Bean Dead Cert Tapanien treeniin – tallin toisen polven tammalahjakkuus tähtää ikäluokkalähtöihin

Anu Leppänen

Juhani Tapani on vauhdikkaan Bean Dead Certin uran kolmas valmentaja. Tamman emä Bean Princess menestyi reilut kymmenen vuotta sitten isoissa kisoissa ja tienasi 46:stä startistaan yli 103 000 euroa.

Huipputamma Bean Princessin tytär Bean Dead Cert (isä Quite Easy) on vaihtanut Juhani Tapanin valmennukseen Vermoon. Aiemmin tamma treenasi Christa Packalenilla, ja sen varsavuodet vierähtivät Tuomas Korvenojalla.

Vermon valloittaja Bean Dead Cert on kisannut 45 kertaa ja kerännyt statistiikan: 3-3-7. Kovia ikäluokkalähtöjä kiertäneen 6-vuotiaan voittosumma on hieman yli 20 000 euroa, ja ennätys on täydeltä matkalta auton takaa 13,5. Bean Dead Certin tuorein kisa on viime lokakuulta.

”Tamma tuli Vermoon viime viikolla, ei se ole ehtinyt vielä täyttä viikkoakaan olemaan meillä. Kyseessä on taatusti treenattu hevonen, joka on täydessä kilpailukunnossa. Sehän oli ilmoitettu viime torstaiksi Kouvolaan (ravit peruutettiin pakkasen vuoksi). Testistartti ajettaneen tässä pikapuolin”, Juhani Tapani juttelee.

Bean Dead Cert on ollut kilpailutilanteessa välillä varsin menohaluinen, mutta tamma on tallioloissa Tapanin mukaan fiksu.

”Ellei se sitten ole aluksi vieraskorea”, Tapani naurahtaa.

Hän näkee, että Bean Dead Certillä on voittosummaansa nähden hyvä kapasiteetti ja kovat vauhdit.

”Tästä tallilta on näppärä ajaa Vermossa kilpaa, eikä tammaa tarvitse kuljetella, jos se nyt on edes ongelma ollutkaan.”

Tapanin Kiia-tytär vastaa Vermon tallin toiminnasta. Hän itse pitää paria hevosta Orimattilassa. Tapanien kalusto painottuu varsoihin.

”Kilpailuikäisistä odotuksia on The Queen Sylvien suhteen. Se on nyt tauolla, ja tammaa treenataan. The Queen Sylviellä repesi viime vuonna selkälihas, ja sillä meni puoli vuotta sen vuoksi hukkaan. Koetetaan tällä kaudella vielä mukaan ikäluokan tammakisoihin”, kertoo Juhani Tapani tallinsa 4-vuotislahjakkuudesta.

Tapani voitti The Queen Sylvien (isä Quite Easy) emällä Sahara Flygirlillä 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun vuonna 2010. Nelivuotiaana Sahara Flygirl oli Kasvattajakruunussa kakkonen.

