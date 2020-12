Sonja Korvenheimo lopettaa työnsä TV-tuotannoissa - ” Jos on liian monta rautaa yhtä aikaa tulessa, niin kyllä ne näpit palavat”

TotoTV/kuvakaappaus

Ainakin tällä erää viimeisen TotoTV:n juontokeikkansa Sonja Korvenheimo teki tapaninpäivänä.

Streamteam Nordic Oy:n palveluksessa seitsemän vuotta työskennellyt Sonja Korvenheimo (o.s. Julkunen) on irtisanoutunut tehtävistään toimittajana, juontajana ja ohjaajana.

”Vermon raviradalta kaikki alkoi, kun kokeilin siipiäni TV-lähetyksen tekemisessä sekä tekniikan puolella että haastattelijana. Välissä oli kolmen vuoden keikka päätoimisuuden osalta Yellow Filmille, mutta muuten olen tehnyt töitä Streamteamille vaihtelevilla tuntimäärillä sen seitsemän vuotta”, Sonja Korvenheimo alustaa.

Korvenheimo kertoo, että hänen viimeinen työvuoronsa ohjaajana oli maanantaina. Viimeisen kerran – näillä näkymin – hänet nähdään kameran edessä Vermossa keskiviikkona TotoTV:n studiolähetyksen haastattelijana.

”Jatkossa lähtökohta on se, että en osallistu lähetyksiin missään roolissa. Ovia ei kuitenkaan ole suljettu tai ainakaan lukittu. Yksittäiset tuurauskeikat saattavat tulla kyseeseen. Mitään sopimuksia tai sitoumuksia ei kuitenkaan ole puolin tai toisin”, Korvenheimo kommentoi.

Kiireet ja hevoshenkinen elämäntyyli eivät Korvenheimolta Streamteamilta lähtemisen myötä kuitenkaan lopu. Hänen tuore aviomiehensä on maamme ravivalmentajien eturiviin kuuluva Timo Korvenheimo.

”Timon tallilla olen virallisesti hevostalouden perustutkinnon oppisopimusopiskelijana ja käytännössä pikku apulaisena. Tarkoitus on tehdä ihan tavallisia tallihommia, ja hevosilla ajaminen se vasta mukavaa onkin, mutta myös paperisirkus ja hallinnolliset askareet – laskujen tekeminen ja maksaminen sekä palkkojen hoitaminen – vievät aikaa. Lisäksi tallin ulkopuolinen viestintä on pitkälti minun vastuullani. Ja kimppahevosten kirjanpidot ja tiedotukset”, Korvenheimo listaa.

Mitkä ovat sitten Sonja Korvenheimon pidemmän aikajänteen suunnitelmat?

”En vieläkään oikein tiedä, mikä minusta tulee isona. Vuosien varrella olen raapinut kasaan kandin opinnot taloustieteestä markkinointi pääaineena ja psykologiasta. Hevosenhoitajan opinnot eli hevostalouden perustutkinto pitäisi saada kasaan kevään aikana”, hän aloittaa ja jatkaa:

”Tällä hetkellä kaikista eniten minua kiinnostaisi neurobiologia, mutta neurologin tai psykiatrin opinnot lääketieteelliseen pyrkimisineen olisivat aikamoinen, ehkä jopa kymmenen vuoden kakku. Toisenlainen jatko-opiskelun haara olisi kauppatiede. En sitten tiedä, kuinka hyvin sopisin kahdeksasta neljään jakkupukua pitämään.”

Korvenheimo sanoo pohtineensa pitkään ennen kuin irtisanoutui Streamteamilta. Hänen mukaansa kaikki toimenkuvat ja työkaverit ovat olleet mieluisia.

”Einstein on sanonut hulluuden määritelmän olevan sen, että toistaa yhä uudelleen samaa mutta odottaa silti eri tulosta. Eli jos on liian monta rautaa yhtä aikaa tulessa, niin kyllä ne näpit palavat tai jäävät vähintään pajavasaran alle, vaikka kokeilisit joka päivä uudelleen”, Korvenheimo puntaroi.

”Hullua on sekin, että käy säännöllisesti täältä metsiköstä (Orimattila) käsin Helsingissä töissä, kun ei halua viettää tuntikausia aikaansa Lahdentiellä. Tai se, että haluaa elää merkityksellistä elämää, mutta pitää kuitenkin konseptinsa sellaisena, että aika, voimat ja motivaatio riittävät suorittamaan vain enimmät pakolliset.”

Vaikka irtisanoutuminen tulee tietämään taloudellisesti niukkoja aikoja, Korvenheimo näkee muut elämänarvot tärkeämmiksi.

”Minulla on ihana koira, hevonen omassa pihassa ja aviomies, joka on sekin ihana ja enimmäkseen samalla tontilla. Perheeni on aika lailla sellainen, mistä olen haaveillut”, Korvenheimo hymyilee.

”Vaikka taloudellisesti tuleekin olemaan tiukempaa, niin olisi kiittämätöntä ja sitä todellista hulluutta ylenkatsoa tällaista mahdollisuutta nauttia elämästään vielä miljooniakin arvokkaampien lottovoittojen osuttua kohdalleni.”