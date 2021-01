Keski-Euroopasta uutta Suomen siitosorimarkkinoille: Main Wise AS

Euroopan absoluuttisella huipulla monta vuotta kilpaillut Main Wise AS, 15, tulee Savoon Kiuruvedelle astumaan täksi kaudeksi. Myös siitosboksissa on syntynyt lupaavaa jälkeä.

Vieno Laine

Main Wise AS koko komeudessaan.

Main Wise AS teki ennätyksensä 10,5 täydellä matkalla Vincennesissä Prix Rene Ballieren 100000 euron arvoisessa voitossaan kuusivuotiaana. Tuolloin oritta valmensi belgialainen Mike Lenders, mutta suurimman osan uraa se teki Hugo Langeweg Jr:n tallista. Voittaminen alkoi kaksivuotiaana ja jatkui pitkään huipulla. Uran parhaisiin saavutuksiin lukeutuvat mm. UET GP Le Croise Larochessa Ranskassa. Prix d'Ameriquessa ori oli kolmas seitsemän ikäisenä. Voittoja tuli 18 yhteensä 62 startista. Kruunuissa voittosumma nousi yli 13 miljoonan.

Pääset tästä Main Wise AS:n uran tietoihin Svensk Travsportilla (kaikki startit eivät näy listassa, mutta kokonaismäärä on oikea). Ori on kantakirjattu Ruotsissa.

Main Wise AS (Yankee Glide) tulee Kiuruvedelle For You Stablelle astumaan tulevan siitoskauden. Oriin jälkeläiset ovat myös aloittaneet lupaavasti. Parhaat jälkeläiset löytyvät melkeinpä tällä hetkellä Ruotsista. Kari Lähdekorven tuoreehko hankinta Payet D.E., 11,7 ja U.R.Amazing ovat tienanneet yli 800000 kruunua ja Frode Hamren Norjassa valmentama Hands Down D.E. voitti myös Ruotsissa mm. 75-lähdöissä 2020. Kiinnostavin on ehkä Timo Nurmoksen viime vuoden kolmevuotias Boston Wise L, 11,6, jolla on tällä hetkellä kolme peräkkäistä ykköstä. Ennätys tuli lisäksi voltista Big Noon Pokalenissa, missä se hävisi niukasti.

"Myös Italian varsoista kuuluu hyvää", kertoo Jari Hyvärinen For You Stablelta.

"Olin Jori Turjalla Roomassa töissä Varennen aikaan, ja sieltä on hyvät kontaktit sinne vieläkin. Sitä peruja tämä Main Wise AS:n saapuminenkin meille on, vaikka ori on hollantilaisomistuksessa. Se astui Allevatori Serenissimalla Italiassa, missä on toinenkin Yankee Glide -ori Vivid Wise AS. Jälkimmäinen pärjää radallakin, ja se on nyt siksi muodikkaampi, mikä on vienyt tammoja Main Wiseltä. Hollantilainen omistaja ei ollut tyytyväinen tammamäärään, joka jäi viime vuodet 10-20:een ja otti oriin kotiin."

Miten se sopii teidän tallin muuhun toimintaan?

"Etsimme tällaista huippuoritta, ja nyt tärppäsi. Meillä on kolme kotimaistakin oritta, ja yhteistyötä toisen Kiuruveden toimijan Kotalan Tallin kanssa. Me hoidamme toiminnan oriiden kanssa ja Kotalalla vastaanotetaan tammat. Hollantilainen omistaja mietti kotimaansa, Ruotsin ja meidän välillä, mutta päätyi onneksi meihin. Ori saapuu puolentoista viikon päästä, ja se näytetään kantakirjauksessa Teivossa helmikuussa. Ruotsin arvosana oli ainakin tosi hyvä. Oriin sperma on laadultaan tosi hyvää, mutta sitä ei tule paljoa. Aloitamme hoitamalla kaikki tammat täällä Kiuruvedellä. Omistajakin on suunnitellut lähettänsä tammojaan tänne. Etenemme tilanteen mukaan. Jos homma toimii hyvin, voivat siirrotkin tulla kysymykseen."