Katso video – Lotteria-finaalin voittaja Zacon Gio kuittasi 234 000 euron ykköspalkinnon

Napolissa ajettiin tänään perinteinen suurkilpailu Lotteria-ajo. Voittaja Zacon Gio pinkaisi 1 600 metrin ryhmäajon finaalissa kilometriaikaan 10,5.

Zacon Gio avasi auton takaa sisäradalta keulaan ja piti paikkansa helposti maaliin asti. Ennakkosuosikki Face Time Bourbon kiri hyvin toisen radan jonosta, mutta ei ehtinyt uhkaamaan vakavasti. Kolmanneksi ehti Vivid Wise As.

Franco Giuseppen omistamaa voittajaa valmentaa Holger Ehlert ja sitä ajoi Roberto Vecchione. 5-vuotiaan orin isä on Ruty Grif, isän isä Varenne, emä May Glade Font ja emän isän Yankee Glide. Kasvattaja on Bivans Srl.

Finaalin palkintosumma oli 660 000 euroa, josta voittaja kuittasi 234 600 euroa. Kakkoselle riitti 112 200 euroa ja kolmoselle 61 200 euroa. Neljäs eli Billie De Montfort kuittasi 30 600 euroa ja viides Vernissage Grif 20 400 euroa.

Myös Lotterian kolme karsintalähtöä ajettiin mailin ryhminä. Niistä selvisi finaaliin yhteensä yhdeksän hevosta. Face Time Bourbon vei lähtölaukasta huolimatta ensimmäisen ajalla 11,8. Finaaliin menivät myös Vitruvio ja Zefiro Gual. Toisen karsinnan korkkasi Vernissage Grif ajalla 11,7 ennen Frisbee D'Amia ja Arazi Bokoa. Kolmannen karsinnan vei Zacon Gio ajalla 10,6 ennen Billie De Montfortia ja Vivid Wise AS:ia.

