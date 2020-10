Venerate rataennätyksellä - In Range loppukirillä

Anu Leppänen

Esa Pehkonen 2018 iloitsemassa Starzinnerin menestyksestä yhdessä Iikka Nurmosen kanssa. Nyt hänellä on taas ilonaihe Amerikan raveissa: In Range.

Tänä viikonloppuna ratkotaan Amerikan Breeders Crownien karsintoja Harrah's Hoosier Parkin radalla Andersonin kaupungissa lähellä Indianapolista Indianan osavaltiossa. Finaalit ratkotaan samassa paikassa viikon päästä, ja kolmevuotiaiden ykköspalkinnot ovat 250000 dollaria - kaksivuotiaiden peräti 300000.

Perjantai-iltana olivat karsintavuorossa mm. kaksivuotiaiden ravureiden molemmat sukupuolet ja kolmevuotiaat tammat. Lauantai-illan ohjelmassa ovat kolmevuotiaat oriit ja ruunat. Kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien taistot olivat enemmän tai vähemmän suomalaisjuhlaa.

Ensin AMG Stable Oy:n eli Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin osaomistama ori In Range (Bar Hopping) kiri vinhasti takaa kaulanmita ykköseksi Tim Tetrickin kannustamana. Oriin valmentaja on Marcus Melander ja muut omistajat samoin ruotsalaisia. In Rangen emä on Ilia, josta on myös AMG Stablen aiempi Amerikan huippuhevonen Long Tom (Muscle Hill). Bar Hoppinginkin isä on Muscle Hill.

Voitto oli 125000 dollarin arvoinen, mutta finaalissa lymyää siis mahdollisuus jättipottiin. Voittoaika oli In Rangen ennätys 11,0. Kakkoskarsinnassa Kimmo Kempin Kemppi Stables Inc.:n puoliksi kasvattama ori Venerate (Love You) ei jäänyt odottelemaan muita, vaan Andy Miller ohjasti Lexingtonissa edellisessä startissaan laukanneen ajokkinsa suoraan keulaan. Reipas meno tuotti Julie Millerin valmennettavalle Hoosier Parkin kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien uuden rataennätyksen 09,9. Aiemmin tappioton Åke Svanstedtin valmentama Captain Corey oli vahva kakkonen ajalla 10,1. Sen omistajiin kuuluu myös suomalaisia: Petri Salmela ja Kenneth Liljamaa.

