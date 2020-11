Toto75-voittaja Joni-Petteri Irrin talliin: ”Potentiaalia löytyy, mutta rennompikin voisi olla”

12,4-aikainen Esmeralda Jons on muuttanut omistajanvaihdoksen myötä Joni-Petteri Irrin ja hänen puolisonsa Jenni Kaijan talliin.

Kuva: Ville Toivonen

Joni-Petteri Irri sai talliinsa mielenkiintoisen ja sähäkän vahvistuksen. Ruotsiin suuntautuvia suunnitelmia ei nuorella miehellä talven varalle ole.

Elokuussa 2019 Toto75-voittoa juhlinut 12,4-aikainen vauhtitamma Esmeralda Jons on vaihtanut omistajaa ja tallia. Uusi valmentaja Joni-Petteri Irri valaisee tarkemmin:

”Jennin (Kaija) tuttava osti tamman, ja se tuli meille viikko sitten Teivon ravien jälkeen. Puolitopakka tapaus on kyseessä. Potentiaalia löytyy, mutta rennompikin hevonen voisi olla.”

Irrin mukaan tarkoitus on kokeilla kärrylähtöjen ohella myös montéa. Esmeralda Jons ei ole 60 kisan mittaisella urallaan kisannut aiemmin raviratsastuksessa.

Ruotsissa syntynyt 7-vuotias tamma on voittanut seitsemän kertaa, ollut yhtä monesti toinen ja viidesti kolmas. Tienestit ovat päälle 30 000 euroa.

”Aletaan ajaa kilpaa. Ensimmäistä starttia ei ole vielä mietitty, eikä sitä, onko se kärry- vai monté-lähtö. Pohjakuntoa ei tammalle tarvitse rakentaa, sitä löytyy kyllä”, Irri kertoo.

Viime viikolla uutisoitiin, että Joni-Petteri isosisko Jonna Irri lähtee valikoitujen hevostensa kanssa talveksi Ruotsiin. Pikkuvelikin on taannoin pitänyt Ruotsissa talven ajan tallia, mutta tällä hetkellä länsinaapuriin siirtyminen ei ole hänen kohdallaan ajankohtaista.

”Ei ole mitään Ruotsiin liittyviä suunnitelmia. Meidän tallissa on ollut hevosia kipeänä, ja sitten on ollut paksuja jalkoja. Nyt tilanne näyttää näiden suhteen paremmalta. Meidän kolmevuotiaat ovat juosseet pitkiä kausia, ja annetaan niiden huilata talvella. Katsotaan, jos jossain vaiheessa tehdään yksittäisiä kilpareissuja Ruotsiin, tuostahan on nyt helppo mennä yli. Mutta näillä näkymin pysytään Jennin kanssa talvi Suomessa.”