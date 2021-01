Jouko Tarvaiselta kaksi voitokasta suomenhevosta Sanna Loukusalle - ”Tallissa vallitsee positiivinen ongelma”

Sanna Loukusan läpimurtohevonen on Riksun Tähti, Villinmiehen Tammakisan viimesyksyinen kakkonen. Loukusan ja Raimo Hyvärisen talliin on riittänyt tulijoita, ja karsinat ovat tällä hetkellä täynnä.

Pudasjärven Jyrkkäkoskella talliaan yhdessä elämänkumppaninsa Raimo Hyvärisen kanssa pyörittävä Sanna Loukusa on saanut treeniinsä kaksi menestyvää suomenhevosta. Sekä Pärttyl että Liimatan Väiski vaikuttivat aiemmin Saarijärvellä Jouko Tarvaisen tallissa.

Pärttyl on 8-vuotias Hilpetöörin poika, joka on kisannut urallaan 58 kertaa ja yltänyt 12 kertaa ykköseksi. Muita totosijoja on kertynyt kymmenen kappaletta. Ruunan ennätys on 26,8, ja voittosumma hipoo 25 000 euroa.

Vieskerin vesa Liimatan Väiski on sijoittunut uransa 20:ssa startissaan peräti yhdeksän kertaa kaksariin (viisi voittoa, neljä kakkossijaa). 7-vuotiaan ruunan ennätys kirjataan lukemin 27,9, ja ansiot radoilta ovat 6 635 euroa.

Sekä Pärttyl että Liimatan Väiski ovat kilpailleet viimeksi marraskuussa.

”Hevoset tulivat loppiaisen jälkeen. Siinä tapahtui omistussuhteissa joitain muutoksia, ja he halusivat hevosensa sitten tänne heitä lähemmäksi. Molemmat ovat mielenkiintoisia nimiä, eikä sarjojen pitäisi tulla vielä vastaan”, Sanna Loukusa kehuu.

”Muutama peruslenkki on kummallakin ajettu, ja hyviltä ruunat vaikuttavat. Täällä meillä on nyt loistavat treeniolosuhteet, ja ajellaan harjoituksia jonkun aikaa ja mietitään kilpailemista keväämmällä.”

Loukusan ja Hyvärisen tallin lippulaiva on Villinmiehen Tammakisan kakkonen Riksun Tähti. Tamma on ravannut 11 kisaa ja ottanut niistä seitsemän voittoa ja kolme kakkosta.

”Riksun Tähdellä on kaikki parhain päin. Ajetaan talven aikana kunnon pohjat. Tamma on ottanut hyvin treeniä vastaan”, Loukusa kertoo.

Loukusa työskenteli noin 14 vuotta Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön tallityön ohjaajana ja koulun hevosten vastuuvalmentajana. Sitten hevosalan koulutus loppui, mutta Loukusa jäi. Hän pyörittää valmennustoimintaansa koulun tiloissa, jotka ovat Pudasjärven kaupungin omistuksessa. Tilanteeseensa Loukusa on tyytyväinen.

”Tallissa vallitsee positiivinen ongelma, täyttä on”, Loukusa lausuu.