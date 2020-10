Suomalainen ratamestariosaaminen vientituotteena: Mika Ahtiainen siirtyy Gävleen

Ville Toivonen

Ohjastajanakin nähty Mika Ahtiainen siirtyy Turusta Pohjanlahden länsipuolelle ratamestariksi.

Ahtiainen on toiminut vuodesta 2016 saakka Turun ravien ratamestarina. Tänä vuonna hän on auttanut myös Porin raveissa, kun paikallinen ratamestari Pasi Soimala on ollut sairaslomalla. Viime viikoksi Ahtiainen matkusti puolestaan Ruotsiin Gävlen T75-raveja valmistelemaan ja auttamaan lomaviikollaan Turusta. Kelikin suosi, mutta myös kavioura sai kovasti kehuja ja oli ennen kaikkea ennätysnopea. Reissun seurauksena Ahtiainen siirtyy nyt pysyvästi naapurin puolelle.

"Näin kävi", Mika Ahtiainen vahvistaa.

"Nyt ollaan traktorikaranteenissa kotimaassa. Irtisanouduin tänään Turusta ja sovin Gävlen kanssa. Lupasin hoitaa vielä kuudes marraskuuta ravit ja aloituspäivä Gävlessä on yhdeksäs marraskuuta. Gävlen toimitusjohtaja Kent Modín teki tarjouksen viime perjantaina, ollaan keskusteltu siitä, ja tänään maanantaina hyväksyin. En ole enää nuori poika, ja vähän tässä on sellainen tunne, että nyt tai ei koskaan. Kumppani Elina muuttaa jatkossa myös Gävleen. Hän on hevosenhoitaja, ja luultavasti hän menee sitten töihin jollekin lähialueen talleista. Tässä on monta menestyvää treenaria, mm. Fredrik Wallin ja Oskar Kylin-Blom. Alkuun käyn viikonloppuja Suomessa, mutta jatkossa on tarkoitus, että asumme kumpikin täällä. Ratkaisevaa viime viikossa oli myös, ehkä ennen kaikkea muuta, että tunsin viihtyväni täällä."

Gävle tunnetaan maineeltaan yhtenä Ruotsin nopeimmista, ellei nopeimpana, raviradoista. Esimerkiksi heinäkuussa vuonna 2005 Järvsöfaks ravasi edelleen voimassaolevaksi kylmäveristen ME-tulokseksi Gävlessä 17,9. Viime kuukausina tuo maine on ollut hieman rapissut, mutta lauantaina radalla syntyi peräti neljä uutta Ruotsin ennätystä - myöhään syksyllä! Kun kuskit ylistivät radan pintaa vielä kuorossa, Ahtiaisen näyttö oli vakuuttava. Eli ei ihme, että Gävlen ravirata halusi palkata miehen uudeksi ratamestarikseen. Gävlen ratamestarina oli 40 vuotta legendaarisen maineen saanut Roger Fyhr, mutta hän jäi toukokuussa eläkkeelle.

"Radan laitto lauantaiksi onnistui kyllä kieltämättä hyvin, mutta en ota siitä kaikkea kunniaa itselleni. Aikaisempi ratamestari Roger Fyhr oli suureksi avuksi. Hän opetti Gävlen kaviouran saloihin, mikä helpotti urakkaa. Ja hän lupasi olla jatkossakin tukena, joten tilanteeni on hyvä. Tietenkin tästä eteenpäin ja jo viime viikolla minä olin se, jonka täytyi tehdä lopulliset ratkaisut, kun homma kerran meikäläisen vastuulle pantiin. Oltiin vain hyvin samalla linjalla Roger Fyhrin kanssa koko ajan siitä, mitä piti tehdä. Kyllä jännitti alkuraveista, se on pakko myöntää. Mutta sitten parin lähdön jälkeen tuli sellainen fiilis, että hyvinhän tämä menee. Jopa Daniel Redén kehui rataa kovasti, ja häntä pidetään kai aika kriittisenä sen suhteen. Ihan samanlaista radan työstöä se lopulta oli, kuin muuallakin. Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä. Rata oli kommenttien mukaan sekä nopea että hevosystävällinen."