Marschall Match vaihtoi omistajaa muttei valmentajaa - ”Kova pitää olla, joka minut tässä pelissä voittaa”

Marschall "Seriffi" Match toi hyväntekeväisyyskohteelleen vähävaraisten perheiden Tapparan jääkiekkojunioreille mojovan potin. Ruuna vaihtoi eilen omistajaa, mutta valmentajana jatkaa Jonna Irri.

Kuten Ravinetin eilisessä huutokauppaseurannassa raportoitiin, Raviliiga Tapparan Marschall Match siirtyi 81 100 euron hintaan Reima Kuislalle. Osittain entisistä omistajista koottu kimppa pani huudoillaan tiukasti kampoihin.

”Tyytyväisin mielin olen. Sanotaan näin, että Marschall Matchillä on harvinaisen hyvä kapasiteetti. Sen se osoitti kolmevuotiaana, kun se kiersi kolmatta koko viimeisen kierroksen ja voitti. Oliko Derbyn aikaan sitten joku flunssa, ja epäonnistumisia on tullut joukkoon. Ruunalla on vähemmän rahaa kuin kyvyt edellyttävät”, Reima Kuisla sanoi eilen huutokaupan ratkettua TotoTV:n haastattelussa Jere Törmäselle.

Kuisla jatkoi, että Marschall Matchin kaltaisia hevosia on harvoin tarjolla.

”Nyt oli poikkeuksellinen tilaisuus, ja silloin pitää lyödä kiinni. Olin päättänyt, että otan ruunan. Ajattelin vain, että kova pitää olla, joka minut tässä pelissä voittaa. 25 vuotta olen käynyt huutokauppoja. Joskus mä olen sillä tuulella, että otan jonkun hevosen. Sen myös otan.”

Hintaa Kuisla kommentoi sanomalla, että se kipusi korkeammalle kuin hän oli etukäteen uskonut.

”Olin ajatellut, että 70 000 – 75 000 eurolla saan. Löin automaattiin sitten 95 000, tätä kisaa en voinut hävitä”, Kuisla lataa.

Kuisla valaisee, että Marschall Matchin ympärille on tarkoitus rakentaa neljän-viiden hengen porukka. Hänen mukaansa hevonen jatkaa ainakin toistaiseksi Jonna Irrin treenissä Ruotsin Julmyrassa.

”Siellähän kannattaa jatkaa, jos hevonen on hyvä. Katsotaan sitten, mikä tilanne on jatkossa. Mutta en ole vielä päässyt keskustelemaan Jonnan kanssa, miten hän ajattelee.”

Jonna Irri tviittasi eilen huutokaupan jälkimainingeissa näin:

”Harmittavaa, että Sheriffi ei jäänyt kimpalle. Kiitos kaikille, jotka kortensa kekoon kantoi, aivan upea summa saatiin kerättyä! Silti upeeta, että hienosta hevosesta maksettiin hieno hinta. Itse totta kai super onnellinen, että saan jatkaa hevosen kanssa. Kiitos Reimalle siitä!”

Raviliiga Tapparan hyväntekeväisyyskohde on Ville Niemisen rahasto, joka tukee vähävaraisista perheistä tulevia junioripelaajia. Marschall Matchin voittosumma on 76 410 euroa.