Ruotsin peliyhtiö ATG vie yhden lähdön pelit suomalaisten ulottumattomiin myös lauantaisin

Joulukuun yhdeksännestä päivästä, joka on keskiviikko, alkaen Suomesta ei voi pelata Ruotsin raveihin enää voittajaa, sijaa tai muita yhteen lähtöön kohdistuvia pelejä samaan pooliin ruotsalaisten kanssa.

Anu Leppänen

Ruotsin totopelaamisen ehdot muuttuvat joulukuussa.

Naapurimaan arkiraveissa on ollut helmikuun alusta käytäntö, jossa yhteen lähtöön kohdistuvien totopelien, kuten voittaja, sija, kaksari ja troikka, pelataan kaikki samaan rahastoon, josta kertoimet muodostuvat ATG:n oman laskutavan mukaan. Tämä on estänyt suomalaisen pelin em. kohteisiin. Sama käy nyt keskiviikko- ja lauantai- ja sunnuntairaveillekin, eli Suomesta ei sen joulukuun yhdeksännen jälkeen enää pelata totoa naapuriin yksittäisuiin lähtöihin. Isoihin peleihin, kuten T75, T86, T64, T4, T5 tai Päivän Duo, peli jatkuu. Samoin omien esimerkiksi kaksaripelien järjestäminen on edelleen mahdollista Ruotsin kohteisiin.

"Eniten harmittaa ravipelejä harrastavan asiakkaan puolesta", huokaa Veikkaus OY:n muuttuvakertoimisen vedonlyönnin liiketoimintapäällikkö Petri Huikko.

"Hänen saamansa palvelut huononevat. Olemme nyt suunnittelemassa, mitä pelimuotoja tarjotaan jatkossa omissa pooleissamme mihinkin raveihin tavallaan paikkaamaan aukkoa. Nämä oman poolin pelit eivät korvaa menetystä asiakkaalle, eikä niistä tule lähellekään yhtä isoa vaihtoa meille, kuin tulisi suoralla Ruotsin pelillä, tietenkään. Lisäksi operoinnista aiheutuu kustannuksia, ja näiden tarjoaminen onkin enemmän palvelua kuin bisnestä."

"Isossa kuvassa elämme toivossa, että Suomen säännöt saadaan muutettua niin, että pääsemme taas mukaan kaikkeen yhteispohjoismaiseen peliin. Että saisimme pelata noita Ruotsin pelejä taas normaalisti uudellakin kertoimenmuodostusmatematiikalla ja että voisimme esimerkiksi järjestää taas yhteispohjoismaista 75-peliä, esimerkiksi Vermon Finlandia-ajon viikonlopulle. Tämä katkos yhteispohjoismaisessa ravipelaamisessa on nyt jatkunut nelisen vuotta Suomen sääntöjen vuoksi. Toivoisin ratkaisuhakuisuutta kaikilta osapuolilta, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin. Tämä on tärkeä kysymys alan tulevaisuuden kannalta, ja uskon että toimivan ratkaisun löytäminen olisi kaikkien osapuolten etu."

Ruotsin ravipeliyhtiön ideana on ilmeisesti ollut saada kertoimet "kestämään" paremmin isoa peliä. Vuoden alkupuolelta jatkunut kokeilu arkiraveissa on nähtävästi tuonut ATG:lle positiivisia kokemuksia, koska pelitapaa laajennetaan nyt myös profiiliravien puolelle.

Tosin korona-aika on tuonut jyrkkää nousua ATG:n vaihtoihin muutenkin, koska totaalisen sulun aikaan maailmassa ei suurin piirtein järjestetty muuta urheilua, josta lyödä vetoa, kuin Ruotsin ravit. Ne ovat pyörineet koko ajan, ilman yleisöä tosin pitkän aikaa. Eli voi olla kyseenalaista, pystyykö nousseista vaihdoista päättelemään, että kokeilu oli onnistunut, mutta ATG on joka tapauksessa jatkamassa tällä tiellä, joka asettaa esteitä ulkomailta, esimerkiksi Suomesta tulevalle pelille. Tanska on pelijärjestelmäyhteistyössä ATG:n kanssa, ja siellä ehdot muuttuvat samalla tavalla eli peli jatkuu ilman estettä. Norjan raveihin pelataan Suomesta jatkossa edelleen totoa samoilla ehdoilla, kuin tähänkin asti.

*ATG:n kommenttia pyydettiin myös, mutta sitä ei lupauksesta huolimatta saatu tähän uutiseen.