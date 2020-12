Uutiset

Koronavuoden saldo päätyi selvästi plussalle – "Katsotaan, mitä Suomen raviurheilussa tapahtuu, tuleva vuosi ratkaisee paljon" Uutiset Kaijaleena Runsten Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon vuosi oli vaiheikas ja sisälsi kaksi muuttoakin. Se kertoo, mikä pariskunnan elämässä on pääosassa: hevosten paras

Kari Salonen

Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon valmennettavien kärkinimi on Suur-Hollolan välierän voittaja ja finaalissa lopun kovaa viidenneksi kirinyt Better Boss. Sen tarhakaverina on Captivate (oik.).

Lahden Jokimaalla valmentavien Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon kolmas yhteinen yrittäjyysvuosi tuli lokakuussa täyteen. Lähes kaksi vuotta niistä on oltu vuokralla Juuso Holttisella, jonka tallista on käytössä tällä hetkellä 11 karsinaa. "Onhan korona kaikkineen ollut ikävä, mutta meille se toi paljon uusia kokemuksia. Reissu Ruotsiin oli pelkästään hyvä, vaikka ei oltu ajateltu lähteä tästä mihinkään", Tuokko toteaa. Nurmonen toteaa, että Ruotsissa lähti heti sujumaan niin mukavasti, että hetki jopa mietittiin sinne jäämistä. Mukana olleiden 11 valmennettavan lisäksi kalusto kasvoi siellä ollessa vielä neljällä. "Minulla oli täällä paljon lainaohjastattevia. Se sitten ratkaisi paluun", Iikka sanoo. Nyt pariskunta ja Alpo-koira viihtyvät taas Salpausselän tuntumassa, kun uusi vuokra-asuntokin on aiempaa mieluisampi. Paluu Ruotsiin, jossa Tuokko on kahteen kertaan työskennellyt aiemminkin, ei ole kunnianhimoisen nuorenparin elämässä poissuljettu vaihtoehto. "Katsotaan, mitä Suomen raviurheilussa tapahtuu. Tuleva vuosi ratkaisee paljon", Nurmonen toteaa vaimoaan katsoen. Koronatauosta huolimatta kaksikon valmentamat hevoset ovat juosseet tänä vuonna reilusti yli 1,5-kertaiset rahat vuoteen 2019 verrattuna. Voittoprosenttikin kipusi vielä viime vuodesta kaksi pykälää, kunnioitettavaan 30 prosenttiin. MIhin se perustuu? "Meillä on sopiva määrä ja hevoset ovat hyviä", Nurmonen analysoi. "Koetetaan tehdä kaikki mahdollisimman hyvin niin, että hevoset ovat startissa terveinä ja pystyvät tekemään huiput", Tuokko jatkaa. Yrittäjäkaksikko on miettinyt toimintamallinsa tarkoin. Hevosia on tarjottu enemmänkin, mutta he keskittyvät siis määrään, joka pystytään hoitamaan huolella. Hevosmäärä on myös optimoitu, jotta työn määrä ei nouse liian kovaksi, kun työssä ollaan kuitenkin kiinni seitsemänä päivänä viikossa. "Tämä on meille kummallekin tietoinen valinta, että hevoset vievät ajan eikä ole hirveästi muuta elämää. Ystävätkin ovat näistä ravipiireistä", Jenni tuumii. "Mutta ei me silti asuta tallilla. Tavoite on, että viiden maissa päästään kotiin ja viikonloppuisin ei ajeta treeniä", lisää Iikka. Terhi Piispa-Helisten Better Boss ilahdutti kipuamalla ykköskaartiin Suur-Hollolassa, jonka jälkeen se jatkoi hienoja suorituksia muun muassa Seinäjoella Kuninkuusravisunnuntain 3 100 metrillä. Uutta kautta katsotaan toiveikkaana. Hieno vuosi Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon valmennustalli on tehnyt kolmantena vuonnaan kovaa tulosta.

Vaikka valmennettavia on vain 11, hevoset ovat tienanneet omistajilleen ennen joulua liki 212 000 euroa.

Voittoprosentti on kova 30 eli nousi viime vuodesta vielä kaksi pinnaa.



Ohjastajana Iikka Nurmosen vuoden kruunu oli nopein Suomessa koskaan ravattu aika 08,9 Next Directionin kärryillä St Michelin finaalissa heinäkuussa.

Hänen ohjastamansa hevoset ovat juosseet yli 860 000 euroa, mikä on hänen ohjastusurallaan toiseksi paras vuosi.

Voittotilastossa hän on kuudes ja pesee voittoprosentilla 19 myös kollegansa, jotka ovat häntä edellä voittomäärässä. Kauden onnistumisiin kuuluu luonnollisesti se, että Better Boss murtautui ykköskaartiin Suur-Hollolan välierän voitolla. Finaali "jossituttaa" Iikka Nurmosta edelleen vähän, kun hieno loppu olisi voinut koko ajon onnistuessa tuottaa vieläkin paremman sijan kuin viides. "Ajatus koko kovaan kisaan osallistumisesta oli mielessä, mutta päätös tehtiin aika myöhään", Jenni kertaa. "Niin, olihan se mielessä, mutta ei edes oikeasti tähtäimessä. Enemmän se oli sellainen pieni haave", Iikka muistelee. Ruunalta odoteltiin kyllä hyviä suorituksia, kun Ruotsin reissu vei sitä keväällä aimo askeleen eteenpäin. Loppukausi Bossia kilpailutettiin säästeliäästi ja se on saanut treenata syksyn terveenä. Kun kokonaisvoittosumma ei vielä ole korkea, se pääsee Nurmosen arvion mukaan hakemaan uuteen kauteen vauhtia mukavista asetelmista. Terhi Piispa-Helisten Next Directionin St Michelissä juoksema 08,9 oli suomalaista ravihistoriaa. Yhtä kovaa kuin Iikka Nurmonen ei ole kotimaan kamaralla ajanut yksikään ohjastaja. Lopussa jäi vielä varaa tuulettaa. Molemmat ovat kasvaneet hevosiin jo kouluikäisinä. Iikka pyöri vanhempiensa, ammattivalmentajien Ossi ja Tiina Nurmosen mukana tallilla Maaningalla ihan pienestä. Jennin koulumatkan varrella Muuramessa oli sopivasti talli, jossa hän harrasti kaveriensa kanssa lähes kaikki illat ja viikonloput. Vanhempia tilanne joskus vähän huoletti, kun päivät venyivät. Jenni harkisti muitakin opintoja, mutta työskenneltyään ensin Tuire Kykkäsellä ja sitten Pekka Korhosella hän pääsi jo 17-vuotiaana suorittamaan vuoden kestänyttä ravivalmentajan ammattitutkintoa Jämsään. Iikka jäi suoraan kotiin töihin peruskoulun jälkeen. Poneilla aloitettu ohjastusura vaihtui saman tien hevosiin, kun ajoluvan sai suorittaa. Elina Paavola Hienoja hetkiä koki pariskunta myös muilla valmennettavillaan. Tässä tuulettaa Jenni Tuokko Amazing Warriorin voiton jälkeen Kuninkuusravilauantaina Seinäjoella. Talllille tullaan yhdessä hoitamaan aamutoimet ja valmennusajo. Hevoset pääsevät heti aamusta ulos, ja ajopäivinä niitä tarhataan vielä uudelleen iltapäivällä. Iltaruokinnan hoitaa automaatti. "Varsinkin hevosten huoltoon menee paljon aikaa. Ne käydään joka päivä läpi, ei vain ajopäivinä", Jenni Tuokko kertoo. Hevoset myös hierotaan säännöllisesti. Karoliina Mustamo käy keskimäärin kerran kuussa, ja Jenni hieroo myös itse. Koska Iikka Nurmonen ajaa kilpaa keskimäärin viitenä päivänä viikossa. Iikan ravipäivinä Jenni hoitaa loput toimet yksin. Päivinä jolloin ollaan yhdessä iltaan asti tallilla, Iikan vastuisiin kuuluu muun muassa kengittäminen. Vaikka Holttisen vuokralaisena on nyt oikein hyvä, mielessä siintää toive tallista kodin pihassa. Se vaatisi kuitenkin palkintotuloja, mistä päästään takaisin tulevaisuuteen. Pitkän tähtäimen tarkkaa suunnitelmaa ei silti ole. Mistä päästään takaisin siihen, että tuleva vuosi kotimaan raviurheilussa osoittaa, mitä tuleman pitää. Ensin on kuitenkin joulu. Se vietetään kotona Lahdessa ja tallihommat hoidetaan normaalisti. "Mutta ei ajeta treeniä", tähdentää Iikka. "Niin paitsi sinä ajat kilpaa aatonaattona ja tapanina", Jenni huomauttaa. Sellainenhan se on hevosväen joulu, kahden päivän kärrytön vapaa. Kari Salonen Oma tallikin siintää haaveissa. "Mutta toistaiseksi näin on hyvä", pariskunta toteaa tyytyväisenä Jokimaan olosuhteisiin. Aiheet Better Boss Iikka Nurmonen Jenni Tuokko ravit raviurheilu