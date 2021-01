ME-juoksussa kakkoseksi sijoittunut Exit Fastback suuntasi Etelä-Pohjanmaalle

Tomi Kaminen

Komearaaminen Exit Fastback muistetaan vuoden 2019 SHKL Cupin kakkosena. Voiton vei ME-tuloksella Edwina Orden, jonka Exit Fastback oli jättänyt kisan karsinnassa taakseen.

Love Youn viisivuotiaaksi varttuneella vesalla Exit Fastbackillä on edessään taukoa, sillä ori loukkasi hankositeensä. Exit Fastback toipuu uusissa maisemissa. Ori on siirtynyt Anniina Korkiatuvan omistukseen ja valmennukseen.

”Isäni (Kimmo Korkiatupa) yritti ostaa Exit Fastbackiä jo aiemmin, mutta silloin ei vielä kauppoihin asti päästy. Entinen omistaja Rauno Asonen soitteli sitten joulun jälkeen, ja hän kertoi, että hevosella on hankosidevamma vasemmassa etujalassa. Rauno kyseli, että vieläkö hevonen kiinnostaa? Eihän tällaista tilaisuutta voinut jättää käyttämättä, ja kaupat tehtiin. Kiitokset Raunolle, että saatiin mahdollisuus Exit Fastbackin kanssa”, kertoo Anniina Korkiatupa.

Hän jatkaa, että hevonen on ollut hänen isänsä Nurmon Kiikussa sijaitsevassa tallissa viikon verran.

”Muutama kävelylenkki on ajettu, ja kävelytreeniä se tulee olemaankin pidempään. Kuntoutus vaatii aikaa ja vaivaa. Hankalaahan se on saada huippuvalmentaja Markku Niemisen jäljiltä hevonen omalle tasolleen, mutta toivottavasti päästään syksyllä starttaamaan. Exit Fastback on iso, komea ja hienoluonteinen hevonen, jota ei ihan heti uskoisi oriiksi. Oikea herrasmies”, Korkiatupa kehuu.

Eritoten Exit Fastback muistetaan vuoden 2019 SHKL Cupin finaalista. Edwina Orden kiisi voittoon täyden matkan voltin kolmevuotiaiden tammojen ME-ajalla 13,1. Exit Fastback oli kunniakas kakkonen kovalla tuloksella 13,9.

Ori on kisannut yhteensä 16 kertaa. Voittoja on tullut kolme, kakkosia neljä ja kolmossijoja yksi. Tuorein ykkönen on kolmen startin takaa Seinäjoelta. Exit Fastbackin voittosumma on 16 020 euroa.

”Olen seurannut Exit Fastbackin uraa mielenkiinnolla, sillä oriin kasvattajat ovat meidän tuttuja. Exit Fastbackin emä Abby Kadabra (ennätys 11,5) on meillä siitosliisingissä, ja tamma on tarkoitus siementää keväällä. Orivalinta on vielä auki. Minulla oli Exitin vuotta vanhempi veli, joka kuitenkin loukkaantui pari kuukautta sitten sen verran pahasti, ettei siitä enää ollut ravihevoseksi”, Korkiatupa huokaa.

Parikymppinen Korkiatupa kertoo kulkeneensa vanhempiensa mukana raveissa pienestä pitäen ja suorastaan varttuneensa talliympäristössä.

”Raviura alkoi poneilla. Kilpaa ajoin heti 10-vuotiaana. Ensimmäinen ponini Bonny Bonanzadotter viettää meillä leppoisia eläkepäiviä. Se on nyt 25-vuotias. Kun ponit jäivät taka-alalle, minulla on ollut omia hevosia koko ajan, pääasiassa lämminverisiä. Toinen hevoseni Elmo Exceptional asuu Seinäjoen radalla Seppo Kankaan tallissa.”

Korkiatupa työskentelee lähihoitajana. Onko raviammattilaisen ura käynyt mielessä?

”Ei ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kaikki työltä jäävä aika kuluu hevosten parissa. Ilman kolmivuorotyötä hevosten pitäminen olisi miltei mahdotonta.”