Reima Kuislalta mielenkiintoinen hevonen Pia Huusarille

Anu Leppänen

Cobolt on saapunut vahvistamaan Haminassa puolisonsa Roi Iltasen ja tyttärensä Pinja Iltasen kanssa valmentavan Pia Huusarin tallia.

Viisivuotias Cobolt on kulkenut koko ikänsä lahjakkaan ravurin maineessa, mutta läpimurto on jäänyt tekemättä. Reima Kuislan kasvattama ja hänen aiemmin valmentamansa ori yrittää sitä nyt Pia Huusarin käsistä.

”Reiman kanssa meillä ei ole aiemmin ollut yhteistyötä. Reima tarjosi hevosiaan liisinkiin, ja meidän Pinja (Iltanen) kiinnostui Coboltista. Tässä juuri ajellaan kohti Kouvolan harjoitusraveja, ja Cobolt on kyydissä. Pian tiedetään hevosesta enemmän”, Pia Huusari kertoo.

14,2-vauhtia parhaimmillaan viilettänyt ja uransa 23:sta kisastaan viisi voittanut Cobolt on suvullisesti kiinnostava. The Bosses Lindyn poika on amerikkalaisen emänsä Lacrosse Loverin (isä: Muscle Hill) esikoinen. Tamman toinen jälkeläinen on näyttävän paluun sairaspaussilta tehnyt Kuislan Bond Eagle. Lacrosse Loverin kolmas radoilla nähty varsa on Katja Melkon treenaama kolmevuotias tamma Love Eagle, joka pyyhkäisi viime viikolla debyyttikisassaan Solvallassa täyden voltin 15,4 ja voitti ylivoimaisesti.

”Coboltista huomaa kyllä, että ori tulee Pohjanmaan lakeuksilta. Sillä oli vähän totuttelemista meidän vaihteleviin maastoihin”, Huusari naurahtaa ja jatkaa:

”Kyseessä on kiva ja kiltti hevonen, joka tuli ihan hienossa kunnossa. Kun kaikki muuttuu, niin aikansa se ottaa, että hevonen tottuu uusiin systeemeihin. Cobolt on kyllä syönyt ja sopeutunut aivan hyvin.”

Pia Huusari tiimeineen teki alkuvuodesta räväkän liikkeen ja siirsi ison osan kilpahevosistaan Ruotsiin. Reissu kesti kesäkuulle asti. Onko sensorttisia suunnitelmia jälleen näköpiirissä?

”Mitään ei ole lyöty lukkoon, mutta mielessä se on kyllä ollut. Ruotsin palkintotaso houkuttaa. Viime visiitti osoitti, että meidän hevoset riittävät sielläkin. Mehän olimme Eskilstunassa jo 2003, mutta kyllä tuo tuorein keikka opetti paljon. Nyt olisi helpompi lähteä ja toimia, kun tietää mihin menee.”

Huusarin mukaan päätöksiä tehdään vuodenvaihteeseen mennessä.

”Mä kyllä viihdyin Ruotsissa, mutta nyt täytyy katsoa myös tätä koronatilannetta, että mihin suuntaan se menee. Me osataan tehdä sitten nopeita päätöksiä, jos tarve niitä vaatii.”