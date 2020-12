Raviliiga-hevosten huutokaupan päivittyvä ja ajantasainen uutisointi Ravinetissä

Raviliiga-kilpasarja on loppuhuipennusta vaille valmis. Raviliiga-hevosten huutokaupat alkavat sulkeutua porrastetusti kello 19.20. Tämän otsikon alla seurataan huutokaupan etenemistä illan ajan.

Kuva: Anu Leppänen

Raviliiga HIFK:n hyväntekijä "Miljoona-Massi" on ravivuoden 2020 rahatilaston kärkinimi Suomessa.

Raviliiga päättyy vuoden lopussa. Sarjaan osallistuneet hevoset myydään sääntöjen mukaisesti huutokaupassa, joka päättyy tänään keskiviikkona 30. joulukuuta. Tarjouksia Raviliiga-hevosista on voinut jättää 23. joulukuuta lähtien.

Hevoset myydään osoitteessa: auction.hevoshuutokaupat.fi.

Mascate Match on kauden kotimaisen rahatilaston kärkinimi yli 326 000 euron ansioillaan. Koko uran tienestit nousevat 702 762 euroon. Raviliigan loppuessa kimppojen varoista ja huutokauppasummasta puolet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Raviliiga-Travliga HIFK:n hyväntekeväisyyskohde on syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylva ry.

Raviliigassa sijoittuu toiseksi Raviliiga Pelicansin Piece of Glory (voittosumma 89 292 euroa) ja kolmanneksi Raviliiga Tapparan Marschall Match (76 410 euroa).

Raviliiga-hevosten myyntijärjestys:

klo 19.20 Juliane De Veluwe

klo 19.30 Tingaling

klo 19.40 Marschall Match

klo 19.50 Beast Mode

klo 20.00 Royal Date

klo 20.10 Fruttifero Luca

klo 20.20 Rehab

klo 20.30 Mercedes Match

klo 21.00 Mascate Match

Hevosten myyntiajat loppuvat edellä mainittuina aikoina, mutta ne voivat siirtyä eteenpäin, jos tarjouksia tulee viimeisillä minuuteilla. Jos tuorein tarjous hevosesta on tehty viimeisen kolmen minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina kolme minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen. Huutokauppa sulkeutuu lopullisesti, kun uusia tarjouksia ei ole tehty kolmen minuutin kuluessa.

Raviliiga-hevosten myyntiä seurataan myös Vermon ravien studiolähetyksessä huutokauppailtana 30. joulukuuta. Vermon raveja voi katsoa muun muassa Veikkauksen TotoTV:llä, CMorella ja Ruutu+ -palvelussa.

Kymmenestä Raviliiga-hevosesta myydään yhdeksän. Raviliiga Pelicansin hevosta Piece of Glorya ei myydä, sillä sen kilpailuoikeus on vuokrattuna Raviliigalle ja hevonen palaa takaisin omistajilleen vuoden lopussa.

Klo 18.44: Kaikki näyttää olevan valmista isoa iltaa varten. Huutokauppa-sivusto toimii tällä hetkellä moitteetta. Raviliigan johtotähdestä Mascate Matchistä korkein tarjous on nimimerkin Martti A.:n 204 000 euroa. Nimimerkin takaa löytyy illan TotoTV-studiossa asiantuntijakommentaattorina oleva Martti Ala-Seppälä. Hän huutaa Mascate Matchiä amerikkalaisen Hunterton Farmsin nimiin.

Mascate Matchin entisistä omistajista muodostettu uusi kimppa oli tarjonnut hetkeä aiemmin 203 000 euroa. Huutokisa kuumenee - palataan linjoille noin puolen tunnin kuluttua!

Klo 18.56: Palattiinkin jo nyt, sillä Raviliiga Ilveksen Rehab otti Vermon kolmannesta lähdöstä kolmossijan. Korkein tarjous ruunasta on tällä hetkellä 7 550 euroa.

Klo 19.21: Ensimmäinen kauppa on tehty! Raviliiga JYP:n Juliane de Veluwe vaihtoi omistajaa 5 850 eurolla. Tamma meni nimimerkille Juuli V.

Klo 19.35: Let's seal the second deal! Raviliiga Jukurien Tingalingista käytiin kovaa kaksinkamppailua. Pidemmän korren veti lopulta nimimerkki Jaakko tarjouksellaan 11 050 euroa.

Klo 19.45: Tapparan Marschall Matchistä käydään kiivasta kamppailua. Huutokauppa jatkuu yliajan yliajalle, kun ruunasta tulee tarjouksia tiiviillä tahdilla.

Klo 19.47: Tingalingin osti ravivalmentaja Jaakko Santalan kokoama kimppa.

Klo 19.49: Marschall Match suurhevosenomistaja Reima Kuislalle 81 100 eurolla!

Klo 19.57: Raviliiga Sportin Beast Mode on myyty nimimerkille Petri L. 7 050 eurolla.

Klo 20.00: "Kova pitää olla, joka minut tässä pelissä voittaa", totesi Marschall Matchin huutanut Reima Kuisla TotoTV:n haastattelussa. Hän kertoi, että ruuna jatkaa todennäköisesti Ruotsissa ja Jonna Irrin valmennuksessa. Jatkoa mietitään tuonnempana. Kuisla aikoo rakentaa Marschall Matchin ympärille neljän-viiden hengen kimpan.

Klo 20.07: Raviliiga SaiPan Royal Datesta teki korkeimman tarjouksen nimimerkki tuittu. Hinta oli 11 300 euroa.

Klo 20.09: Huutokauppa-sivusto on kestänyt tähän mennessä illan rasitukset oivallisesti. Johtotähti Mascate Matchin osalta korkein tarjous on nyt 245 000 euroa. Sen on tehnyt entisistä omistajista koottu Massi Stable.

Klo 20.19: KooKoon mustan ruunan Fruttifero Lucan huutokauppa meni yliajan yliajan yliajan jne. yliajalle.

Klo 20.25: Myös Rehabin osalta ollaan yliajan yliajalla. Tarjouskisa Fruttifero Lucasta jatkuu edelleen. Mascate Matchiä on ilmestynyt huutamaan uusi, mielenkiintoinen ja tutulta kalskahtava taho: Mikko L.

Klo 20.31: Nokittelu Fruttifero Lucasta päättyi. Ruuna jäi kiinni nimimerkille Ranu 6 350 eurolla.