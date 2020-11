Mascate Matchilla jännevamma - koko ura katkolla

Terhi Piispa-Helisten

Lähes voittamaton joukkue Mascate Match, Pekka Korpi, tamman uskollinen hoitaja Hanna Rakkolainen ja Raviliiga HIFK on nyt kohdannut epäonnea.

Eläinlääkäri Jukka Houttu on tutkinut Massin jalan, ja todennut jänteen vioittuneen. Mascate Match teki yhden uransa parhaista suorituksista viime startissaan Ruotsin Breeders Crownin välierässä Solvallassa mennessään Suomen ennätyksen ikäluokkansa tammoille 12,1 täyden matkan ryhmässä. Se jatkoi Ruotsissa Sisun valmennuskeskuksessa Pekka Korven kanssa suosikkina kohti viime sunnuntain Breeders Crownin finaalia, mutta startin alla tuli jobinpostia. Jalka oli turvoksissa ja hevonen jäi pois Eskilstunan kisasta.

Jännevammoja on eriasteisia, mutta Raviliiga HIFK:n tiedotteen mukaan on epäselvää, voiko supertamma palata enää huipputasolle. Suomen ravihistorian kovimpien tammojen joukkoon jo nyt nelivuotiaana noussut Mascate Match herättää kiinnostusta myös sen takia, että sääntöjen mukaan raviliigahevoset myydään nelivuotiskauden lopussa eli tässä tapauksessa 30. joulukuuta. Derbyvoittaja myydään erillisisessä huutokaupassa Vermossa paikanpäällä - muut raviliigahevoset internethuutokaupassa.

Menetys on iso paitsi Raviliiga HIFK:n 1000 osakkeen omistajalle, valmentaja Pekka Korvelle ja Suomen raviurheilulle, myös syöpää sairastavien nuorten ja lasten vanhempien tukijärjestö Sylva ry:lle, jonka SM-liigan jääkiekkojoukkue HIFK oli valinnut hyväntekeväisyyskohteeksi. Puolet kimpan ylijäämästä nimittäin menee Sylva:n hyväksi, ja tässä tapauksessa summa on huomattava. Mascate Match on ensinnäkin tienannut yli 700000 euroa urallaan, ja myös sen myyntihinta tulee olemaan poikkeuksellinen. Toki se on alempi, jos kyse on puhtaasti siitostammasta, kuin jos mahdollisesta huipputason kilpahevosesta.

Mascate Match jatkaa Pekka Korven hoivissa ja Teivon klinikan hoidossa. Seuraava kontrolli on kolmen viikon kuluttua.

"Vamma vaikuttaa tietenkin Massin hintaan huutokaupassa", kommentoi Raviliiga HIFK:n vetäjä Pauliina Raento kimpan tiedotteessa.

"Rahan sijasta mielessä on kuitenkin rakkaan hevosen hyvinvointi. Mascate Match on antanut omistajilleen ja Suomen Raviurheilulle valtavan paljon."

Tässä linkki Mascate Matchin uran faktoihin.

Voit lukea Raviliiga HIFK:n tiedotteen kokonaisuudessaan alta:

Mascate Matchilla jännevamma

Huipputamma Mascate Matchilla on todettu revähdys oikean etujalan pinnallisessa koukistajajänteessä.

Arvostettu urheiluhevosten jalkaspesialisti Jukka Houttu tutki hevosen eilen iltapäivällä Tampereella.

Hevonen sai tulehdusta hillitsevän lääkityksen ja kutsun palata kontrolliin ja jatkohoitoon kolmen viikon

kuluttua.

– Massi keskittyy nyt toipumiseen ja saa parasta mahdollista hoitoa Tampereen klinikalla ja Pekka Korven

tallilla Vihdissä, sanoo hevosen omistajakimpan Raviliiga-Travliga HIFK:n kimpanvetäjä Pauliina Raento.

– Jalkavamman ennuste vaativimmalla tasolla kilpailtaessa on huono, mutta päätöksiä Massin

tulevaisuudesta voidaan tehdä vasta sitten, kun tiedämme enemmän. Sitä varten käytettävissämme on alan

paras asiantuntemus. Eli nyt odotetaan.

Moninkertaiseen arvokisavoittajaan ja suomenennätysravuriin Mascate Matchiin kohdistuu

poikkeuksellista kiinnostusta, koska se myydään avoimessa huutokaupassa kotiradallaan Vermossa

30.12.2020. Myynnin jälkeen puolet 1000 osakkaan omistajakimpan varoista lahjoitetaan syöpää

sairastaville lapsille ja nuorille Sylva ry:n välityksellä.

– Totta kai jännevamma vaikuttaa Massin hintaan huutokaupassa, mutta rahan sijasta mielessä on nyt

rakkaan hevosen hyvinvointi. Massi on antanut tuhannelle omistajalleen ja Suomen raviurheilulle valtavan

paljon.