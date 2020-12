Hyvä naapuri on lahja, joka ilahduttaa ympäri vuoden – Niemisen talli sai onnenpotkun

"Pese sinä, niin minä juotan". Naapurit rinta rinnan työn touhussa. Tarja Aalto ämpäri käsissään ja Markku Nieminen pesuhommissa. Raviliiga Ilveksen ravuri Rehab nauttii saamastaan kohtelusta.

Naapurit ovat yksi ihmisen elämänlaatuun merkittävästi vaikuttavista seikoista. Maamme on tulvillaan tarinoita, joissa naapurien väliset näkemyserot, kiistat ja kiusanteot ovat yltyneet lähes täysimittaiseksi sodaksi. On valettu sokkeleita osittain naapurin puolelle, on päästetty koira toistuvasti ja tarkoituksellisesti tarpeilleen toisen tontille, on leikattu ruohoa kesäsunnuntaina kello 7 sillä äänenvaimentamattomalla aparaatilla.

Kiusa se on pienikin kiusa, vallankin, jos se on systemaattista.

Ja se naapurikateus! Sanotaan, että vain suomalainen on valmis maksamaan satasen, ettei hänen naapurinsa saa viittäkymppiä.

Sitten on onneksi niitä toisenlaisia naapuritarinoita. Niitä onnellisia kertomuksia arkea helpottavista ja jopa ylevöittävistä naapureista.

Hyvä naapuri sietää ja suvaitsee, hän auttaa ja ymmärtää. Hän antaa sinun rakentaa sen huojuvan pyörävajan pihallesi, vaikka se varjostaakin hänen hortensioitaan. Hän antaa sinun rumpalilapsesi jatkaa harjoituksiaan hänen toistaitoisen heavy metal -yhtyeensä kanssa, vaikka siitä infernaalista meluhaittaa kortteliin koituukin. Hän tekee sinun lumityösi, kun välilevysi on luiskahtanut kivuliaasti paikoiltaan.

Joulun kunniaksi tuodaan julki eräs hevoshenkinen kuvaus naapurisovusta, auvoisesta rinnakkaiselosta ihmisten kesken. Siitä antamisen ja saamisen kaksisuuntaisesta valtatiestä, jonka molempien kaistojen päässä sijaitsee tyytyväisyyden tyyssija.

Suomen johtaviin ravivalmentajiin kuuluva Markku Nieminen muutti elämänkumppanineen, hevosineen ja henkilökuntineen Urjalaan viitisentoista vuotta takaperin. Naapurissa asuva Aallon pariskunta ei pälyillyt tulijoita verhojen lomasta epäluuloisesti, vaan toivotti heidät heti avosylein tervetulleiksi tienoille.

Vuosien saatossa naapuruus on syventynyt ystävyydeksi. Niemisen elämänkumppani Johanna Kyläkoski kertoo, että Tarja ja Martti Aalto käyvät heillä lähes päivittäin. Jos tallin ovet klenkkasevat tai saranat narisevat, Aallot korjaavat asian. Tarja leipoo kahdesti viikossa tallituvan taukopöytään suunmyötäisiä piirakoita, pullapitkoja ja pitsoja. Kun Niemisen remmi on usein mittaviksi venähtävillä kilpailureissuillaan, Aallot käyvät ulkoiluttamassa ja ruokkimassa huushollin koirat.

Kyläkoski jatkaa, että Aallot ovat tavan takaa järjestäneet heille sydänalaa lämmittäviä yllätyksiä. Heidän tuoreimmassa tempauksessaan kahvihuone oli pesty ja puunattu ikkunoita ja lattiaa myöten. Viimeisen silauksen toi jouluinen koristelu.

Kun Niemisen hevoset niittävät menestystä suurista lähdöistä, kotiinpalaajia ovat odottamassa kuohuvaiset ja muut makeat.

Mikä saa Aallon pariskunnan vaalimaan naapurisuhdettaan näin moninaisin tavoin ja täysin pyyteettömästi? Mikä on hyvän naapurisuhteen salaisuus? Sitä pitää kysyä tapaninpäivänä 60 vuotta täyttävältä Tarja Aallolta.

”No mää uskon, että metsä vastaa niin kuin sinne huutaa. Kun kohtelee toisia kunnioittaen, niin se tuo itsellekin takaisin hyvää. Näin kun läheltä näkee Niemisen porukan kiireen, niin mielellään sitä auttaa. Eläkeläisinä meillä on mieheni kanssa aikaakin. Mukavaa, kun on ajanvietettä”, Aalto muotoilee sydämellisesti.

”On onni, että Johanna ja Markku ja muu tallinväki asuvat naapurissa. He ovat hienoja ihmisiä, ja hevosia käydään rapsuttelemassa heidän luonaan. Se tuo sisältöä elämään.”

Aallot innostuivat raveista niin ikään Urjalassa kortteeraavan kummipoikansa myötä. He ovat olleet mukana Niemisen Raviliiga-hevosissa Arctic Madonnassa ja Rehabissa. Kyläkoski sanoo, että aina kun Rehab on startissa, Tarja pakkaa henkilökunnalle mukaan tuhdit eväät. Usein myös itse osaomistaja hyppää kyytiin.

”Kisareissuille on kiva lähteä mukaan, olla juttuseurana hoitajalle ja autella paikan päällä”, Aalto lausuu.

Rehab on osaomistajalleen mieluinen hevonen.

”Rehab on ihanan kainaloinen, käyn sitä usein tallilla tapaamassa. Lähestyvä huutokauppa surettaa. Ikävää, jos Rehab lähtee kauemmaksi”, viittaa Aalto 30. joulukuuta päättyvään Raviliiga-hevosten huutokauppaan.

Aalto ei aio juhlia syntymäpäiviään sen suureellisemmin koronan vuoksi. Ehkä sitten kesällä kuitenkin pikkuiset kemut, hän täsmentää. Myös Rehabin keskiviikkoinen kisa jää kokematta paikan päällä.

”Parempi on pysytellä näinä aikoina pirtissä. Onneksi ravit näkee telkkarista ja puhelimesta. Lähetyksiä katsotaankin joka päivä.”

Mitkä ovat Aallon jouluterveiset ravi-Suomelle?

”Nyt eletään kovaa aikaa, mutta kyllä se tästä helpottaa. Kaikille vain kestämistä ja jaksamista ja joulumieltä. Pidetään toisistamme huolta. Sitten kun olot paranevat, niin väki vaan radoille raveja ja heppoja katsomaan. Tämä on upea laji ja elämyksellinen harrastus.”