkaisuja, se pitää tehdä hallitusti, kun meillä on jo nyt liian vähän hevosia."

Yhtä selvää hänen mukaansa on, että muutoksia pitää tehdä lajin sisällä itse. EU-lainsäädännön muutos on edessä vuoden sisällä.

"Nyt tarvittaisiin hyvää henkeä ja keskenään sopimista. Jos riidellään, niin taas vain tulee turpiin koko lajille."

Hippoksen valtuuskunnan kokouksiin on liittynyt viime aikoina useita käänteitä, joista kesäkuun lopun kokous oli selvä esimerkki. Tulevaisuuden muutostarpeista keskusteltiin kyllä rakentavasti, mutta virallisessa kokouksessa juututtiin kinasteluun.

