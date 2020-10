Mitä kuuluu kuningas Costellolle, Ville Herttua?

Anu Leppänen

Ville Herttuan kultakimpale Costello jatkaa vielä toistaiseksi sivussa tositoimista. "Paluun ehtona on se, että Costellon pitää olla oma itsensä", Herttua sanoo.

Vuoden 2018 kuningas Costello on ollut kilparadoilta sivussa kesäkuusta 2019 lähtien. 11-vuotiaan Costellon valmentaja Ville Herttua kertoo, että kuninkaan kanssa on otettu viime aikoina maltillisesti.

”Hevoselle kuuluu hyvää. Kilpailuvauhtisia harjoituksia ei ole ajettu. Niissähän mahdolliset vaikeudet vasta ilmenisivät tarkemmin. Tia (Herttuan puoliso Tia Malinen) on ajellut oriilla rauhallisia kävelylenkkejä. Mäkin olen ajanut kerran pari viikossa, mutta mulla painavat kengityskiireet päälle.”

Herttua valaisee, että Costellon terveysmurheet ovat olleet monen asian summa.

”Päällisin puolin ei näy mitään, eikä ori ole sinällään vammautunut mistään. Jalatkin ovat olleet oireettomat. Sellaista yleistä kulumaa on havaittavissa. Selkä on nyt parempi kuin aikoihin. Kipupiste on löytynyt, ja se saadaan hieronnan avulla hyvin auki.”

”Tuntuu, että ori on mennyt nyt parempaan päin. Se on rauhallisessa ajossa kimmoisa ja letkeä, mutta reippaampi vauhtihan sen tilanteen tosiaan tarkemmin ilmaisee. Olisin jo saattanut ajaa Costellolla Lahdessa hiitin, mutta meidän poni alkoi köhiä, ja samaa on sitten esiintynyt tallin muissakin asukkaissa. Suunnitelmat siirtyivät senkin vuoksi”, Herttua sanoo.

Herttua linjaa, että jatkossakin Costellon valmennus tulee sisältämään lähinnä kävelyä.

”Ei rasiteta oria turhaan juoksemisella. Tämänikäisellä hevosella on jo treeni- ja kilpailukilometrejä tarpeeksi takanaan. Kyllä se juosta osaa ja jaksaa.”

Herttua jatkaa, että paluun suhteen ei ole aikataulua. Asiaa ajatellaan tarkemmin, kunhan tallia vaivaava syysflunssa hellittää. Hevosen etu edellä tullaan takaisin kaviourille.

”Paluun ehtona on se, että Costellon pitää olla oma itsensä. Kyse ei ole meidän ylpeydestä tai ahneudesta, vaan siitä, että kuninkaalle annetaan sen ansaitsema kunnia. Costello kun on vastaavasti antanut meille niin paljon.”

”Ammatti-ihmiset ovat kuitenkin olleet oriin paluun suhteen toiveikkaita. Eläinlääkäri Kinnusen Anttikin sanoi, että Costello tulee vielä, vaikka kilpakumppanit eivät sitä osaisikaan odottaa.”

Costello voitti uskomattomalla menestyskaudellaan 2018 ravikuninkuuden ohella Nordic Kingin, Pohjoismaiden mestaruuden ja Suur-Hollola-ajon. Vuosi toi suomenhevoselle ennätyksellisen 281 100 euron tilin. Menestyksen lunnaat olivat kuitenkin tuntuvat.

”Tuo vuosi otti oriilla koville, kun se joutui usein vielä raatamaan raskaimman kautta.”

Herttua viittaa useassa yhteydessä Vieskeriin ja Ahokkaan veljeksiin.

”Kun Viesker tuli viimeisen kerran takaisin radoille vuonna 2004, ori oli ykkönen ensin Teivossa, sitten Vermossa. Sen startin jälkeen Kaarlo Ahokas sanoi voittajahaastattelussa, että: ”Tää oli tässä, Viesker ei tunnu enää samalta Vieskeriltä”. Haastattelija joutui hakemaan yllättävän lausunnon päälle sanojaan. Mun mielestä se oli hevosta kohtaan hienosti sanottu ja tehty. Meillä on sama periaate. Kun lopetetaan, niin lopetetaan huipulla. Viimeiseen hengenvetoon asti ei ajeta.”

Herttua onkin kääntänyt katsettaan nuorisoon.

”Päähuomio on lasten harrastuksissa ja varsoissa. Mulla on suuret toiveet yksivuotiaasta oriista, jonka isä on Frans ja emä Costellon täyssisko Kaihokatse. On meillä vuodenikäinen Costellon orivarsakin. Joitakin varsoja on myyty osaaviin käsiin, ja kaikki muut paitsi lasten poni ja Costello ovatkin ostettavissa. Pieni kauppa pitää pirteänä.”

Costello sai tänä vuonna astutettavakseen 62 tammaa. Herttua pitää määrää ajan oloihin sopivana.

”Se oli inhimillinen määrä Costellon kannalta, vain yhtenä päivänä jouduttiin käymään kahdesti oriasemalla. Sikälikin luku tyydyttää, kun ihmiset tuntuvat olevan koronan vuoksi odottavissa tunnelmissa.”

”Tammanomistajat eivät selvästikään ole unohtaneet meitä, vaikka vanhojen näyttöjen perusteella joudutaankin menemään. Kentältä kuuluu positiivisia viestejä Costellon vanhimmista (2-vuotiaista) varsoista, mutta annetaan niiden kehua sitten itse itsensä, jos aihetta on.”