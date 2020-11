Petri Puro kotiutui tänään lonkkaleikkauksesta

Antti Savolainen

Petri Puro on myösvalmentamisen ohella menestynyt hevoskasvattajana. Kuvan Master Crowe on yksi miehen monesta miljonäärikasvatista. Helmenä on tietysti Master Crowen veli Commander Crowe, 08,9, maailman paras ravuri vuoden 2010 tienoilla.

Derbyvoittaja ja maailmantähti Commander Crowen valmentaja ja kasvattaja on onnistunut nousemaan huipulle lisäksi tavallista pienemmällä kalustolla. Ennen vastuuvalmentaja-aikojaan tamperelainen ehti kiertää maailmaa monella mantereellakin hevostöissä. Viime vuosikymmenet ovat menneet Länsi-Ruotsissa, ja parhaimmillaan valmennuksessa on toki ollut useita kymmeniä hevosia. Niitä ei ole ollut juurikaan yli 50 kerrallaan, kuitenkaan. Viime vuodet Purolla on ollut terveyshuolia, ja tallin pääluku on pysytellyt 10:n molemmin puolin.

"Nyt ongelma toivottavasti helpottaa", huokaa Kööpenhaminasta lonkkaleikkauksesta kotiutunut Puro, 61 vuotta.

"Lonkka on ollut pitkään ongelma, ja viime kuukaudet olen mennyt kainalosauvoilla. Kärryillä on voinut istua, mutta käveleminen on ollut hankalaa. Onneksi täältä pääsi ihan oman vakuutusturvan puolesta Tanskaan leikkaukseen. Ruotsissa jonot ovat nyt pitkiä, ja väärään paikkaan lähetettyjen paperieni kanssakin tuhrautui kuukausi oihan turhaan. Lonkka on tietenkin kipeä nytkin, mutta se on toiveikasta kipua."

Mikä on tilanne tallissa?

"Tämän takia olen ihan tietoisesti vähennellyt heppoja. Sharp Dream, 10,2 , lähti juuri Johan Untersteinerille. Upeaa kun tallin viime aikojen ässä Martin De Bos (Maharajah) jatkaa menestymistä Ranskassa. Olen tosi iloinen omistajan (Mika Vihelä) puolesta, ja meillä on edelleen yhteisiä hevosia, kaksivuotias kasvattini ori Con Crowe (Conway Hall), joka lupaa minusta ohan ikäluokkamahdollisuuksia. Nyt on kourallinen ajohevosia, ja koitan päästä jo ensi viikolla kokeilemaan miltä kärryillä istuminen tuntuu. Nyt minulla on yksi kaveri apuna ajamassa hevosia. Toivottavasti kohta voi taas ottaa jokusen hevosen lisää, fiilis on ainakin hyvä. Oikein odottaa että pääsisi taas töihin."