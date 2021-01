Sobel Conway muutaman sentin päässä Vincennesin voitosta

Terhi Piispa-Helisten

Tämän arkistokuvan tilanteessa Vermossa ei tarvittu maalikameraa, mutta Vincennesissä torstaina Sobel Conwayn voitto jäi senttien päähän.

Torstai-iltapäivän "suomalaislähtö" Vincennesissä meni niin, että Sobel Conway (Conway Hall) menetti turpakarvan mitalla voiton tallikaverilleen Valzer Di Poggiolle, For You Kotka Oy:n omistama Whole Lotta Love (Love You) jäi pussiin neljänneksi Sobel Conwayn takana ja Martin De Bos (Maharajah) laukkasi takasuoralla voimissaan.

Mika Vihelän omistama ja kasvattama Martin saattoi laukata jalan osuessa Nicolas Bazíren ohjastaman lopulta ykköseksi kurottaneen Valzer Di Poggion kärryyn, mutta ulkopuolista häitiötä tilanteessa ei näyttänyt olevan. Ennemminkin kävi niin päin, että kun Franck Nivard oli kääntämässä Martinia hyökkäykseen, paineissaan ollut ori sohaisi jalkansa edellä ajavan kärryyn.

Jean-Michel Bazíre lähti Sobel Conwaylla rauhassa liikkeelle kuutosradalta Vincennesin isolla radalla ajetussa 2100 metrin ryhmässä. Kilometrin kohdalla ensin Whole Lotta Love ja sitten heti perään Sobel Conway etenivät toiselta radalta keulaan. Jokseenkin samaan aikaan, mutta noista keulakuvioisa riippumatta, Martin De Bos laukkasi.

Komossuosikki Valzer Di Poggio (Love You) ravasi loppumatkan tallikaverinsa Sobel Conwayn ulkopuolella, ja italialaisoriilla näytti olevan otetta voitosta jo loppukaarteessa. Tosin Jean-Michel Bazíre ei käskenyt ajokkiaan, ja maalisuoraa tultiinkin todella tasapäin lujaa, koska välilä matkalla oltiin menty rauhassa. Nuoremman Bazíren ajokki sai niukkaakin niukemman voiton ja Sobel Conway sai tyytyä 14700 euron arvoiseen kakkoseen samalla kilometriajalla 12,7 kuin voittajakin.

Sobel Conway oli jo edellisessä Vincennesin startissaan upea saamatta ropoakaan, kun ruuna hylättiin alun laukkojensa vuoksi. Jean-Michel Bazíre ajoi ruunalla tuolloin maaliin, ja se tuli hyvännäköisenä voimissaan porukan mukana sisään. Sobel Conway on yhdeksästä Ranskan startistaan tienannut 89900 euroa totosijoin 1-5-0.

