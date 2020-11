Kaisa Toivosen muutokset: B. Violetta siitokseen - BWT Divine vesikävelytreeniin

Kaisa Toivoselle valmennukseen kesällä vaihtanut B. Violetta, 9, on siirtymässä siitokseen Ilmajoelle.

Terhi Piispa-Helisten

Kuvan B. Violetta on tästä eteenpäin siitostamma.

B. Violetta (B. Vilunki) juoksi 95 starttia ja otti urallaan seitsemän ykköstä sekä ravasi ennätyksekseen 25,0. Viimeiseksi startiksi jäi Vermon paikallisravien ykkönen lokakuun lopusta ajalla 29,9 täyden matkan voltista. Tamma on täysin isolta osin Reijo Borgströmin käsialaa, sillä se syntyi ja valmentautui Nuijamaalla tähän kesään asti, jolloin Toivosen Talli osti sen. B. Violetan isä B. Vilunki on Borgströmien kaksinkertaisen ravikuningatar B. Helmiinan veli. Emä Kihin Vilma (Kihin Tähti) puolestaan oli kova kilpatamma sekin. Se ostettiin aikanaan siitostammaksi Borgströmeille ja on jättänyt muitakin juoksijoita.

Pääset B. Violetan kilpailu- ja sukutietoihin tästä.

"Siitostamma-ajatuksella Violetta meille ostettiinkin, mutta meininki oli pärjätä vielä myös radalla", Kaista Toivonen kertoo.

"Hevosessa olikin ainesta, mutta se oli koko ajan niin jännittynyt kilpailupaikalla, että päädyttiin tähän. Liekö muutto meille ollut liian suuri muutos koko elämänsä yhdessä paikassa asuneelle hevoselle vai mitä, mutta en saanut tammaa rentoutumaan kilpailuissa? Asia olisi vaatinut pitkän projektin, ja päädyttiin tähän, kun nyt se pääsee siitokseen vielä kohtuunuorena. Saatiin vielä hyvä sopimus vakavasti kasvatukseen satsaavien Riikka ja Ari Takanevan kanssa, ja oli helppo siksikin tehdä tämä ratkaisu. Takanevalla Ilmajoella tamman ja mahdollisten varsojen on hyvä olla. Tamma on tästä eteenpäin meidän ja Takanevojen puoliksi."

Toivosella on toinenkin pienempi muutos tallissaan. Muun muassa Tammaderbyn kakkonen Peanutsin takana ja monen muun kovan kisan menestyjä BWT Divine siirtyy pariksi kuukaudeksi vesikävelytreeniin Kati Sillanpäälle Tampereelle.

"Divinellä on lihasongelmia, ja päätettiin kokeilla tällaista. Sillanpää on vanha yhteistyökumppani, joka tekee hevosten kanssa todella yksilöllistä työtä, ja sinne on myös helppo lähettää menestyshevoseni."