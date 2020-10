Holttisen Ulk Delle Selve kuntoutukseen, saumoja viikon raveissa ja jännä varsa tulokkaana

Ville Toivonen

Juuso Holttisen tallissa Jokimaalla tapahtuu.

Holttisen tallin menestyshevosen Ulk Delle Selven kuntoutuksessa ei ole mistään isosta vammasta kyse. Holttisen treeniin tulleista yksivuotiaista löytyy helmiä ja tallin hevosilla on viikon raveissa hyviä saumoja. Käydään kaikki nämä asiat läpi.

"Ulk Delle Selvellä on pientä vaivaa alakerrassa, ei onneksi mitään vakavaa tällä kertaa", Juuso Holttinen kertoo.

"Kuitenkin halusimme antaa sille nyt tällaisen ehkä yhden-kahden kuukauden vesitreenijakson. Ori ei ole lisäksi mikään varsinainen hokkihevonen, joten radoille paluun kanssa ei välttämättä ole niin kiirettä, kunhan kevääksi päästään."

Pääset tästä voitokkaan Ulk Delle Selven uran tietoihin.

Holttisen tallin yksivuotiaissa on kovasukuisia tapauksia.

"Ne ovat lupaavia. Erityisen jännä on ehkä Whole Lotta Loven pikkusisko Googoo Gaagaasta. Kasvattajat (Whole Lotta Loven omistajat) ovat siinä kimpassa, muutama muu samoin ja itsekin olen osakkaana. Tamma on hieno ja tekee kaikki oikein ainakin toistaiseksi, mutta toki matka on vasta alullaan."

Holttisen kaksi muutakin yksivuotiasta ovat hyväsukuisia: Maharajahista ja kovasukuisista emistä. Tallilla on hevosia startissa tällä viikolla Vermossa keskiviikkona kaksi ja torstaina Kouvolassa neljä, joista kaksi Kymenlaakso-ajon karsinnoissa.

"Vermossa Damiano (lähtö 2) on mielestäni matsissa siinä missä muutkin. Se on edelleen vähän epävarma, mutta juoksurata on plussaa. Se oli minusta hyvä viimeksi Lahdessa, ja odotukset ovat positiiviset. Grace Journey (T65-3) oli tasapaksu aloittaessaan meiltä. Se olisi hyvä avaaja ja takarivi ei ole hyvää. Tamma voi parantaa ja riisumme nyt kengätkin, mutta en odota suurta menestystä näistä asemista."

"Kouvolassa torstaina on minusta Piteraqilla (T64-2) ja Flavianolla (lähtö 10) nappipaikoilta hyvät saumat. Flaviano oli Mikkelissä asiallinen ja sai siitä startin alle. Nyt koitetaan ensimmäistä kertaa vetopalloja, joilla uskon olevan hyvän efektin. Piteraq on nopea ja voisi johtaa vaikka maaliin saakka minun puolestani, eikä sen tarvitse kaukana ollakaan. Hevonen on hyvä. Albino Iceman (T64-3) ja Callela Kickoff (T64-5) ovat yllättäjäosastoa. Iceman menee nyt ilman takakenkiä, mutta sillä on ollut vaikeaa kurveissa, joten olen aika varovainen odotuksissani ysiradalta takarivistä. Callela Kickoffilla olisi kykyjä, mutta se ei ota vielä tosissaan. Näiden viimemainittujen menestys olisi näistä syistä tässä yllätys minullekin."