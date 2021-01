"Olen kaikkea hevosella tehnyt mitä voi", sanoo maatilan ja metsätalouden töistä nuorena aloittanut ravilegenda Reijo Borgström

Jukka Hieskala

MT Ravit poikkesi Lappeenrannassa onnittelemassa 30. joulukuuta 80 vuotta täyttänyttä, suomalaisen raviurheilun legendaa Reijo Borgströmiä.

Hän on yksi harvinaisista sekä ravikuninkuuden että kuningattaren tittelin voittajista. Tallista löytyy muun muassa kaksinkertainen ravikuningatar B. Helmiina ja ravikuningas Vekkekin oli omia kasvatteja.

Tamma Hovi-Tähti on ollut tallin kantatamma. Tallin hevoset on nimetty B-alkuisiksi.

"Linnassa, mutta avaimet taskussa" työuransa tehnyt Borgström on ollut eläkkeellä vanginvartijan työstä vuodesta 1998. Sen jälkeen on voinut keskittyä hevosiin, joita on ollut tallissa koko elämän ajan.

Hän on asunut samoilla sijoilla Saimaankanavan varressa koko ikänsä lukuun ottamatta kahta evakkoreissua. "Olen tehnyt hevosella kaikkea mitä sen kanssa voi", hän kuvaa.

Tilalla oli lehmiä vuoteen 1987 asti. Niistä huolehti pääasiassa vaimo Mirjami.

Valmennusmaastot kahden kanavan välissä on huikeat. Ei ihme, että suvukkaat hevoset ovat menestyneet niin hyvin kuin ovat.

Nuorekas Reijo nousee aamulla aikaisin ja kaupungissa asuvat tyttäret Heli Borgström ja Jaana Sandström käyvät auttamassa tallitöissä. Talli Ranchilla on nyt kymmenen hevosta.

"Kiltisti kun toimii niin naisten kanssa pärjää", varsinkin luonnikkaiden suomenhevostammojen kanssa pärjännyt Reijo vitsailee.

Reijon motto menestykseen on, että muistaa kiristää rintaremmiä useasti, niin työ palkitaan.

