Matti Juutila siirtyy hoitamaan Metsämäen rataa

Anu Leppänen

Moonlight Awesome ja Matti Juutila valloittivat Härmän kolme vuotta sitten.

Metsämäen ravirata satsaa nuoreen voimaan ​Mika Ahtiaisen siirryttyä Gävlen ratamestariksi. Matti Juutila valikoitui hakijoiden joukosta rata-alueiden hoitajaksi. Juutila on tehnyt tähän asti valmennuspuolen töitä, auttanut nuoresta pitäen kotitilalla Hämeenlinnassa ja osallistui mm. 2017 Salamakypärät ohjastajaliigaankin. Hän muuttaa Hämeenlinnasta Turkuun heti ja aloittaa työt ensi maanantaina 16.11.

"Matti ei tietenkään ole valmis ratamestari, ja työnimike on nyt rata-alueiden hoitaja", Metsämäen raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen kertoo.

"Kuitenkin toivotaan, että hänestä kehittyy ratamestari. Hakijoita oli 15, ja Matti osui osaamisiltaan ja asenteeltaan parhaiten työnkuvaan. Hän saa apua meidän aiemmalta ratamestarilta Hannu Ketolalta, joka oli osaltaan tekemässä Mika Ahtiaisestakin ammattimiestä."

Juutila on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo paljon.

"Ei tämä ihan puskista tullut, ja vähän on jo ehtinyt valmistella muuttoakin. Tyttöystävä on Turusta, ja hänen kauttaan löytyi meille asunto. Omat kaksi valmennettavaa siirtyvät myös Metsämäen lähelle Jari T. Lindemanin talliin. Nöyrin mielin ja kiitollisena lähdetään tähän haasteesee. Ei kysyvä tieltä eksy. Hyvä kun on Hannu Ketola opastajana siellä. Olin jo sunnuntaina Porin Sipi Erkkilän kyydissä opiskelemassa ja tänään on tarkoitus mennä Vermoon Juha Keskimaunun kyytiin kuulemaan hänen mietteitään. Varmasti tulee vielä monta kertaa soitettua viisaammille, näille nimille ja esimerkiksi Ahtiaiselle."

"Hevosoppia on tullut kotoa, Pasi Tikkalalta, Aleksi Kytölältä, Tapio Perttuselta ja Teemu Okkolinilta. Aleksilta sain heti paljon vastuuta, kun olin Uumajan radalla toisen talliyksikön vastaavana. Se oli tosi opettavaista. Kotona olen maatalossa ajanut koneita nuoresta pitäen, joten sekään puoli ei ole ihan uutta. Hyvin mielenkiintoiselta tämä tuntuu. Olen iloinen kun pystyn näin ammattimielessäkin yhdistämään rakkaan harrastuksen hevoset ja työn. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla!"