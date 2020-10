Amerikan suomalaisvarsat kohtaavat Breeders Crownissa

Anu Leppänen

Petri Salmela: Amerikan ihmehevosen osaomistaja.

Molemmissa ravuri-ikäluokissa, kaksi- tai kolmevuotiaissa, on suomalaismielenkiintoa - varsinkin oriiden puolella. Kaksivuotiaissa perjantaina ensimmäisessä oriiden ja ruunien versiossa Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin AMG Stablen osaomistama In Range (Bar Hopping) starttaa uloimmalta seiskaradalta. Tim Tetrick ohjastaa tuttuun tapaan Marcus Melanderin valmennettavaa taistossa finaalipaikoista ja 12500 dollarin ykköspalkinnosta karsinnassa.

Kakkoskarsinnassa on jopa "suomalaismatsi", kun ikäluokan tappioton Åke Svanstedtin valmentama Captain Corey (Googoo Gaagaa) kohtaa Kemppi Stablen osittain kasvattaman Veneraten (Love You). Captain Coreyssa on suomalaisomistusta Petri Salmelan ja Kenneth Liljamaan myötä.

Kolmevuotiaissa oriissa ja ruunissa starttaa lauantaina ensimmäisesessä karsinnassa ykkösradalta Elina Laakkosen Emp Invest Oy:n kasvattama ja omistama EL Ideal (Muscle Hill). Svansted valmentaa ja Andy Miller ohjastaa viime startissaan Kentucky Futurityn kakkosen napannutta oritta. Palkinto on kaikissa ikäluokissa kaikissa karsinnoissa sama.

Pääset tästä US Trottingin lähölistasivuille. Valitse ylhäältä friday tai saturday, seuraavaksi Harrah's Hoosier Park ja sen jälkeen lähdön numeron kohdalta.