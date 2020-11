Uusi ranskalaisori astumaan Suomeen – Hannu Nivola, Arvo Ylitalo ja Markku Punkari asialla

"Sukutaulu on lähes identtinen kopio Face Time Bourbonin sukutaulusta."

Friendly Bourbon täydentää Kallelan orikaartia.

Hannu Nivola, Arvo Ylitalo ja Markku Punkari ovat hankkineet omistukseensa ja Suomeen siitoskäyttöön uuden nuoren oriin. Friendly Bourbonin isä on Ready Cash ja emä hienoa emälinjaa edustava Une Belle Bourbon (Love You-Etta Extra).

Friendly Bourbon on 5-vuotias. Sen voittosumma on 110 570 euroa ja ennätys 1.11,4a. Ori on voittanut 23 startistaan kahdeksan. 3-vuotiaana se voitti kahdeksasta lähdöstään kuusi ensimäistä.

"Friendly Bourbonin sukutaulu on lähes identtinen kopio Face Time Bourbonin sukutaulusta. Olemme hankkineet sen Suomeen ainoastaan siitoskäyttöön. Sen sperma on tutkittu ja todettu ensiluokkaiseksi. Näin ollen ori tulee olemaan tammanomistajien käytössä myös siirtoina", oriinpitäjä Hannu Nivola kertoo tiedotteessa.

Ori on tulossa Suomeen jo tulevana viikonloppuna.

Täältä näet Friendly Bourbonin kilpailutiedot

Kisan päivämäärää klikkaamalla näet tulokset ja videon lähdöstä.