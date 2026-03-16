Päivän ravit: Jokimaalla karsintojen ilta, Ruotsissa ikäluokkamenestyjien kohtaaminen Raviviikko pistetään alulle Jokimaalla, jossa juostaan kylmäveristen Suomen cupin karsintalähtö sekä GLI Power Racen karsinnat. Iltaa jatketaan Mantorpissa.

Pekka Korven ohjastama ja valmentama Corazon Combo avaa kautensa maanantaina Jokimaalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Markku Lindström

Jokimaalla on hieman yllättäen jätetty kovatasoinen ja urheilullisesti mielenkiintoinen lämminveristen kultadivisioona euronelkun ulkopuolelle. Pekka Korven kasvatti Corazon Combo aloittaa seitsenvuotiskautensa. Ikäluokkansa Kriteriumin voittaja ja Derbyn kakkonen yrittää saada vauhdin päälle parin tasaisemman kauden jälkeen.

Suomen Cupin karsinnassa suosikit lähtevät kahdenkympin pakilta. Kuusivuotias Pase Kevätön on tällä kaudella vielä voittamaton. Kovimmat haasteet Seppo Suurosen valmennettava saa Fiorilta, Metsärinteen Rambolta ja Ronald Tumpilta.

Lämminveristen GLI Power Race on suunnattu lämminverisille, enintään 40 000 euroa tienanneille ravureille. Maanantain euronelkussa ajetaan kisan kolme karsintaa. Kilpailun finaali ajetaan lauantaina 28. maaliskuuta. Finaalin voittajalle on luvassa 10 000 euron ykköspalkinto.

Ohjelmassa on myös kolmivuotiaitten lämminveristen tammasarja sekä 3-4 vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen Tie Suur-Hollolaan -karsinta.

Jokimaan ravit alkavat kello 18.00. Euronelkku käynnistyy kello 19.55.

Ruotsin Toto64 juostaan maanantaina Mantorpissa. Kierroksen pelatuin hevonen on Mattias Djusen valmentama Gliding Eagle, jolla on näyttöjä Ruotsin kivikovista lauantailähdöistä. Magnus A Djuse pääsee starttaamaan ykkösradalta, josta odotettavissa on keulajuoksu.

Kuusnelosen viimeisenä kohteena on viisivuotislähtö, jossa on mielenkiintoisia hevosia. Viime vuoden Tanskan derbyvoittaja Kreadlys Lew avaa kautensa. Ruotsin derbykakkonen Luckisanattitude on niin ikään ensimmäistä kertaa viivalla tämän vuoden puolella.

Kolmas kovanaama ja kauden aloittaja on Before Takeoff. Daniel Wäjerstenin suojatti saa rattailleen Örjan Kihlströmin. Oriin nelivuotiskausi päättyi Breeders Crownin kakkossijaan.

Mantorpin Toto64 alkaa kello 20.30.