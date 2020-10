Korpi: Massilla Ruotsiin - Hotshot Luca yllätysvalmis - Kymenlaaksoon hyviä varsoja

Ville Toivonen

Saako tämä tiimi, Hanna Rakkolainen Mascate Match ja Pekka Korpi Vermosta tänään taas uuden sulan hattuunsa?

Superlauantai sisältää kahdet ravit, Seinäjoella ja Vermossa, monet suurkilpailut ja ison T75-potin. Illan varmin voittaja lienee Mascate Match Pekka Korven tallista Derbyn Tammachampionissa, mutta siitä ei ole 75-pankiksi, koska lähtö ei ole kupongilla. Sen sijaan Korvella on mahdollinen yllätyskortti SM:n, joka päättää 75-kierroksen, tietoa Massin jatkosta sekä selvät sävelet myös ensi torstain Kymenlaakso-ajon karsintoihin.

"Kaikki ravilähdöt pitää ajaa - ei jaeta palkintoja vielä", tokaisee Korpi viitaten Mascate Matchin Superlauantain lähtöön.

"Tammalla on kaikki hyvin ja pärjäämään toki lähdetään. Seuraava tavoite olisi sitten pitkästä aikaa Ruotsin kisa, Breeders Crownin välierät reilun viikon päästä sunnuntaina Solvallassa. Sinne nyt tähdätään, mutta ajetaan ensin Vermossa."

"Hotshot Lucan (T75-7) vire on nousussa taas, ja olen varovaisen optimistinen SM:n suhteen. Kyllä ori on yksi mahdollisista siinä, jos se on parhaassa vireessään, kuten nyt tuntuu, mutta toki se ihan nappisuorituksen vaatisi. En kuitenkaan unohtaisi Lucaa peleistä. Sapphira (T75-1) on myös mukavassa viressä, ja jollain lailla mahdollinen tänään. Viljua (T75-3) en tunne aiemmasta."

Kymenlaakso-ajossa Korven talli yleensä menestyy, kuinka käy tänä vuonna?

"Magical Princess on ilman muuta mahdollinen menestyjä. Se on saanut huilia aika paljon Kriteriumin jälkeen, mutta tuntuu kyllä oikein hyvältä treenissä kuitenkin. Muuten voltti ja Kouvolan kaarteetkaan eivät pelota, mutta takamatkan sisärata on lähtöpaikkana aika killeri. Muuten saumat ovat hyvät, jos päästään asemiin. Janne Korven ajokki Axel Combo on myös oikein hyvä hevonen paalulle siihen kisaan. Sillä tähdättiin aiempiinkin isoihin lähtöihin, kuten Kriteriumiin, mutta ei ehditty, kun Ruotsin tallin hevoset sairastelivat. Nyt se on hyvällä mallilla ja oiken hyvä hevonen tässä starttaamaan paalulta. Nuo kaksi ovat meidät tallin parhaat saumat menestykseen siinä kisassa."

Superlauantai ajetaan tänään Vermossa ja Seinäjoella. TotoTV:n, C Moren ja Maaseudun Tulevaisuuden lähetys kanavapaikalla 26 starttaa kello 17, kuten ravitkin. Siinä esitetään molemmat ravit kokonaisuudessaan.