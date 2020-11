Ukkosen Jymy on Okkolinin uusi - Celsius Evokin kohta valmis

Anu Leppänen

Teemu Okkolinin tallissa tapahtuu sekä suomenhevos- että lämminveririntamalla.

Suomenhevoslupausten lisäksi Okkolinilla on tallissaan lämminveritähtenä nykyään Celsius Evo (Pilgrims Taj). Kahdeksanvuotias Ukkosen Jymy (Sipori) on voittanut kuusi uransa 65 startista, tiennannut 13180 euroa ja mennyt täyden voltin parhaimmillaan 27,9. Se on profiloitunut vahvaksi mutta epävarmaksi jyräksi.

"Ukkosen Jymy tuli viime startin jälkeen, eli on ollut jo jonkin aikaa", Okkolin kertoo.

"Se meni hylkyyn Vermossa, ja Mattila kysyi, että otanko hevosen treeniin. Sanoin, että onhan tuolla autossa tilaa, että koitetaan. Olen toiveikas, sillä ruuna on tuntunut ainakin kotona rauhoittuvan ihan jonkin verran, ja se voisi auttaa pääsemään ravia. Vahvahan tuo on aina ollut, ja sellaisten hevosten kanssa yleensä pärjää. Vauhtia tulee ajan mittaan, jos hevonen vain jaksaa. En usko, että menee enää kauaa, ennen kuin ollaan startissa."

Mikä on kuusivuotiaan ori Celsius Evon, 41626 euroa ja 13,9, tilanne?

"Hyvä. Se on saanut paljon kilometrejä, mutta ei vielä vauhtia. Huomenna on vanhan vamman jälkitarkastus. Jos saadaan vihreää valoa, en usko, että silläkään menee kauaa. Vaikka treeni ei ole kovaa, se tuntuu siltä, ettei starttivalmius ole kaukana. Jokunen kerta reippaampaa ajoa, ja sitten koitetaan, toivottavasti."

