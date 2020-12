Mascate Matchin huutokaupassa haasteita - huomenna vastauksia

Raviliigavarsojen kaupankäynti on kesken, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, ettei huutokaupan nettialusta ole toiminut optimaalisesti. Sivu on ollut välillä kiinni ja esimerkiksi Mascate Matchin hinta on heittelehtinyt kovasti.

Terhi Piispa-Helisten

Laakereita ennennäkemättömällä tavalla niittänyt Mascate Match huutokaupataan näinä päivinä. Huutokaupan järjestäminen koronavuonna on osoittautunut odotettua monimutkaisemmaksi.

Alkuperäinen ajatus oli myydä raviligahevoset nelivuotiskauden päätteeksi nettihuutokaupassa - kuten nyt toimitaankin. Mascate Matchin kolossaalinen kiinnostavuus poiki välillä suunnitelman myydä tamma livenä Vermon raveissa paikanpäällä pääradan vuoden päätösraveissa keskiviikkona. Pandemia pani raviratojen portit säppiin, ja Mascate Match palasikin myytäväksi netissä. Suomessa ei ole nettihuutokaupoissa myyty Mascate Matchin hintaluokan hevosia, ja tilanne mietitytti jo etukäteen.

Koronavuosi on siirtänyt hevoshuutokauppoja kasvavassa määrin nettiin. Ruotsin uuden nettihuutokauppasivuston travera.nu esimerkin perusteella vaikeuksia saattoi olla tulossa Suomessakin, ja niitä saatiin. Traveran ensimmäisissä huutokaupoissa syksyllä sivun kapasiteetti ei alkuun kestänyt ruuhka-aikoja. Suuren varsahuutokaupan aikataulu venyi yli viikolla alkuperäisestä suunnitelmasta. Sen oli venyttävä, jotta huutokauppa saatiin vietyä läpi uskottavasti myyjien ja ostajien kannalta. Tarkoitus oli vetää huutokauppa osittain livenä, mutta Sweden International Yearling Salessa paikalla Solvallassa olleet varsat piti ymmärrettävästi päästää palaamaan alkuperäisiin talleihinsa välillä. Ne eivät voineet olla näytillä kahta viikkoa.

Toinen asia, riittävän nettikapasiteetin varmistamisen lisäksi, mikä on tullut Ruotsissa selväksi, on ollut, että ostajatahon pitää olla tarkkaan henkilöityä ja varmistettua. Kotimaisille ostajille on pankkitunnistus. Ulkomaisilta ostajilta vaaditaan henkilötodistuksen lähetys sekä myyntiorganisaation läpikäynti, ennen kuin he voivat tehdä tarjouksia.

Suomen vuodenvaihteen nettihuutokauppa aukesi Ypäjän varsahuutokauppaakin järjestävän Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton omistaman Starinita Oy:n nettihuutokauppa-alustalla jouluviikolla. Ensimmäisten kokemusten raviliigahevosten huutokauppaamisesta perusteella uhkakuvat ovat siis toteutuneet. Sivu ei ole ollut pystyssä kaikkina aikoina. Ennen kaikkea tarjousjärjestelmä, joka ei vaadi tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla, näyttää olevan toimimaton näin korkean profiilin hevosten myyntiin.

Vääriä huutoja on tullut alusta saakka. Ainakin ensimmäisenä päivänä hinta pompahti jo Massin osalta 575000 euroon, joka saattoi olla desimaalivirhe. Tarkoitus oli ehkä tarjota 57500? Eilen sunnuntaina hinta kävi jostain syystä 250000 eurossa palatakseen 185000:een. Välissä saattoi olla epäasiallista tarjoamista. Yhtä kaikki, homma ei ole sujunut optimaalisesti.

Asiasta kysyttäessa järjestävien tahojen Suomen Hippoksen ja Starnitan edustajat olivat vähäsanaisia, mutta Starnitan edustaja SHKL:n toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kommentoi kuitenkin muutamalla sanalla. Nummenmaalla on laajin kokemus hevoshuutokaupoista Suomessa, sillä hän on vuosia järjestänyt Ypäjän varsahuutokauppaa ja jo neljättä vuotta internethuutokauppojakin.

"Tässä toteutui asioita, joita ennakoimmekin, sekä joitain mitä emme osanneet ennustaa", Nummenmaa, raviliigahuutokaupan ohjausryhmän jäsen, huokaa.

"Huomenna iltapäivällä annetaan tarkemmat ohjeet, miten huutokauppa viedään loppuun keskiviikkoiltaa kohti. On muutamia vaihtoehtoisia malleja, kuinka eri tilanteissa toimitaan. Selvää on, että pyrimme huomioimaan kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja toimimaan täysin vastuullisesti. Huomenna saadaan lisätietoa."